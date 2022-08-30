Сьогодні у Празі розпочинається неформальна зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, на якій, зокрема, буде розглянуто питання обмеження на видачу туристських віз для громадян рф

Сьогодні у Празі розпочинається неформальна зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу. На порядку денному — обговорення восьмого пакета санкцій проти рф, обмеження на видачу віз для росіян, майбутнє «Східного партнерства» і європейська перспектива «Асоційованого тріо» — Грузії, Молдови та України. Участь у засіданні глав зовнішньополітичних відомств візьме очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Міністри проведуть зустріч у «форматі Гімніх», який передбачає неформальне відверте спілкування дипломатів у вузькому колі. Перша така зустріч відбулася в німецькому замку Гімніх у місті Ерфштадт. Там 1974 року міністри закордонних справ європейських країн уперше зібралися, щоб обговорити питання, пов’язані з нафтовою кризою, війною у В’єтнамі та Вотергейтським скандалом. Спілкування без зайвих формальностей виявилося настільки ефективним, що проводити такі зустрічі було вирішено щопівроку. А відвертість і прямота, передбачені «Гімніхом», будуть дуже важливими, щоб знайти спільний підхід до питань, які сьогодні і завтра міністри обговорюватимуть у Празі.

Серед них найрезонансніше — обмеження на видачу туристських віз для громадян рф. Дискусія із приводу цього триває в європейських столицях вже не один тиждень. Чехія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія наполягають на тому, що росіяни не можуть подорожувати країнами ЄС, доки путін веде жорстоку війну проти українців. Греція та Кіпр категорично проти заборони на в’їзд для російських туристів. Німеччина заявляє, що неправильно не пускати в ЄС усіх росіян, бо серед них є «хороші», тобто ті, які засуджують дії путінського режиму.

Деякі країни вже на національному рівні ухвалили рішення про припинення видачі туристських віз росіянам, а якісь тимчасово припинили приймати візові заявки. Проте жодна із країн не припинила видавати росіянам так звані гуманітарні візи, тобто призначені громадським діячам, активістам, представникам опозиції, людям, які їдуть до родичів. Але у всіх столицях наполягають, що із приводу цього питання необхідно виробити єдину позицію ЄС.

ЄС ухвалив угоду про спрощення візового режиму з росією 2007 року. Але відразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 чинність її було призупинено у частині, яка стосувалася чиновників, дипломатів і бізнесменів. Проте цілком імовірно, що на цьому ЄС не зупиниться.

Очікують, що під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ у Празі Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, запропонує ухвалити компромісне рішення, що дасть змогу не повністю заборонити, а істотно ускладнити поїздки громадян росії в європейські країни. Ця пропозиція передбачає повне призупинення чинності угод про спрощений візовий режим ЄС із росією та білоруссю. Цей крок не означає повної заборони на в’їзд росіян і білорусів у ЄС. Але він передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, збільшує час для оброблення візових заяв і кількість необхідних для цього документів. У ЄС сподіваються, що фінансові та бюрократичні бар’єри значною мірою ускладнять росіянам в’їзд до ненависної їм Європи.