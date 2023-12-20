«Дія» — це справді невіддільна частина нашого життя, суспільний інструмент. Це не просто набір певних цифрових державних послуг у смартфоні чи на порталі. Сенс більший. «Дія» — інструмент, який допомагає людині поставити державу собі в підпорядкування. Конкретному громадянину. Мінус чиновники. Мінус бюрократія. Мінус будь-який дискомфорт. Плюс — є плюси. І вони важливі», — наголосив Президент Володимир Зеленський, виступаючи на Diia Summit.

За його словами, із чотирьох років існування «Дії» майже два — повномасштабна війна. «Дія» витримала. І «Дія» зростає. «Дія» стане ще сильнішою. Глава держави представив найважливіші підсумки та нові можливості «Дії».

Один із провайдерів відбудови

Нині «Дія» — 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. Від першого у світі цифрового паспорта до будівельних послуг та всеукраїнських опитувань. Держава як сервіс — логічний розвиток усіх державних систем у світі.

Як зазначив Президент, під час війни цифрові сервіси довели не просто свою надійність, а те, що державний сервіс за будь-яких умов може залишитися людиноцентричним.

Нині в «Дії» працюють послуги для внутрішніх переселенців, програми «єОселя», «єВідновлення», купівля військових облігацій та програма «єВорог», які дають змогу кожному допомогти Силам оборони та безпеки України. Допомога з безробіття, повернення вкладів, витяги з державних реєстрів і навіть сервіс шерингу автомобіля. Хоч би де людина перебувала, держава з нею поруч.

За словами Володимира Зеленського, кожен з понад 130 онлайн-сервісів у «Дії» означає, що прибрано понад 130 можливостей узяти хабар. І цей позитивний ефект вимірюється в мільярдах, які українці зберегли для себе і які наше суспільство змогло заробити додатково завдяки цифровізації.

«Дія» стане одним із сервісів — провайдерів нашої відбудови, відбудови України. Ще в березні 2022 року запроваджено першу цифрову послугу відбудови. І вже понад пів мільйона українців подали повідомлення про пошкоджене майно. І це й зараз уже справді колосальний обсяг. Увесь масштаб відбудови буде більшим», — зазначив глава держави.

«Дія» забезпечує швидкий, комфортний і чесний формат подачі заявки на компенсацію за зруйноване майно, приміром, будинок чи квартиру, і отримання компенсації. Уже цьогоріч майже мільярд гривень буде виплачено сім’ям на відновлення пошкодженого війною майна.

«Другий етап програми «єВідновлення» — відновлення майна, яке було зруйноване. Усе починається із заявки, завершується формуванням житлового сертифіката. Нині його середній розмір — 2 мільйони гривень. І ось це послуга, яку ми зараз запускаємо. Обмін сертифіката в «Дії» на житло. Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень стартовий. І далі послуга буде масштабуватися», — наголосив Володимир Зеленський.

Інша революційна послуга — те, що також звільняє від бюрократії багатьох громадян. «Сьогодні опівночі запрацює онлайн-послуга купівлі-продажу машин у «Дії». Я вас із цим вітаю. Усього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автомобіль через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою», — підкреслив він.

Ефект нових сервісів

70 цифрових сервісів запущено від початку повномасштабної війни. У роботі нові проєкти, які спрощують ведення бізнесу, навчання та роботу державних службовців. На цьому наголосив у виступі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні наше ключове завдання — зробити Україну сильнішою для перемоги, відбудови і подальшого зростання. Працюємо над цим за всіма напрямами: безпека та оборона, економіка, інфраструктура, соціальна політика. Наскрізна лінія змін — цифровізація та всі процеси, з нею пов’язані», — зазначив глава уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що цифровізація не лише робить сервіси зручними, а й допомагає заощаджувати. Так, 2021 року антикорупційний та економічний ефекти цифровізації становили понад 15 мільярдів гривень. Сьогодні, впроваджуючи дедалі нові сервіси, держава ще більше посилює цей ефект.

Як зауважив Прем’єр-міністр, нині «Дією» користуються майже 20 мільйонів людей. Найбільш затребувані сервіси — оформлення свідоцтва про шлюб та народження онлайн, електронні декларації із сімейними лікарями, соціальні онлайн-послуги: від комплексної послуги «єМалятко» до генерування різноманітних довідок.

За словами Дениса Шмигаля, завдяки програмі «єПідтримка» 4,7 мільйона людей отримали виплати по 6,5 тисячі гривень на початку повномасштабної війни, за програмою «єОселя» 5,7 тисячі родин взяли кредити на придбання житла на загальну суму 8,4 мільярда гривень, за програмою «єВідновлення» держава виплатила 2,2 мільярда гривень 28 тисячам українських родин.

Як наголосив Прем’єр-міністр, український бізнес активно користується можливостями, які йому дає цифровізація. Так, за програмою «єРобота» 10,4 тисячі підприємців отримали гранти від держави на 5,5 мільярда гривень. За три роки через «Дію» відкрито понад 26 тисяч ФОПів, а завдяки податковим цифровим послугам підприємці сплатили 1,8 мільярда гривень податків.

Уряд уже дав старт комплексній послузі «е-Підприємець» для отримання дозволів малому бізнесу, що заощадить час та матиме антикорупційний ефект. Для IT-компаній успішно функціонує особливий податковий та правовий простір «Дія.City».

Серед планів — упровадження освітнього застосунку «Мрія», який допоможе успішно навчатися, здобувати знання та компетенції. Не менш важливий, за словами Прем’єр-міністра, проєкт «Дія.Офіс» для посадовців, що поліпшить взаємодію між держслужбовцями і зробить прозорішою їхню роботу. Також розробляють проєкт «Е-резидентство», який надаватиме можливості для іноземців відкривати та вести бізнес в Україні без перепон та бюрократії.

«Війна нас не зупиняє, а навпаки прискорює. Ми даємо негайні відповіді на безпекові виклики у вигляді численних ініціатив із цифровізації цілих напрямів та галузей. Усі наші досягнення працюватимуть на захист українців, добробут людей, розвиток України для майбутніх поколінь», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ