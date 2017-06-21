Масштабне будівництво доріг — один із пріоритетів урядової роботи не лише цього року, а й у середньостроковій перспективі, а глава уряду дотримується обіцянки особисто перевіряти перебіг виконання дорожніх робіт на автомобільних магістралях загальнодержавного користування. Учора Володимир Гройсман відвідав з інспекцією Полтавську, Кіровоградську та Київську області. Він оцінив, що зроблено на ділянках траси М-03 Київ — Харків — Довжанський, дороги М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине та дороги М-05 Київ — Одеса.

Та не лише про дотримання технологій ідеться під час таких перевірок — під враженням від практичного результату народжуються стратегічні рішення. Приміром, поширений на всю Україну експеримент зі спрямування частини коштів від перевиконання митних надходжень на будівництво та ремонт доріг дасть змогу акумулювати 12 мільярдів гривень, що в сукупності з іншими джерелами фінансування, а саме коштами від децентралізації, державними фінансами та коштами міжнародних фінансових організацій задовольнить потребу в асигнуваннях на дорожні роботи цього року. На цьому Прем’єр наголосив під час інспекційної поїздки Полтавщиною.

«Ми пропонуватимемо внести зміни до державного бюджету, і одна зі статей — надання коштів для нової дороги Львів — Хмельницький — Вінниця — Умань — Одеса — Миколаїв. Це дорога, яка зв’яже наш західний кордон з портами, важлива транспортна артерія для України», — повідомив глава уряду.

А Державне агентство автомобільних доріг України готує загальнодержавну стратегію розвитку доріг на середньострокову перспективу. Подібні плани мають згодом з’явитися на місцевому рівні — в кожній області. Про це Прем’єр-міністр сказав під час перевірки стану поточного і середнього ремонту автодороги М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине в Кіровоградській області.

«Раніше такого системного документа не було, тож нині завдання, щоб такий план був у кожній області, аби системно підходити до робіт щороку», — сказав глава уряду. Він нагадав, що з наступного року має запрацювати Дорожній фонд, отже з’явиться системне фінансування і відповідальність за використання ресурсів.

При цьому Прем’єр наголосив, що вже нині бачить зміни в організації робіт і формуванні дорожнього господарства загалом. «Роботу організовано більш системно, маємо нову проектно-кошторисну документацію, нову якість техніки й технологій», — сказав Володимир Гройсман і додав, що контроль за виконанням завдань також має бути на високому рівні, інформує Урядовий портал.

Щодо фінансів, то приміром на ремонт і будівництво доріг на Київщині цьогоріч було виділено майже в шість разів більше коштів, ніж у 2016-му, а саме 2,7 мільярда гривень. Про це сказав журналістам Прем’єр-міністр, інспектуючи дорожні роботи на трасі Київ — Одеса у Київській області. В цілому по Україні, за словами глави уряду, за рахунок державного та місцевих бюджетів, перевиконання планів по митниці та залучення коштів міжнародних інвесторів на ремонтні дороги буде спрямовано понад 30 мільярдів гривень.

А по завершенні тематичної розмови Володимир Гройсман відповів на запитання журналістів, які стосувалися найзлободеннішого. Зокрема повідомив, що дав доручення віце-прем’єр-міністрові Геннадієві Зубку очолити спеціальну групу урядовців, які спільно з обласною владою допоможуть знайти вирішення проблеми утилізації сміття у Львові.

«Також я дав доручення голові ОДА Олегові Синютці організувати зустрічі з міськими головами — проситимемо їх допомогти провести необхідні роботи та вичистити Львів від сміття», — сказав глава уряду.