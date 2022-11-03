При Міністерстві енергетики України створено Міжнародну енергетичну консультативну раду високого рівня, яка надаватиме підтримку та допомогу українським енергетикам у подоланні викликів і загроз, спричинених енергетичним тероризмом російської федерації. Ключовими сферами діяльності Міжнародної консультативної ради є енергетична безпека і захист критичної енергетичної інфраструктури, допомога у проведенні термінових ремонтних робіт енергетичних об’єктів, налагодження ефективних маршрутів транзиту і транспортування нафти і газу, застосування інноваційних технологій для відновлення енергетичної інфраструктури.

Перше засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради відбулося 1 листопада в Києві під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. Участь у засіданні в режимі онлайн також взяли керівники профільних міністерств Канади, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Великобританії, США, а також Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Міжнародного енергетичного агентства. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Герман Галущенко подякував учасникам Міжнародної консультативної ради за солідарність, допомогу і підтримку Україні, яку вже надали, а також готовність її продовжувати і координувати зусилля з протистояння російському агресору. «Ми відчуваємо вашу підтримку щодня, особливо відчутна вона нині, коли росія здійснює масовані атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Дуже важливо мати в такий час не просто партнерів, а друзів», — зазначив міністр. За його словами, той факт, що учасники ради зібралися, аби обговорити шляхи протистояння викликам на енергетичному фронті, з якими ще не стикалась жодна з країн світу, — вже екстраординарна подія і запорука того, що Україна разом зі своїми партнерами подолає ці важкі часи і переможе. Безпрецедентність нинішніх викликів вимагає так само безпрецедентних рішень. Адже жодну енергетичну систему не проєктували і не будували з розрахунком на цілеспрямовані ракетні удари та руйнування. На сьогодні українському енергетичному сектору потрібне не тільки фінансування, а й найкращий світовий досвід, технології та рішення, які б дали змогу протистояти російській навалі, наголосив Герман Галущенко.

Кадрі Сімсон у своєму виступі зауважила, що міжнародна підтримка України набуває особливої ваги напередодні зимового періоду. Вона зауважила, що ЄС та інші міжнародні партнери на додаток до необхідного обладнання, яке вони разом з приватними енергетичними компаніями продовжують постачати в Україну, забезпечать надходження 25,5 мільйона євро для покриття найнагальніших потреб через Фонд енергетичної підтримки України, який Енергетичне Співтовариство створило за ініціативи Єврокомісії.

Також ЄС має намір спрямувати 13 мільйонів євро на відновлення пошкоджених російськими окупантами лабораторій на Чорнобильській атомній електростанції та ще 3,5 мільйона євро через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для підтримки української атомної галузі.

У свою чергу високі представники профільних міністерств Польщі, США, Канади, Великої Британії, Данії, Естонії та Литви заявили про беззаперечну готовність на додачу до тієї допомоги, яку уряди їхніх країн вже надають Україні, брати активну участь у роботі Міжнародної енергетичної консультативної ради для координації зусиль і ефективної співпраці у практичній, технологічній та логістичній підтримці України у відновленні та відбудові енергетичного сектору.

Всі учасники засідання висловили намір посилити координацію зусиль у боротьбі з агресором, зокрема, на енергетичному фронті, і підтвердили готовність співпрацювати згідно з цілями і завданнями Міжнародної енергетичної консультативної ради при Міненерго України.