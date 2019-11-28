Відновлюють і виплати у зв’язку з вагітністю та пологами й на поховання. Відповідне рішення уряду передбачає збільшення на відповідну суму бюджету Фонду соціального страхування. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Він поінформував про ухвалення Програми медичних гарантій, яка запрацює з 1 квітня 2020 року. Так розпочнеться друга хвиля трансформації системи охорони здоров’я. Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків. Держава фінансуватиме такі послуги через Нацслужбу здоров’я.
Триває фінансування з держбюджету медпослуг для надання первинної медичної допомоги та програма «Доступні ліки», яку буде розширено, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Уряд ухвалив рішення про запровадження госпітальних округів, щоб пацієнти мали доступ до якісної та спроможної мережі медичних закладів і щоб українці могли швидко й зручно діставатися до них.
Прем’єр акцентував, що Кабмін перерозподілив 171,1 мільйона гривень на зарплати для вчителів і спрямував 326 мільйонів гривень на дофінансування медичної субвенції, насамперед на виплату заборгованості із заробітної плати лікарям. Нині створюють запобіжники, які унеможливлять накопичувати такі борги місцевої влади в майбутньому.
«Тому в 2020 році почне працювати принцип «гроші ходять за школярем». Це означає, що кількість учнів у школах будуть враховувати під час розрахунку зарплати вчителів. Відповідно не буде ситуацій, коли розраховується менша, ніж насправді, кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші», — сказав він.
Також урядовці ухвалили рішення спрямувати 1,9 мільярда гривень в освіту за комплексною державною програмою поліпшення якості освіти у школах. Особлива увага — інноваційному обладнанню, забезпеченню потреб сільських шкіл і дітей з особливими потребами.
Так, до кінця 2019 року ті українські школи, які не мають доступу до швидкісного інтернету, його отримають. Діти в сільській місцевості зможуть комфортно діставатися до навчальних закладів та харчуватись у комфортних умовах. Для цього буде закуплено понад 400 нових шкільних автобусів і відремонтовано їдальні. На це передбачено 400 мільйонів гривень.
«Ми спрямували понад 800 мільйонів гривень на сучасне обладнання та технології. Уже цього року наші школярі, які цікавляться математично-природничими науками, технологіями й технічною творчістю, отримають нове обладнання для кабінетів та STEM-лабораторій», — прокоментував Прем’єр. Уряд подбав і про придбання обладнання для спеціальних шкіл і навчально-реабілітаційних центрів, у яких навчаються діти з особливими потребами. На це буде спрямовано 55,3 мільйона гривень.
Згідно з рішенням уряду, учасники АТО/ООС та вимушені переселенці зможуть придбати житло на пільгових умовах. Ідеться про довгостроковий державний кредит під 3% річних до 20 років з мінімальним власним внеском до 6% вартості житла. На цю програму Кабмін спрямує 200 мільйонів гривень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»