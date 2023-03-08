Лише за офіційними даними української влади, росіяни силоміць вивезли до рф 16 221 дитину. Імена та прізвища цих дітей відомі, а дані про їхню депортацію верифікувала українська влада. Проте за даними неурядових міжнародних організацій, ця цифра може бути значно більшою. Викрадення росіянами українських дітей — свідчення геноциду. Про це йшлося під час засідання підкомітету Європарламенту з прав людини «Порушення міжнародного права і прав українських дітей, примусово депортованих чи утримуваних у росії».

Політика росії щодо масових переселень і депортацій цілих народів не нова. Її використовували ще за часів існування російської імперії та срср, зазначила доповідачка підкомітету з цього питання польська євродепутат від Європейської народної партії Єва Копач. Вона зауважила, що пошук українських дітей, які перебувають на території рф, — справа складна і делікатна, яка потребує участі представників влади, міжнародних організацій і громадянського суспільства.

«Єврокомісія жорстко засуджує порушення росією принципів міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, особливо щодо дітей», — заявила віцепрезидент ЄК Дубравка Щуйца, яка взяла участь у слуханнях. Вона наголосила, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто стежить за ситуацією і найближчим часом оголосить план ЄС, який допоможе повернути викрадених з України дітей.

Дубравка Щуйца нагадала, що в останньому десятому санкційному пакеті ЄС під персональні штрафні санкції потрапила російська омбудсменка з прав дитини марія львова-бєлова, яка не приховує того, що всиновила дитину з Маріуполя. Крім неї, в санкційному списку опинилися ще 11 російських викрадачів дітей. У ЄС наголошують, що пріоритет у розслідуванні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, серед яких депортація дітей, належить Міжнародному кримінальному суду.

Тим часом комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що міжнародна спільнота повинна вжити термінових заходів для возз’єднання українських дітей, переміщених до росії та окупованих рф територій, з їхніми справжніми родинами.

«Відмова росії повернути українських дітей, розлучених із сім’ями та законними опікунами, — серйозне порушення прав людини. Необхідно терміново визначити конкретні механізми та рішення для возз’єднання цих дітей з їхніми сім’ями», — йдеться в заяві, яку оприлюднила пресслужба РЄ за підсумком візиту Дуні Міятович в Україну. На думку правозахисниці, необхідно встановити більшу ясність щодо суб’єктів та процедур, за допомогою яких батьки, родичі, опікуни та діти можуть звернутися по допомогу у возз’єднанні сімей.

«Це питання найвищого пріоритету, і його слід вирішувати спільними зусиллями, зокрема за участю міжнародних організацій із залученням усього наявного експертного потенціалу», — заявила Дуня Міятович. На її думку, тим організаціям чи особам, які займатимуться пошуками, необхідно надати безперешкодний доступ до записів та інформації про всіх дітей, вивезених до росії та окупованих росією територій, «для їхньої ідентифікації та встановлення родичів відповідно до стандартів захисту персональних даних».

Уряди всіх держав-членів Ради Європи мають зробити своїм пріоритетом розшук та возз’єднання всіх українських дітей, розлучених з їхніми сім’ями, відповідно до принципу дотримання найліпших інтересів дитини, вважає комісар РЄ з прав людини. Дуня Міятович закликала міжнародну спільноту співпрацювати з надійними організаціями та мережами українських і російських правозахисників і громадянського суспільства у справі повернення викрадених дітей їхнім рідним.