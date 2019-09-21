Усі люблять дарунки, особливо малеча. Подільські діти з цієї осені мають змогу насолоджуватися виставами театру ляльок у глядацькій залі, яка сама нагадує казку. Неймовірними називають можливості нової сцени актори, а новосілля творчого дому — подією державного масштабу. І це справді так. Україна прийме Міжнародний фестиваль театрів «Подільська лялька» не лише з гордістю за свої таланти, а й за умови, в яких сіють добре й вічне.

Світ починається з лялькового

Вінницький академічний обласний театр ляльок, заснований 1937 року, один з найкращих в Україні. Однак, зі слів фахівців, приміщення, в якому він творив десятиліттями, важко назвати навіть пристосованим.

Зі слів виконувача обов’язків начальника управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації Валентини Троян, вінницький ляльковий перебував у найгірших умовах серед театрів країни. «Діти мають отримувати послугу театрального мистецтва у гарних умовах, щоб раділи і переймалися не лише грою на сцені, а й щоб приміщення було сучасне та красиве, в яке приємно прийти», — зауважила вона.

Юні вінничани люблять свій театр і дивляться вистави із захопленням. Для них грають без фальші, тут вони зростають духовно. Під час Міжнародного фестивалю театрів «Подільська лялька», який заснував вінницький театр, юний глядач має змогу знайомитися з багатством культурних традицій різних народів.

Майже 20 років колектив збирає у себе митців із різних країн, зміцнюючи міжнародні культурні зв’язки нашої держави. Водночас його трупа поширює українське мистецтво в Європі. Театр — лауреат багатьох міжнародних конкурсів і фестивалів.

«Коли у Кишеневі наша актриса вийшла отримувати гран-прі й заспівала гімн України, зал почав аплодувати і разом з нами співати», — розповів директор театру заслужений працівник культури Михайло Байдюк.

Вінницькі лялькарі торік гастролювали і в прифронтовій зоні Донецької та Луганської областей. Там вони дали 24 вистави.

Минулої неділі Вінницький академічний обласний театр ляльок дав святковий ляльковий концерт у своєму новому приміщенні. Концерт — не початок нового сезону, а творча подяка владі та всім причетним за створення сучасного храму мистецтв. На це з Державного фонду реконструкції і розвитку було надано 25 мільйонів гривень, усіляко допомагали облдержадміністрація та обласна рада. Розмістився він у частині приміщення, яке відоме як «Книжка». Те, що влада відчинила двері свого адміністративного приміщення творчому закладу, — ознака добрих змін.

На ґанку гостей свята вітали вихованці театральної студії «Фантазія», яка діє при театрі. Від імені усіх малят вони подякували за гарний дарунок. Герої казок зустріли гостей у фойє першого і другого поверхів та щиро запрошували на концерт. Яскраві художні номери чергувалися із нагородженнями, словами вдячності й дарунками. У залі панувала атмосфера радості — за успіхи, досягнення, за щастя бути новоселами.

Реконструйоване приміщення загальною площею 1460 квадратних метрів утричі більше, ніж колишнє. Глядацьку залу на 213 місць обладнано зручними кріслами, вона пристосована для перегляду вистав дітьми з особливими потребами (на вході — пандуси, вбиральня пристосована для людей з інвалідністю). Для працівників є душова, а в гримерній — гаряча вода. Неймовірно, але нас запевнили, що це перший ляльковий театр в Україні, де є гаряча вода в гримерній. Тут усе зроблено по-сучасному, для людини.

«Ми вдячні за чудовий дарунок для дітей. Це подія державного масштабу. За період незалежності це перший збудований театр. Досі не віриться, що наш колектив творитиме в таких гарних умовах. Тепер працюватимемо, як мовиться, у 10 разів краще», — зазначив Михайло Байдюк.

Храм мистецтв служитиме громаді

На моє запитання, з якою виставою можна порівняти отримання нового приміщення, головний режисер театру заслужений діяч мистецтв Олександр Свіньїн відповів миттєво: «Це коли джин створив палац!» Лялькарі разом з дітьми переконалися, що красиве і добре перемагає, що у житті є місце диву.

«Просто дивитися виставу — це одне. А якщо працює цілий комплекс вражень — приходиш до театру та отримуєш різнопланову естетичну насолоду: скульптура, природа, архітектура. Заходиш у приміщення, де все продумано і зроблено з любов’ю, а потім піднімаєшся до красивої зали. Гадаю, не лише діти, а й дорослі будуть задоволені, що відвідали такий храм мистецтв», — впевнений Олександр Володимирович.

Від скверу ледве не до входу в театр лягає тінь дерев. А на невеликому майдані перед ґанком господарі розмістили скульптури героїв казок — Котигорошко, Колобок, Царівна-Жаба та інші улюбленці малюків, яких подарували театру майстри-каменотеси з історичного села Буша Ямпільського району. Діти з притаманною їм допитливістю обжили нову фотозону.

Нині вінницькі лялькарі з нетерпінням чекають фестивалю «Подільська лялька». Раніше для цього вони орендували сцену в обласному академічному музично-драматичному театрі, у міському палаці «Зоря», дещо проводили у своєму. А тепер мають фантастичну сцену і хочуть своєю радістю поділитися з колегами.

У новому приміщенні ширина сцени 9 метрів, глибина — 7, а ще півтора метра авансцена. У старому сцена не була механізована, а тепер є необхідні підйомники, новітнє цифрове звукове і світлове обладнання. У планах встановити великий екран, який використовуватимуть під час вистав. Сучасні технічні рішення відкривають нові можливості. За словами Олександра Свіньїна, просторе приміщення зі зручною інфраструктурою та модерним оснащенням дає змогу поліпшити умови праці театральної трупи і технічного персоналу, а перегляд вистав робить приємнішим і комфортнішим.

На 11-й Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Подільська лялька», який відбуватиметься 1—5 жовтня цього року, завітають 13 колективів не лише з України, а й Литви, Румунії, Польщі та Молдови. Для дітей це буде справжнє свято! Вінницький театр розпочне сезон новою виставою «Річкова фея Агайя» за твором німецького письменника Генріха Діка. За попередньою домовленістю, на прем’єру прибуде автор п’єси.

Очільники театру переконані, що нове його приміщення треба використовувати не лише для вистав. Воно має стати поліфункціональним мистецьким дитячим закладом, де можна проводити творчі звіти колективів, концерти, фестивалі тощо. Адже красиве створюють задля того, щоб воно було доступним.