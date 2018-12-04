Два дні в Херсоні проходило засідання тимчасової слідчої комісії у справі нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів. Парламентський орган утворено вже після смерті Катерини, яку влітку облили кислотою. Як зазначив голова ТСК народний депутат Борислав Береза, «наша комісія не займається підміною функцій правоохоронних органів, ми повинні з’ясувати, чи все зроблено, чи справді професійно та фахово проведено слідство. Ми з’ясовуємо повноту всіх слідчих завдань, які стояли перед правоохоронними органами, оцінюємо їхню кваліфікацію, встановлюємо, чи всі процесуальні дії було проведено, а також оцінюємо причини нападів на активістів у всій країні».
Засідання комісії відбувалося в будівлі облдержадміністрації й було частково відкритим для журналістів. На широкий загал слідча комісія заслухала голову Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва, голову облради Владислава Мангера та заступника голови облдержадміністрації ОДА Євгена Рищука. Усі троє запевнили, що не мали конфлікту з Катериною Гандзюк і чому їхні імена пов’язують із цією резонансною справою, не знають. Андрій Гордєєв заявив, що готовий свідчити на детекторі брехні. Блок запитань парламентаріїв стосувався згорілого лісу, який потім вирубують, через що обласну владу активно критикувала Катерина Гандзюк. Нових відповідей не прозвучало.
Далі комісія продовжила роботу в закритому режимі, а на запитання парламентаріїв відповідали вже друзі Катерини Гандзюк та правоохоронці, котрі працювали над розкриттям нападу одразу після його скоєння. Про відповіді періодично повідомляли члени комісії в соціальних мережах. Народний депутат Мустафа Найєм написав, що «одразу двоє людей на камери і в присутності керівництва правоохоронних органів області (СБУ, ГПУ, НПУ) повідомили, що вони бояться за своє життя і здоров’я, а також за життя і здоров’я близьких: Херсонський міський голова Володимир Ніколаєнко і заввідділу сектору з роботи зі ЗМІ міськради близька подруга Катерини Гандзюк Інна Зелена».
Один із членів ТСК нардеп Ігор Луценко розповів, що за ці два дні комісія вперше почала знайомитися з реальним станом усіх тих справ, які стосуються вбивства Катерини Гандзюк. «На мою думку, саме в Херсоні ми змогли зібрати максимум інформації. І тут постає запитання: як далі ТСК співпрацюватиме з правоохоронними органами, щоб усю зібрану інформацію реалізувати?» — сказав Ігор Луценко. Він зазначив, що всю інформацію не розголошують, однак за підсумками роботи виїзного засідання ТСК її члени складуть звіт, який оприлюднять найближчими днями у Верховній Раді.
Досить жорстку позицію в оцінці керівництва Херсонської області висловив очільник комісії Борислав Береза. На своїй сторінці в Фейсбуці він написав: «Інформація, отримана нашою ТСК, жахає. Від контрабанди до сепарів, від наркотрафіку до глобальної корупції, від спайки влади з криміналом до вирубки лісу, від співпраці з окупаційною владою Криму до впливу регіоналів, що втекли, на регіон. Те, що тут відбувається, — це не дно. Це гірше. Тут треба вводити надзвичайний стан, тому що воєнний поліпшень не дав».
На його публікацію відреагував голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, який заявив на брифінгу, що звернувся до СБУ із приводу необґрунтованих заяв Берези.