Серед багатьох благодійних фондів і міжнародних організацій, які надають гуманітарну допомогу жителям Харківщини, що постраждали від російської агресії, виокремлюється Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Не перший місяць вона веде системну роботу в цьому напрямі, яка ґрунтується на вивченні потреб сільського населення та фермерських господарств і спрямована на відновлення виробництва сільськогосподарської продукції.

Фермери мають вагому підтримку

«Ще торік восени ФАО почала видавати дрібним фермерам посівне насіння. І цього року ми надаємо допомогу для посіву зернових навесні та восени», — розповідає «Урядовому кур’єру» речниця цієї організації Вікторія Михальчук.

З початку року в Харківській області таку допомогу вже отримали понад 1100 фермерів. 299 з них — по 2 тонни високоякісного насіння ярого ячменю та гороху. Цього вистачило, щоб посіяти 8—10 гектарів кожної з культур. Допомогу надано за фінансової підтримки уряду Норвегії. А за фінансової підтримки уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва 855 аграріїв області отримали по 20 посівних одиниць насіння найкращих районованих гібридів кукурудзи або по 10 — соняшнику для посіву 25—30 гектарів.

Як повідомила речниця ФАО, за підтримки урядів Норвегії та Японії ФАО реалізовує на Харківщині програму з підтримки малих фермерських господарств, щоб підготувати їх до осінньої посівної кампанії. Кожен фермер, який подасть заявку на участь у програмі через Державний аграрний реєстр і пройде відбір, отримає по 2 тонни насіння озимої пшениці або ячменю для засівання 10 гектарів. Допомогу буде надано фермерам, що мають в обробітку 5—100 гектарів. Подати заявку можна до 20 липня.

Найближчим часом ФАО спільно із Всесвітньою продовольчою програмою (ВВП) та Швейцарським фондом протимінної діяльності (FSD) розпочнуть роботи з гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель на Харківщині. Насамперед розмінують поля до 300 га, які перебувають в обробітку малих фермерів. На участь у програмі подали заявки майже 40 фермерів.

Хай буде світло

Дві пекарні та дві молокопереробні компанії з Харківської області на початку року отримали генератори різної потужності, щоб працювати без електроенергії. Генератори передало Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, а ФАО у співпраці з Мінагрополітики допомогла визначити та розподілити допомогу серед підприємств, які найбільше потребують.

«Ми активно підтримуємо українських виробників продуктів харчування через надання потужних генераторів, забезпечуючи енергетичну стабільність підприємств критичної інфраструктури. Це надзвичайно важливо особливо для підприємств поблизу лінії фронту», — додала Вікторія Михальчук.

Ще один важливий напрям діяльності ФАО — підтримка селянських домогосподарств у районах, що постраждали під час бойових дій. На Харківщині таку допомогу вже отримали тисячі родин. Вікторія Михальчук розповідає, що ФАО не просто надає допомогу, а створює умови для відновлення виробництва продуктів харчування на рівні домогосподарств. Щоб визначити отримувачів допомоги, фахівці ФАО проводять консультації із представниками місцевих органів влади, зокрема керівництвом громад, і складають списки отримувачів допомоги. Особливу увагу звертають на людей, які були під тимчасовою окупацією та в зоні бойових дій і не мають постійних доходів.

Навесні цього року члени селянських домогосподарств на території кількох громад Харківщини отримали від ФАО насіннєву картоплю та насіння овочів з борщового набору. Загалом такою допомогою було охоплено 5 тисяч родин, кожна з яких безкоштовно отримала по 50 кілограмів картоплі та набори високоякісного насіння капусти, редьки, баклажанів, цибулі, буряку, помідорів тощо. Цю допомогу було надано завдяки фінансовій підтримці Гуманітарного фонду для України, урядів Німеччини, Франції, Японії, а також Європейського Союзу.

Істотну допомогу отримали і члени селянських домогосподарств, які вирощують для власних потреб птицю або свиней. Навесні 2023 року за сприяння ФАО понад 9 тисяч родин у 13 громадах Харківської області, що постраждали від війни, отримали набори кормів для годівлі птиці й тварин. Зокрема, власникам селянських домогосподарств було роздано понад 8 тисяч наборів для годівлі курей та 2631 комплект для годівлі свиней. Згодом ФАО ухвалило рішення про збільшення цієї допомоги. Найближчим часом ще 2 тисячі осіб отримають кормові набори для птиці і 8 тисяч осіб — для свиней.

«Ця допомога стане можливою завдяки фінансовій підтримці урядів Австралії, Бельгії, Німеччини, Франції, Японії, а також Європейського Союзу, Гуманітарного фонду для України та Louis Dreyfus Foundation», — наголошує Вікторія Михальчук.

За її словами, за сприяння Гуманітарного фонду для України майже 3 тисячі родин із Золочівської громади (6720 осіб) одержали фінансову допомогу для підтримки і розвитку селянських домогосподарств впродовж трьох місяців. Кожен член селянського домогосподарства отримав по 6660 гривень. Таку саму допомогу найближчим часом за сприяння уряду Німеччини одержать ще 700 родин (1805 осіб) із Чугуївської та Дергачівської громад як додаткову підтримку для вирощування отриманого молодняку птиці. Німеччина профінансує надання ваучерів для підтримки здоров’я сільськогосподарських тварин: восени цього року 1700 господарств отримають ваучери вартістю 140 доларів кожен для купівлі ветеринарних препаратів.

Курчаток порахують восени

ФАО розширює діяльність з надання допомоги жителям районів, що постраждали внаслідок війни і де громади мають обмежені можливості для самостійного розвитку. Нещодавно у співпраці з виконавчим партнером організації Харківським обласним центром дорадництва жителі Дергачівської й Печенізької громад отримали 1100 наборів курчат і спеціального корму для їх вигодовування. До складу кожного набору входило 30 одноденних курчат високоякісної породи бройлерів і білково-вітамінно-мінеральна добавка Starter (25 кг).

«Загалом 2023 року ФАО планує надати таку допомогу 6500 сільським українським родинам, які постраждали від війни. Це допоможе задовольнити їхні невідкладні потреби у продуктах харчування та відновити діяльність з виробництва харчів», — наголошує Вікторія Михальчук.

Важливо зауважити: ФАО не лише роздає набори для вирощування птиці, а й турбується про правильний догляд за курчатами та відстежує їх виживання. Ветеринари проводять щеплення одноденних курчат, їх клінічний огляд перед відправленням і після доставки отримувачам.