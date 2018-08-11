Допитливих туристів, які під час відпусток відвідують Полтаву, екскурсоводи зазвичай знайомлять із сімома загальновизнаними чудесами надворсклянського міста: архітектурним ансамблем Круглої площі, Білою альтанкою, Хрестовоздвиженським монастирем, будівлею краєзнавчого музею, Спаською церквою, заповідником «Поле Полтавської битви», будівлею Служби безпеки України. Однак у Полтаві є ще одне диво: ділянка автодороги міжнародного значення Київ — Харків — Довжанський, яка суміщається з проїзними частинами вулиць Київське шосе та Харківське шосе. На такий статус вона претендує тому, що існує разом з розташованими на ній 20-сантиметровими ямами, що значно скорочують термін експлуатації автотранспорту, а ось власник її віртуальний. Від неї всі відхрещуються. Коли постало питання її ремонту, Іван киває на Петра і навпаки.

На прес-конференції Полтавський міський голова Олександр Мамай повідомив журналістів: «У мене на особистому прийомі була літня жіночка з вулиці Київське шосе. Навіть вона знає, що ця дорога належить облавтодору, ми вже давно підписали акти передачі. Тому якщо в нас і буде бажання допомогти облавтодору, то відремонтувати таку трасу для вантажних автомобілів, які курсують з інших міст, коштуватиме, можливо, сотні мільйонів. Якщо в територіальної громади виникне бажання, щоб ми відремонтували трасу і не зробили жодної дороги в місті, тоді й приймемо таке рішення. Але вважаю це неправильним. На сьогодні траса Київ — Харків підпорядкована облавтодору, тобто обласній державній адміністрації».

Така ось відповідь. А за інформацією Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, земельні ділянки вздовж вулиць Київське та Харківське шосе перебувають у власності та користуванні Полтавської міської ради.

В обласній службі автодоріг також відмовилися від цієї дороги. «Щоб ми прийняли її на баланс, потрібна постанова Кабінету Міністрів. Такої постанови немає», — сказали її представники. Схожа позиція й Укравтодору, працівники якого стверджують, що суперечливий відрізок державної автотраси обліковується на балансі управління житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради. На восьмій сесії Полтавської міськради сьомого скликання 29 листопада 2016 року депутати виступили із пропозицією передати ці ділянки дороги з комунальної власності територіальної громади міста Полтави у державну власність. Але таке рішення має бути затверджено відповідним кабмінівським документом. У Полтавській облдержадміністрації відповіли, що робили все можливе для врегулювання ситуації з ремонтом аварійної ділянки: виступили комунікатором між міською владою та обласною службою автодоріг, постійно нагадували про необхідність проведення ремонту. Оперативно прийняли рішення про відведення землі. «Ми повністю підтримуємо обурення людей. Адміністрація неодноразово зверталася і до Полтавської міськради, і до обласної служби автодоріг для врегулювання ситуації. Але віз і нині там. Дорога зависла в повітрі. Й ремонтувати її ніхто не збирається. У нас, на жаль, таких повноважень немає», — розповів директор департаменту будівництва ОДА Тимофій Голбан.

«Якщо ділянка міжнародної автотраси в Полтаві справді нічия, то в мене є ідея, — зрадів наївний молодий автомобіліст, який і попросив написати про цю оказію з дорогою. — Нехай мені дозволять приватизувати її. Відремонтую і зроблю проїзд нею платним. За проїзд машини братиму, наприклад, 10 гривень. За кілька років поверну те, що в неї вклав, і далі отримуватиму чистий прибуток. Уявляєш, яким стану багатим?!»

А що, ідея слушна.