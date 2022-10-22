Фахівці Експертної служби МВС констатують, що з визволенням окупованих територій роботи для них, на жаль, дедалі більше. Це й оцінка збитків, яких завдав ворог, виявлення колабораціоністів з допомогою сучасних технологій, ідентифікація ексгумованих людських останків та навіть експертна робота для майбутніх судових позовів України проти агресора. Одна з технічних новинок, яка з’явилася в Черкаському НДЕКЦ лише місяць тому, — ДНКаналізатор. Він відкрив нові можливості в розкритті злочинів та наданні ексклюзивних послуг.

Аналіз за 90 хвилин

Унаслідок воєнної агресії й проведення активних бойових дій на території нашої держави виникла необхідність реагувати за фактами зникнення безвісти людей, потреба в ідентифікації останків та встановленні особи.

«Надсучасний апаратнопрограмний комплекс RapidHIT ID дає змогу за 90 хвилин встановити ДНКпрофiль для ідентифікації особи, — розповів директор Черкаського науководослідного експертнокриміналістичного центру МВС України Василь Аксьонов. — Завдяки йому в Черкасах уже проводять експертизи зі встановлення ДНКпрофілів близьких родичів осіб, які загинули або зникли внаслідок збройної агресії російської федерації проти України».

Отримати цю послугу на Черкащині можна поки що тільки в цьому центрі. Робота експертів повністю акредитована відповідно до чинних стандартів. Як зауважив Василь Аксьонов, цей підрозділ — ще не повноцінна ДНКлабораторія, яка б давала змогу виконувати широкий спектр досліджень і до створення якої тут прагнуть. Задум займатися цим напрямом досліджень у черкаських експертів виник задовго до повномасштабного вторгнення агресора. Та на заваді був брак необхідного приміщення. Нині ж ця проблема на стадії розв’язання. Адже щоб ефективно працювати з речовими доказами, без повнопрофільної лабораторії не обійтися. Отримали прилад завдяки Державному науководослідному експертнокриміналістичному центру МВС.

Усі операції в одному приладі

За час роботи нового аналізатора вже здійснено кілька досліджень воєнних злочинів. З’ясовували особи тих людей, які загинули чи пропали безвісти. За словами керівника, це безцінний досвід для фахівців, який у майбутньому дасть змогу за допомогою сучасної технології виконувати складніші дослідження. Нині на перший план виходить кваліфікація експертів, які працюють у цьому напрямі, і троє черкаських фахівців уже мають відповідні знання та допуски.

Завідувач сектору біологічних досліджень та обліку Черкаського НДЕКЦ Катерина Мосіюк — одна з них. Вона розповіла, як діє прилад і показала його: «Повнопрофільна ДНКлабораторія має розташовуватися не менш як у восьми кімнатах, де відбуваються всі процеси, зберігаються зразки, а результат може бути готовий через 5 годин. Апаратнопрограмний комплекс може виділити ДНКпрофіль за 90 хвилин. Система автоматизованого ДНКаналізу цікава тим, що в одному приладі відбуваються всі операції, необхідні для дослідження».

За словами експерта, устаткування недешеве, коштує більш як 4 мільйони гривень. Вартісні й витратні матеріали для аналізатора. Матеріалом для дослідження зазвичай слугують зразки епітелію, які відбирають ватними тампонами із внутрішньої защічної поверхнi ротової порожнини, наприклад, найближчих родичів зниклої безвісти особи (мати, батько, діти). Процедура відбирання зразків безболісна, не потребує спеціальної підготовки, її проводить фахівець лабораторії згідно із затвердженою інструкцією.

Далі виділений профіль заносять у спеціальну базу даних. У черкаському центрі є локальна база (вміщує всі профілі, які тут визначили), налагоджено зв’язок із центральною базою ЦОГОЛ (центр обліку генетичних ознак людини) МВС, куди вносять дані з експертних установ усієї країни.

«Я рада, що ми можемо допомогти у важливій роботі встановлення осіб зниклих безвісти у зв’язку з війною, — розповіла Катерина Мосіюк. — Звертаються родичі військових та цивільних, які зникли в зоні бойових дій. Виділяємо ці профілі, надсилаємо в базу даних і перевіряємо збіги. Після цього родичі можуть забрати останки близьких. Звертаються люди з різних областей, навіть готові їхати з віддалених. Нова технологія потребує роз’яснень, як саме звернутися, що потрібне для аналізу. Надаємо такі консультації».

Точність експертизи стовідсоткова

Фахівець пояснила, що законодавство України чітко регулює, як мають відбуватися такі дослідження. Люди, які беруть участь у них, дають на це письмову згоду. Прилад, що працює в черкаській лабораторії, не показує якихось біологічних особливостей особи, ДНК якої досліджують. Наприклад, правоохоронці не знають кольору очей чи спадкових особливостей людини, а бачать лише спеціальну інформацію у вигляді графіка, завдяки якій і можна здійснити ідентифікацію. Зразки епітелію для проведення генетичної експертизи упаковують, опечатують, завіряють підписами громадяни та працівники установи.

Апарат цікавий і тим, що за умови дотримання певних вимог щодо мікроклімату тощо його можна використовувати у пересувній лабораторії. За допомогою приладу можна визначити батьківство чи материнство; більшість таких справ направляють із судів.

Визначення ідентичних генетичних ознак ДНКпрофілів відбувається з високою доказовою часткою вірогідності. Щодо батьківства вірогідність генетичного висновку становить 100%.

Війна поки що не дає змоги експертам повністю сконцентруватися на впровадженні задуманих новацій. 12 працівників Черкаського НДЕКЦ боронять нашу державу зі зброєю в руках у лавах ЗСУ.

Тим часом напружена фахова робота експертів триває в багатьох містах, що постраждали від ворога, зокрема у визволених районах Харківщини. Задіяно багато рівнів експертизи, сучасні дослідження застосовують в усіх лабораторіях системи НДЕКЦ.

«Прогнозую, що разом із контрнаступом наших військ зростатиме навантаження на експертів, які ведуть цей напрям досліджень. Адже розкривається дедалі більше злочинів росіян, — розповів Василь Аксьонов. — Черкащани були одними з перших, хто на рівні експертних установ узявся допомагати постраждалим регіонам. Заступник директора центру Олександр Бугайчук у складі групи фахівців перебував у Тростянці відразу після завершення там активних бойових дій — визначали характер пошкоджень будівель та обсяги збитків. Майже 60 матеріалів зібрали на Сумщині. 20 із них — матеріали, пов’язані з вибухотехнікою. Нині фахівець з автотехнічної експертизи працює на Чернігівщині. Досліджуємо й руйнування внаслідок ворожих обстрілів на Черкащині. Плідно співпрацюємо з СБУ щодо кваліфікації воєнних злочинів, виявляємо колабораціоністів. Наприклад, нещодавно оглядаючи мобільний телефон, експерт з’ясував, що його власник поширював цікаву для ворога інформацію».

Щодо майбутнього розвитку ДНКдосліджень у різних галузях вітчизняної криміналістики й судочинства експерти сповнені оптимізму, адже досвід багатьох країн показує, наскільки ефективним інструментом вони можуть стати. За кордоном схожі прилади працюють у відділках поліції. Роботу з ДНКпрофілем проводять фахівці, які мають знання в цій галузі, але на початковому етапі взяти ДНКматеріал може й звичайний поліціянт. До цього прагнуть і в наших правоохоронних органах.