Злочинно і вкрай цинічно росія продовжує діяти на тимчасово окупованих нею українських територіях, що абсолютно неприйнятно для всього цивілізованого світу. рф депортує, катує, вбиває українців, яких не вважає нацією, а Україну — державою, піддає Україну ракетному і ядерному терору. А після того як українські захисники, ламаючи логістику агресорів, останнім часом пішли в контрнаступ, окупанти з переляку провели на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей, а заодно і в самопроголошених «днр» і «лнр» псевдореферендуми про входження до складу рф. Це потрібно рф для того, щоб, безсоромно намалювавши сфабриковані результати, спонукати росіян до мобілізації, переконуючи їх, що вони йдуть захищати рф. Фіктивними цифрами, які окупанти вже вивели із «правильно» порахованих порожніх чи «неправильно» заповнених папірців для голосування, путін керуватиметься в разі продовження українського контрнаступу — всі пам’ятають обіцянку використовувати наявну зброю, зокрема ядерну, для захисту території рф.

Тобто погрожуючи без’ядерній Україні, яка має всі права захищати і визволяти свої території від загарбників, ядерним потенціалом рф.

Весь цивілізований світ тоді засудив і застеріг путіна від безрозсудних ядерних погроз, заявивши, що це обернеться посиленням санкцій і відповідними ударами у відповідь. Світ застеріг путіна й від спроб проведення референдумів-фікцій і анексії нових українських територій. Але в рф уже опублікували майже стовідсотковий результат нелегітимних «референдумів» щодо приєднання до рф. А те, що «народне волевиявлення» відбувалося під дулами автоматів на «дільницях» і в поквартирних рейдах, пояснили тим, що охороняли учасників «референдумів» від провокацій Києва. Насправді «голосування» відбувалося в умовах залякування і примусу українців та участі колабораціоністів і завезених спеціально до псевдореферендумів росіян.

Навіть не імітація, а фарс

Напередодні оголошення сфабрикованих підсумків «референдумів» Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів.

«Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у ЗМІ. росія навіть не ховається. Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта — ще більше підтримки для України. І наші партнери підтверджують її: оборонну, фінансову, санкційну», — заявив він у традиційному вечірньому відеозверненні до українців.

Президент виступив з відеозверненням на спеціальному засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку.

«Визнання росією псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії території України означатиме, що з цим президентом рф немає про що говорити. Анексія — такий крок, який ставить його одного проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу. рф постійно провокує ескалацію й відповідає на будь-які пропозиції розмов новою жорстокістю на полі бою, ще більшими кризами й погрозами для України та світу. рф ігнорує заклик МАГАТЕ до негайної деокупації Запорізької АЕС, веде ядерний шантаж, оголошує мобілізацію, під яку найперше потрапляють представники корінних народів.

Зупинити це може повна ізоляція рф. Не може залишатися постійним членом Радбезу ООН з правом вето держава, яка просто зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи та ще й погрожує ядерними ударами. рф треба виключити з усіх міжнародних організацій або її участь має бути призупинено. Також потрібні нові жорсткі глобальні санкції проти рф», — цитує слова Володимира Зеленського його Офіс.

Президент акцентував, що Україна має отримати чіткі та юридично обов’язкові гарантії колективної безпеки: незалежність України має принципове значення для багатьох елементів глобальної безпеки, тож світу потрібна відповідна архітектура безпеки.

Легітимності нуль

«ООН не визнає псевдореферендуми справжнім виявом волі українців. Це однобічні дії російської окупаційної влади, які є намаганням додати зовнішньої легітимності спробам захопити силою територію іншої держави», — заявила заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд засудила фіктивні референдуми, закликала країни-члени не визнавати будь-які зміни статусу України та наголосила, що рф має вивести війська з України.

Постійний представник Китайської Народної Республіки при ООН Лю Цзеї зазначив, що пропозиції Китаю щодо вирішення питання України послідовні та чіткі: суверенітет і територіальна цілісність усіх держав.

Вітчизняне Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву: «Україна має повне право на відновлення своєї територіальної цілісності військовими та дипломатичними методами. Як і у випадку з українським Кримом, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області залишаються суверенними територіями України, яка ніколи не погодиться на будь-які ультиматуми рф, а спроби москви створити нові лінії розмежування чи послабити міжнародну підтримку України приречені на поразку».

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив псевдореферендуми: «Союзники з НАТО непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону. Фіктивні референдуми, які проводить рф, не мають легітимності. Ці землі — Україна».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що Канада має намір запровадити санкції проти людей та організацій, причетних до проведення цих так званих референдумів.

Депутати Європарламенту, які представляють фактично всі ключові політичні групи, спільно заявили, що засуджують ці незаконні фейкові «референдуми» і вимагають від ЄС нових санкції щодо енергоресурсів та продукції рф.