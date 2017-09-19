Ми спілкуємося, щоб краще жити. І кожен хоче бачити у своєму домі бажаних гостей, які приходять з добрими словами і корисними пропозиціями. Мати друзів і партнерів, вигідну справу — ці прагнення зрозумілі кожною мовою. На Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина — бізнес в центрі України» завітали представники понад 300 компаній з 23 країн, що дає підстави очікувати на добрий результат для області й України загалом.

Зрушенням краяни раді

Важко переоцінити значущість поважного зібрання з презентації інвестиційного, економічного, агропромислового і туристичного потенціалів Вінниччини й налагодження взаємовигідної співпраці.

Область динамічно розвивається та з деяких позицій — лідер у країні. Запорукою створення сприятливого бізнес-клімату стала злагоджена робота усіх гілок влади. Саме взаєморозуміння і консолідація дають змогу вінничанам за найкоротші терміни в правовому полі вирішувати проблемні питання, які виникають у веденні бізнесу. Нині в області, яка стала школою досвіду зі створення «прозорих офісів», працює 28 центрів надання адміністративних послуг. Вінничани першими в Україні створили Агенцію регіонального розвитку, що має на меті формування інвестиційної привабливості та залучення коштів у соціально-економічний розвиток. Упроваджено прозорий конкурентний механізм надання земельних ділянок і водних об’єктів.

Усе це дає змогу створювати нові робочі місця, збільшувати надходження до бюджетів, упроваджувати новітні технології та розв’язувати соціальні питання. Підсумком минулого вінницького міжнародного інвестиційного форуму стало те, що в область прийшли кілька потужних компаній. Зокрема UBC-group — один з лідерів виробництва холодильного обладнання. Завдяки рішенню Кабінету Міністрів і міської ради у Вінниці створено кластер з виробництва холодильного обладнання. За рахунок лише трьох найбільших інвестиційних проектів, які нині впроваджують, у промисловості області протягом 4 років буде створено понад 6 тисяч нових робочих місць. Нині вперше її великі підприємства почали відчувати дефіцит робочої сили, що спонукає власників підвищувати заробітну плату. Тож краяни зацікавлені, щоб інвестиції приходили і працювали.

«Від нинішнього форуму очікуємо значних результатів. Завдяки ефективним діям уряду, Президента вдалося стабілізувати макроекономічну ситуацію. Із другої половини 2016 року бачимо покращення споживчих настроїв на внутрішньому ринку. До слова, за цим показником Вінниччина — один із лідерів. Тепер аграрний бізнес — локомотив економічного зростання регіону. Наша область — лідер з експорту аграрної продукції, й динаміка його приросту за 8 місяців цього року становить 54%. Робимо дієві кроки в диверсифікації економічного укладу, область зацікавлена в розвитку машинобудування, ІТ-технологій. Інвестиції — це попит оптимістичних людей», — каже голова облдержадміністрації Валерій Коровій.

Інтереси спільні

Нині Україна добре відома у світі. На різних континентах знають і про Вінниччину, яка експортує продукцію у понад 130 країн. Значний її потенціал в обласному центрі, де створено індустріальний парк.

«У Вінниці майже 100 підприємств різного профілю, серед яких машинобудування, переробка, легка промисловість тощо. Основа будь-якого міста — економіка. Адже це робочі місця, податки, розвиток інфраструктури і багато інших аспектів. Ми зацікавлені в тому, щоб інвестори приходили в наше місто, вкладали кошти у виробництво і налагоджували відносини з нашими європейськими партнерами. Міська рада робить важливі кроки, щоб малий і середній бізнес розвивався і комфортно працював», — зазначає Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Надзвичайний і Повноважний посол Королівства Норвегія в Україні Уле Тер’є Хорпестад уперше приїхав до Вінниці. «Враження в мене позитивні. Вінниця — динамічне місто, тут працюють на покращення бізнес-клімату. У місті чимало різних закордонних інвестицій, що дуже добре. Норвегія у вашому місті підтримала енергоефективні проекти у співпраці з міською владою, а також роботу інноваційного центру. Я впевнений, що норвезькі інвестори й надалі будуть корисними для України», — каже Уле Тер’є Хорпестад.

Зі слів Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу, Україна має величезний потенціал, і його співвітчизники зацікавлені співпрацювати у різних галузях. Зокрема корейська компанія подала заявку щодо створення системи автоматизованого управління громадським транспортом у Вінниці.

Безпосередньо сприятиме в залученні інвестицій, налагодженні прямих контактів між вітчизняними та іноземними партнерами Міжнародний трейд-клуб. «Ми будемо послами економічного та соціального успіху Вінниччини, позитивних змін в Україні», — зазначила під час форуму віце-президент Міжнародного трейд-клубу, перший секретар Посольства Республіки Польща в Україні Малгожата Гавін.

Пропонують конкретні проекти

Вінниччина посідає перше місце за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та є лідером в АПК країни. Основу промисловості області становлять харчова і переробна галузі. Потужно розвиваються машинобудування, переробка деревини, фармацевтичних виробів, легка промисловість. Щороку промисловий сектор працює з позитивною динамікою. Кожен 4-й кіловат альтернативної енергетики в країні виробляють на вінницькій землі. Область географічно вигідно розміщена, має розгалужену мережу залізничних та автомобільних доріг, міжнародний аеропорт, родючі ґрунти і корисні копали. Щороку її освітня галузь випускає 25 тисяч кваліфікованих кадрів. А місто Хмільник має статут курорту державного значення.

Тож для вкладення інвестицій є неабиякий простір. «Нині на прозорих засадах пропонуємо інвесторам понад 180 земельних ділянок для бізнес- потреб, оздоровлення, туристичної галузі, комерційного та сільськогосподарського використання тощо», — зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.

До речі, цікавими були дискусійні панелі на форумі. Зокрема, така: «Сьвєнтокшиське воєводство (Республіка Польща) та Вінниччина (Україна): горизонти можливостей», «Формування туристичного іміджу Вінниччини як чинника конкурентоспроможності регіону». А ще під час форуму підписано меморандум про співпрацю між громадською організацією «Вінницький бізнес-клуб» та Міжнародним трейд-клубом в Україні. Документ передбачає взаємовигідне партнерство сторін для активізації торгово-економічної співпраці підприємств і організацій області з іншими країнами, створення сприятливих умов для розвитку торговельних відносин, встановлення ділових контактів між українськими й іноземними підприємцями, реалізація спільних інвестиційних та інноваційних проектів.

ДОВІДКА «УК»

Площа Вінниччини 26,5 тисячі квадратних кілометрів (4,4% території України). Населення — 1,6 мільйона осіб, міста Вінниці — 380 тисяч осіб. Відстань до кордону з ЄС — 320 кілометрів. Близьке розташування до Києва (260 кілометрів) як до основного ринку збуту товарів та основних транспортних коридорів — конкурентні переваги регіону. Незначна віддаленість і від морських портів, що мають вихід в Середземне море (Одеса — 430 км, Миколаїв — 465 км, Херсон — 533 км). Міжнародний аеропорт «Вінниця» здійснює чартерні та регулярні перевезення до Ізраїлю,Туреччини, Польщі та інших країн.

10 ПРИЧИН ІНВЕСТУВАТИ У ВІННИЧЧИНУ

— вигідне географічне розташування;

— сприятливий бізнес-клімат та надання спрощених і якісних адміністративних послуг;

— репутація області як надійного та стабільного партнера;

— розвинений та диверсифікований промисловий сектор економіки;

— високий розвиток АПК та наявність потенціалу для подальшого зростання;

— наявність стартових майданчиків для реалізації інвестиційних проектів;

— високий науковий потенціал і висококваліфіковані кадри;

— велика кількість розвіданих корисних копалин промислового значення;

— різноманітність культурного і туристського відпочинку;

— наявність ексклюзивних рекреаційних ресурсів.