Перша цього року конференція фермерів та приватних землевласників відбулася на Полтавщині

За торішніми підсумками Полтавщина — лідер в Україні за основними напрямами сільськогосподарської діяльності. В області найбільші поголів’я ВРХ, надої молока і намолот зерна. Але якщо раніше левову частку продукції там виробляли підприємства, то останніми роками їм на п’яти наступають дрібніші сільгоспвиробники.

Велика когорта годувальників

За даними заступника директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Олега Палія, на Полтавщині сільськогосподарську діяльність здійснює 1941 фермерське господарство, обробляючи 281,2 тисячі гектарів сільгоспугідь. 71% (1244 господарства) мають в обробітку до 100 гектарів. Фермери виробляють 10% загального обсягу рослинницької продукції та майже 15% виробленого сільгосппідприємствами.

178 тамтешніх фермерів займаються тваринництвом, утримують майже 10 тисяч голів ВРХ, 16 тисяч голів свиней, пів тисячі голів овець і кіз. А ще багато їх спеціалізуються на садівництві, рибництві, птахівництві тощо.

Як повідомив голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Полтавщини Василь Бурлака, торік фермери області сплатили до бюджетів усіх рівнів 836 мільйонів 545 тисяч гривень. Із них 100 мільйонів — орендна плата за землю.

Уся ця армія годувальників українського народу нині як ніколи потребує підтримки й уваги місцевої, обласної та центральної влади. Що саме їх непокоїть і в чому їм треба допомагати, розповіли делегати й гості конференції Полтавського обласного об’єднання фермерів та приватних землевласників імені Героя Небесної Сотні, Героя України Віктора Чміленка, яка відбулася в Полтаві. Її можна назвати загальноукраїнською, адже в ній узяли участь 118 фермерів, представники районних галузевих асоціацій, аграрії з Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Дніпропетровської областей, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, депутати обласної ради, бізнес-партнери, вчені, науково-педагогічні працівники національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», інших вишів і коледжів. Про важливість і актуальність заходу свідчила присутність на ньому президента Асоціації фермерів та приватних землевласників України Миколи Стрижака і голови Всеукраїнського конгресу фермерів Івана Слободяника.

Держава не осторонь

На порядку денному було чимало питань: ринок землі, рейдерство, банківське кредитування, блокування податкових накладних, ліцензування складів паливно-мастильних матеріалів, державна регуляторна політика, програма державної підтримки фермерів. Присутні представники влади не ухилялися від гострих запитань і зауважень, вступали в дискусії. Відчувалося, що вони знають про труднощі, з якими зіткнулися фермери і щось таки роблять, аби полегшити їм життя.

— Ми обіцяли відновити роботу координаційної ради при ОДА з питань розвитку фермерства, оновити її склад — цю обіцянку виконали. Зробили регулярними засідання. Вирішуємо питання, запрошуємо представників центральних органів виконавчої влади на місцях. Проблемні питання є й про роботу Держгеокадастру і податкової служби. Маємо їх вирішувати. Готові підтримати фермерів і підставити їм плече, — зазначив Олег Синєгубов.

За словам керівника області, вже розробили проєкт програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямами на період до 2027 року. Її фінансування збільшать майже вдвічі — до 100 мільйонів гривень.

Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку ОДА, торік за цією програмою 26 фермерських господарств Полтавщини отримали з обласного бюджету 4,7 мільйона гривень. Кошти направили на компенсацію 30% вартості витрат на закладення плодово-ягідних насаджень, встановлення систем зрошення та спорудження шпалер, компенсацію вартості придбаної нової малогабаритної самохідної сільськогосподарської техніки (тракторів потужністю до 70 кВт). Чотири фермерських господарства отримали кредити під 3% річних, які повинні повернути протягом п’яти років. Одному господарству повністю компенсували витрати на отримання сертифіката виробника органічної продукції.

Це стосується фінансової підтримки з обласного бюджету. 2020 року 124 фермерам Полтавщини виплатили 6,2 мільйона гривень за державною програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств». Цим документом передбачено надання субсидії на гектар оброблюваних угідь зокрема новоствореним ФГ, часткову компенсацію витрат на сільськогосподарські дорадчі послуги. А також спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного напряму продуктивності фермерським господарствам, у власності яких понад п’ять корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства. Торік фермерським господарствам Полтавщини перерахували 4,2 мільйона гривень у межах державної кредитної програми. Цю фінансову допомогу отримали 10 господарств.

Василь Бурлака, інші учасники підтвердили, що фермери та приватні землевласники Полтавщини постійно на прямому зв’язку із владою, проте хотілося б від неї істотнішої підтримки.

«Разом працюватимемо надалі, визначатимемо проблемні моменти й докладатимемо максимум зусиль для їх розв’язання. На засіданнях координаційної ради ці питання порушуватимемо й вирішуватимемо. Упевнений, що конструктивна співпраця — запорука успіху нашої спільної роботи», — зазначив Олег Синєгубов.

Після завершення вступної частини роботу продовжили в секціях. Обговорили питання грантової підтримки, особливості експорту продукції власного виробництва, протидії рейдерству, переваги і роботи кооперацій фермерів, проблеми й перспективи тваринництва. Провели виставку продукції фермерів Полтавщини, презентацію банківських і страхових програм, продукції, насіння, добрив, засобів захисту рослин, сільськогосподарського обладнання й техніки.