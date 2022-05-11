З початком війни закон заборонив масові культурні заходи, однак мистецькі колективи наполегливо шукають шлях до глядача й слухача. Черкаський ляльковий театр зіграв уже кілька виїзних вистав для дітей-переселенців. А ось актори Черкаського академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка вперше показали виставу в укритті. Благодійний захід відбувся в одному з торговельно-розважальних центрів. Переглянути спектакль глядачі мали змогу і з власного комп’ютера на сторінці театру в соцмережі. Для глядачів підготували поетичну виставу «Осьмачка... Вільний». Зароблені кошти спрямують на потреби Збройних сил України та Гуманітарного центру Черкаської міськради.

«Ми вирішили показати благодійну виставу, адже не повинні забувати, що в Черкасах тихо й спокійно завдяки нашим воїнам. Вважаємо, що нині необхідно допомагати людям, у яких окупанти забрали дах над головою», — зазначив головний режисер Станіслав Садаклієв.

Прем’єра вистави «Осьмачка... Вільний» відбулася ще 2020 року. Поет і прозаїк Тодось Осьмачка народився 1895 року в селі Куцівка на Смілянщині. Після себе залишив геніальний творчий спадок, з яким не всі знайомі.

Тож в артукритті черкасці почули поезію Осьмачки. Деякі вірші дуже актуальні, хоч їх написано майже 100 років тому. Попри переслідування радянської влади, поет мріяв жити у вільний країні та спілкуватися рідною мовою.

«Цю виставу ми грали рік тому і переймалися, чи показуватимемо її надалі. Радіємо, що це відбулося сьогодні. Ми не зупинятимемося на цьому. Згодом глядачі зможуть відвідати серію благодійних вистав, які покажемо в укритті», — зауважила акторка народна артистка України Тетяна Крижанівська.

У травні в Черкасах з ініціативи та за організації мистецької агенції «Варті» й Цивільного штабу допомоги — Черкаси відбувся вже другий «Квартирник в укритті» (перший — у квітні). У ньому брали участь черкаські музиканти, які виконали по одній пісні від кожної області України. Так творчі люди підтримували емоційний дух містян та збирали кошти на потреби Збройних сил України. Містяни та гості Черкас, охочі послухати сучасну українську музику, зібралися в одному з міських укриттів.

Загалом у концерті взяли участь 11 черкаських гуртів і солістів, серед яких були й учасники телевізійних проєктів. Черкаський музикант та актор музично-драматичного театру Сергій Бобров виступав дуетом з Анею Петровською та сольно. У першому «Квартирнику в укритті» він теж брав участь.

«Мені випала нагода представляти міста-герої Донецьк, Харків і Чернігів. Нині це найбільш постраждалі міста. Музика хоч трохи відволікає людей від думок про війну, адже сокира війни висить над нами. А своїми виступами ми можемо допомогти українській армії, — сказав Сергій Бобров в інтерв’ю одному з телеканалів та розповів, що з початку повномасштабної війни займається волонтерством. Нині працює в гуманітарному центрі Черкаської міської ради. — Щодня зустрічаємо переселенців. Сприяємо їм у пошуку житла. Допомагаємо одягом, засобами гігієни і медикаментами. Дружина Анна також волонтерить. Вона плете маскувальні сітки, «кікімори», допомагає армії».

Відвідати концерт можна було, зробивши доброчинний внесок на потреби Збройних сил України. У скриньку, яка стояла біля входу, гості жертвували гроші хто скільки міг. Можна було переказати кошти на рахунки.

На першому доброчинному «Квартирнику в укритті», що відбувся у квітні в Черкасах, за словами організаторів, зібрали понад 67 тисяч гривень на потреби військовослужбовців. На ці кошти закупили тактичні навушники, штурмові та медичні наплічники, біноклі. Їх передали хлопцям-черкасцям, «азовцям» на передову. Цього разу зібрали 27 388 гривень, які теж підуть на потреби захисників України.

Артисти знаходять сцену не лише вдома. На прохання консула України в Польщі, у місто Тарнув запросили нашого земляка викладача Мистецької школи міста Жашкова Івана Сухого. Там саме проводили свято праці, прапора, Конституції, але багато заходів було присвячено Україні. Серед артистів з Тернополя, Києва, Ковеля Україну представляв і викладач із Жашкова. Поляки підспівували українські мелодії та пісні й не забували про гарячі оплески. Яскраві виступи Івана Сухого супроводжувалися вигуками «Браво!» та «Слава Україні!»

Як розповів жашківець, на цих волонтерських концертах майоріли українські прапори, слухачі співали гімн України та невмирущу «Ой у лузі червона калина», підтанцьовували в такт нашим мелодіям, а також ушановували наших бійців хвилиною мовчання.

«Поляки переймаються долею України, нашим життям, відчувається їхня велика моральна підтримка», — поділився враженнями Іван Сухий.

Два дні виступів транслювали на польському національному телебаченні.