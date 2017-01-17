Уряд країни Східного Сонця давно підтримує важливі проекти в нашій країні. Днями Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби в межах проекту міжнародної технічної допомоги «Невідкладна підтримка в Україні спроможності надання медичної допомоги» отримав комплект високотехнологічного обладнання. Учасниками урочистостей стали Президент Петро Порошенко й Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Сі∂екі Сумі. Він і вручив військовим медикам сертифікати на апаратуру.
«Передача медичного обладнання є не лише прикладом співпраці України, Організації Об’єднаних Націй та Японії, а ще й першою подією Року Японії в Україні, яка символізує тісну міждержавну взаємодію», — розповів Петро Порошенко.
Донедавна прерогативу оснащення такою технікою мали лікарні для високопосадовців. А нині за дорученням Президента першість перейшла до військових шпиталів. Змінюються часи, змінюються пріоритети й підходи до лікувального процесу, аби захисники країни отримували належну медичну допомогу.
Серед обладнання, яке передали, — комп’ютерний томограф Toshiba 2016 року, відеоендоскопічний комплект Olympus, цифрова рентгенівська система
Calypso. Донором проекту є уряд Японії за сприянням Офісу проектної підтримки ООН (UNOPS). Загальний бюджет становить 22 мільйони 502 тисячі гривень.
Нове обладнання, за словами начальника відділення діагностики госпіталю ДПСУ Василя Петренка, дасть змогу діагностувати й надавати якісну медичну допомогу, насамперед пораненим воїнам АТО, яких тут лікують, ветеранам АТО, прикордонникам та членам їхніх родин. Усі послуги надаватимуть безкоштовно.
Петро Порошенко й Сігекі Сумі ознайомилися з кабінетом комп’ютерної томографії, оглянули обладнання відділення променевої діагностики, зокрема новітню рентгенівську систему, відеоендоскопічний комплект, перевірили умови роботи медичного персоналу. Вручаючи сертифікати голові Держприкордонслужби Віктору Назаренку, Сігекі Сумі зазначив, що радий передати обладнання, і висловив сподівання, що воно допоможе поліпшити лікування і військовослужбовців, і цивільних громадян, повідомляє департамент прес-служби АП.
Петро Порошенко також ознайомився з умовами стаціонарного лікування хворих, забезпеченням медичним обладнанням та відвідав охоронців кордону, поранених під час виконання завдань в зоні АТО.
З початку російської агресії на сході нашої країни медичний персонал Центрального клінічного госпіталю брав участь в посиленні лікувальних підрозділів на лінії розмежування, виїздив до органів Держприкордонслужби в районі проведення антитерористичної операції. Силами мобільних лікарських бригад проводили евакуацію поранених і хворих із лікувальних закладів ЗСУ та інших медичних установ областей, прилеглих до районів бойових дій. 26 працівників госпіталю брали безпосередню участь в АТО.
Того самого дня Петро Порошенко вручив нагороди воїнам-прикордонникам, які відзначилися в антитерористичній операції й були поранені під час бойових дій.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»