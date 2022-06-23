Хоч зухвалих злочинів на дорогах Черкащини поменшало, але вони ще є. Як протидіяти правопорушенням?

10 червня обвинуваченому в смертельній ДТП, в якій загинув директор черкаської школи №19 Юрій Лункін, оголосили вирок. Суд визнав винним підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання — шість років позбавлення волі. Справа набула в області резонансу, адже трагічна пригода сталася на пішохідному переході, а водій їхав на елітному позашляховику.

Як розслідують такі злочини, в чому їхня складність та тенденції щодо безпеки дорожнього руху, розповів Віталій Головко, який очолює відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Черкаській області. Відділ розташовано в Черкасах та Умані, він налічує 13 осіб. Саме вони опрацьовують усі ДТП зі смертельними наслідками, а також ті, що набули суспільного резонансу. Решту ж пригод оформляють патрульні, райвідділи та інші структури поліції.

Якщо водій був у стані сп’яніння

За словами Віталія Головка, 99,9% дорожньо-транспортних пригод із потерпілими розкривають, зазвичай це очевидні злочини. Але є певні процедури, й щоб направити справу в суд чи закрити, потрібно досить багато попрацювати, провести експертизи і слідчі дії.

— Чи не найбільше тяжких за наслідками ДТП — наїзд на пішоходів, — розповів Віталій Головко. — Якщо порівняти 2020-й, 2021-й і нинішній рік, то зухвалих злочинів на дорогах поменшало. Але вони, на жаль, ще є. Згадаю страшну аварію, коли водій мікроавтобуса врізався в дерево й позбавив життя двох неповнолітніх дівчат. Суд дав йому 10,8 років позбавлення волі. Щонайменше вісім із них він проведе за ґратами.

Хочу донести до читачів, що з березня 2021 року Кримінальний кодекс України доповнили підпунктом 1 статті 286. Зміни стосуються відповідальності за дії, вчинені водієм у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Законодавці додали покарання: за травми середньої тяжкості винуватцеві загрожує до трьох років за гратами, тяжкі травми — від трьох до восьми років. Якщо ж є загиблий, то винуватець має отримати від 5 до 10 років, якщо ж водій у стані сп’яніння позбавив життя двох і більше людей — має відсидіти від 7 до 12 років у в’язниці. Та основна думка законодавця — прибрати із закону можливість примирення, амністії, будь-яке звільнення від кримінальної відповідальності. Навіть якщо в ДТП постраждав родич нетверезого водія й ніхто не має претензій, все одно передбачено безальтернативне позбавлення волі. Так відбувається й на практиці, адже служителі Феміди не мають інших варіантів. Законодавці про це подбали. До того ж немає дострокового звільнення — треба відбути щонайменше 3/4 передбаченого терміну покарання. Водія позбавляють права керування (рахується цей термін з моменту виходу з-під варти).

За словами правоохоронця із 25-річним стажем, на жаль, про це знають не всі водії, і, як свідчить статистика, навіть у воєнний час їздять напідпитку. З новим законодавством вже не можна полюбовно все вирішити, загладивши провину перед постраждалими, а доведеться сидіти у в’язниці.

Враховується й зухвале ставлення до правил руху. Раніше в питаннях про ненавмисні злочини ніхто зазвичай не обирав запобіжний захід, а водіїв, які вчинили таке, не затримували.

— Нині, якщо, наприклад, ДТП скоєно на пішохідному переході, водія-винуватця затримуємо в порядку статті 208 ККУ й на третій день ведемо в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — уточнює правоохоронець. — Щоправда, суд не завжди обирає такий захід. Та навіть три дні під вартою неабияк впливають на порушника. Декому з учасників руху й жорсткіший захід необхідний, адже особа небезпечна для навколишніх.

Більшість тяжких аварій — ненавмисні дії, але причина — або порушення правил руху, або халатність водія. А ось залишення особи в небезпеці, коли водій тікає з місця ДТП, — це вже умисний злочин, який і карається відповідно, і залежить від тяжкості наслідків. Найчастіше втеча пов’язана з тим, що водій був нетверезим. Але навіть попри те, що водій утік, правоохоронці шляхом проведення слідчих дій можуть довести, що він таки вживав алкоголь чи наркотики.

Війна позначилася й на дорожньому русі

На дорогах стали частіше перевіряти водіїв, з’явилися блокпости, діє комендантська година. Усе це зменшує кількість злочинів на дорозі, адже, за статистикою, найстрашніші аварії з великою кількістю жертв відбувалися в темну пору доби й у стані алкогольного сп’яніння. Але є інші чинники ризику, наприклад, період літніх канікул школярів.

— Із досвіду скажу, що превентивні й роз’яснювальні заходи, які раніше активніше проводили з дітьми та батьками щодо безпеки руху, були і є справді потрібними, — переконаний слідчий. — Та й не завжди водій, який вчинив наїзд на пішохода, в цьому винен. Якщо пішохід вибігає на проїжджу частину навіть на пішохідному переході (це, до речі, чітко заборонено правилами), то слідчий призначить відповідну експертизу, а експерт з’ясує, чи мав водій технічну можливість уникнути наїзду на пішохода. Від 0,8 до 1,2 секунди — це час, відколи водій побачив перешкоду й натиснув на гальма. Ще додайте до цього час сповільнення гальмівної системи. Далі автомобіль поступово знижує швидкість. Усе це враховують під час експертиз, які іноді доводять, що водій не винен у ДТП. Тоді кримінальне провадження закривають.

Дощ чи сніг істотно збільшують гальмівний шлях. Особливо обурливо бачити, наскільки іноді безпечно пішоходи виходять на зебру в таку погоду. Своїх дітей вчу: ніколи не бігти й не поспішати, переходячи дорогу. Так є більше можливостей побачити небезпеку самому, а ще рух пішохода буде прогнозований для водія, тож більше шансів не втрапити в ДТП.

Із січня по травень в Україні зареєстровано 3119 кримінальних проваджень щодо дорожнього руху. У Черкаській області — 79. ДТП зі смертельними наслідками в Україні — 562, на Черкащині — 15 (торік за цей період сталося 30). Загалом цьогоріч кількість аварій із травмованими та загиблими у країні зменшилася на 23,5%.

Якісні дороги зменшують аварійність

Віталій Головко працює в цьому відділі із 2006 року, тому порівнює.

— Пам’ятаю, яке погане в місті на той час було освітлення. Восени й навесні люди повертаються з роботи в сутінках, тоді в місті щодня фіксували три — вісім наїздів на пішоходів. Нині такі ДТП фіксують раз на тиждень, адже вулиці яскраво освітлені лед-світильниками. Такій позитивній статистиці посприяло й збільшення кількості світлофорних об’єктів, парканів біля перехресть, розмітки, якісне покриття доріг.

Але це ще не той результат, який би заспокоїв правоохоронців.

Якщо взяти до уваги всі умисні вбивства в Україні, то, на жаль, в одній області від ДТП гине ще більше людей. Необхідно, на мою думку, повернути справжні техогляди. Багато водіїв не розуміють, наскільки технічний стан автомобіля впливає на безпеку. Це й несправності гальмівної системи, низькоякісні, вживані чи не за сезоном шини. Зимова гума в умовах спеки іноді просто згорає. Якось у літню пору на трасі Київ — Одеса в мікроавтобусі загорілося й лопнуло заднє праве зимове колесо. Результат — п’ятеро загиблих. І це далеко не поодинока така ДТП з постраждалими.

— Наскільки часто допомагає в розслідуваннях відеофіксація та система «Безпечне місто»?

— Нині використовуємо фото-відеотехнічну експертизу. Вона дає змогу відтворити етапи події, встановити швидкість руху її учасників. Іноді водії розповідають, що рухалися з меншою швидкістю, ніж насправді. Але що менша швидкість, то більшу водій мав можливість зупинитися. Певні експертизи дають змогу точно встановити всі деталі. Кожна справа потребує кількох експертиз, які якісно проводять у Черкаському НДЕКЦ та інших організаціях. Складнощі часто виникають із проведенням слідчого експерименту за участю всіх учасників події.

Наприклад, потрібно, щоб була темна пора доби, після дощу і яскраво світив місяць, а ще для цього використовують спеціальне обладнання, автокрани й інше. Для розслідування законодавець дає час до року (якщо в ДТП було завдано смертельних травм, — до 1,5 року). Можу сказати з досвіду: якщо ДТП трапилося, наприклад, в Умані, то зазвичай можна знайти відеозапис. Черкаси поки що не можуть похвалитися таким охопленням системами відеоспостереження, а це дуже допомогло б у розслідуванні резонансних справ.

— Що відчуваєте, коли завершується судовий процес у якійсь із гучних ДТП?

— Звичайно, перемогу справедливості, усвідомлення того, що справжнього винуватця заслужено покарають. Наприклад, як у вже згаданому ДТП, де загинули дві дівчини. Я був на місці події, вже тоді розумів, як вона сталася, хоч водій і втік, залишивши постраждалих. Тоді дуже добре спрацювали всі підрозділи поліції — патрульні за орієнтуванням у приватному секторі іншого мікрорайону міста з погонею швидко затримали водія, й потім вдалося провести всі необхідні слідчі дії, взяти аналізи. Така робота додає впевненості й віри у справедливість.

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДТП, ЗА ДАНИМИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

1. Найчастіша причина — усвідомлене порушення правил дорожнього руху. Перебуваючи за кермом своєї автомашини, ми щодня спостерігаємо, як горе-водії нехтують знаками дорожнього руху, не звертають уваги на сигнал світлофора, підрізають, роблять маневри навмання, бо їм так зручно.

2. Недодержання дистанції — небезпечна недбалість. Не маючи достатнього простору для екстреного гальмування, водій наражає на небезпеку власне життя, пасажирів та інших учасників руху.

3. Водіння в нетверезому стані. Любитель алкоголю ставить свою звичку (чи хворобу) вище за життя та здоров’я інших учасників руху.

4. Виїзд на смугу зустрічного руху. Лобове зіткнення майже не залишає шансів на життя. А сотні тисяч щасливчиків, що вижили, пересіли із власних автомобілів в інвалідні візки.

5. Перевищення швидкості. Часто любителі драйву виправдовуються тим, що дорога була порожня й вони не ризикували. Та раптова поломка автомобіля, вибоїна на дорожньому полотні, колесо, що лопнуло, — і маємо передбачуваний фінал.

6. Порушення правил обгону, яке найчастіше практикують водії з великим стажем. Переоцінивши власні можливості, вони потрапляють в аварію. Особливо небезпечно порушувати правила обгону на трасі з великовантажним транспортом.

7. Неуважність, на яку найчастіше грішать молоді водії. Розмови по мобільному телефону, налаштування радіо, спроби побачити номер будинку на вулиці та інші дії, які треба вчиняти лише припаркувавшись, відвертають увагу водія та заважають адекватно оцінювати обстановку на дорозі.