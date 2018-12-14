Можливості двох великих річок — Південного Бугу та Інгулу в Миколаєві використовують не повністю. Світовий досвід доводить, що розвиток річкової інфраструктури сприятиме малому та великому бізнесу. А майбутнє портових міст багато в чому залежить від стану водно-морського комплексу, прибережних територій та відповідної інфраструктури.
Днями в міськвиконкомі на нараді представили проект концепції розвитку річок і маломірного судноплавства на 2019—2030 роки, над яким працювала спеціально створена робоча група. До її складу увійшли представники депутатського корпусу, спортивних шкіл з вітрильного спорту, громадських організацій яхтсменів, човнових кооперативів і стоянок, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на річках, суднових ремонтно-будівельних підприємств, морських навчальних закладів, державних органів і служб, що регулюють галузь, заступники міського голови.
Головна мета розроблення концепції — визначення пріоритетних напрямів розвитку Миколаєва як центру маломірного судноплавства та яхтового туризму, створення сприятливих умов для відпочинку на воді, формування сучасної берегової інфраструктури, розвитку промислового потенціалу в будівництві та ремонті маломірних суден, залучення інвестицій та активізації ринку послуг на внутрішньому водному транспорті.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що міська влада зацікавлена та сприятиме реалізації проектів, спрямованих на розвиток річкової інфраструктури. «З економічної точки зору, розгалужена транспортна система та наявність водних артерій відкриває багато перспектив для розвитку торгівлі, промисловості, інвестицій», — зазначив він.
За словами представника громадської ради при Державній регуляторній службі України Валерія Вєтрова, документ — це робоча версія, його ще доповнять та доопрацюють. Розробляючи його, враховували досвід інших міст, зокрема Одеси. Нинішнє завдання — затвердити концепцію з чітким календарним планом та конкретними виконавцями.
Члени робочої групи обговорили регуляторні та адміністративні бар’єри, які перешкоджають розвитку маломірного судноплавства в Миколаєві. Зазначено, що недосконалість законодавства негативно впливає на розвиток морського та річкового господарства. Щоб гармонізувати його з європейським, виконком міської ради запропонував іншим припортовим містам об’єднати зусилля та підтримати звернення до Кабінету Міністрів із пропозицією перегляду нормативно-правових актів, які регулюють діяльність внутрішнього водного транспорту.
Голова експертно-громадської ради виконавчого комітету міської ради Артем Ващиленко зазначив: «Більшість регіонів Європи, де є вихід до води, вже давно позиціонують себе як морські держави. Понад два десятки років вони працюють, щоб вигідно показати себе у світі, бути повноправним конкурентом серед інших. Один з найважливіших заходів, де обговорюють питання морської політики країн-членів ЄС, — Європейський морський день. Це своєрідний майданчик, де відбувається обмін досвідом та корисною інформацією. Деякі ідеї ми перейняли саме звідти, вони увійшли в концепцію. 2018 року Миколаїв уперше було представлено як центр проведення Європейського морського дня. Це свідчить про те, що ми позиціонуємо наше місто перед європейськими партнерами як морську територію».
Депутат міської ради Сергій Карцев зазначив, що донедавна Миколаїв вважали центром великого суднобудування. Нині ж у місті розвивається не велике, а мале яхтове суднобудування, тож саме йому слід приділяти особливу увагу. Депутат зауважив, що за наявності чіткої стратегії розвитку річковий транспорт у Миколаєві може скласти конкуренцію наземному. Він запропонував членам робочої групи залучати до розв’язання проблем з нормативно-правовою базою народних депутатів, які представляють Миколаївську область у Верховній Раді.
Під час засідання обговорено шляхи взаємодії морегосподарського комплексу та громади. Виявлено проблеми й окреслено можливі заходи, що дадуть змогу врегулювати актуальні питання у цьому напрямі.