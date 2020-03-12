Другого дня судового розгляду справи про катастрофу літака MH17, збитого проросійськими бойовиками над Донеччиною в липні 2014 року, прокуратура Нідерландів представила нових свідків. Серед них росіянин, який був присутнім під час пострілу ракети із ЗРК «Бук» у літак «Малайзійських авіаліній».

Він добровільно приєднався до сепаратистів, охороняв територію, звідки стріляв «Бук». За його словами, присутні на місці пострілу були задоволені, що збили військово-транспортний літак, доки не зрозуміли, що то пасажирський. За даними прокуратури, публічно слухати свідчення цього чоловіка в суді небезпечно для його життя. Раніше він давав свідчення у масці.

У прокуратурі зазначили, що десяткам інших свідків також загрожує серйозна небезпека з боку російських спецслужб. Більшість свідків заявили, що бояться помсти або навіть убивства. Тому імена цих людей слідство зберігає в таємниці.

«До одного зі свідків, який надіслав відео, двічі навідувалися озброєні люди. Після цього він був змушений втекти», — сказав прокурор Тійс Бергер. Свідкам у справі МН17 надходять погрози від представників воєнізованих формувань, які діють на тимчасово окупованих територіях сходу України, і від секретних служб Росії.

«Є чимало доказів, що російські силовики намагаються перешкодити цьому процесу», — наголосив Тійс Бергер.

Тим часом прокурор у справі МН17 Дейді Вуї-а-Цой заявила, що відразу після катастрофи влітку 2014 року Росія розпочала активну кампанію з дезінформації. Вона повідомила, що 17 липня 2014-го через 15 хвилин після аварії російська телекомпанія LifeNews повідомила: «Повстанці інформують, що їм вдалося збити ще один транспортний літак ВПС України».

Дейді Вуї-а-Цой розповіла, що фотограф, який перебував поблизу, описав у відеоінтерв’ю World Press, як після катастрофи йому телефонував прессекретар сепаратистів і повідомив, що вони збили військовий літак, що належить Україні.

«Цей дзвінок надійшов до того, як стало відомо, який саме літак було збито», — уточнила прокурор.

Коли стало зрозуміло, що збито цивільний рейс MH17, Москва негайно залучила пропагандистські ЗМІ. «LifeNews, наприклад, повідомив, що MH17 збила ракетна система С-300 ЗСУ. Трохи менш ніж через пів години цю версію було замінено повідомленням, мовляв, Boeing збив український винищувач (!) Су-25, який потім збила «народна армія», — переповіла Вуї-а-Цой.

У матеріалах справи містяться показання свідка, чийого імені прокуратура не хоче розкривати. Улітку 2014 року він воював як доброволець у підрозділі так званої ДНР і 17 липня перебував поблизу пуску ракети. За його словами, на місці запуску були присутні російські військовослужбовці й співробітники ФСБ РФ.

Ще один анонімний свідок стверджує, що влітку 2014-го служив у сепаратистському підрозділі біля Донецька. У день збиття рейсу MH17 він разом з іншими перевозив установку «Бук» зі Сніжного. Вони передали її іншому підрозділу поблизу Дебальцевого. Прокуратура просить безпечно допитати цих та інших свідків.

Головуючий у процесі Гендрік Стейнгаюс оголосив перерву в засіданні до 23 березня після того, як від захисту одного з чотирьох обвинувачених росіянина Олега Пулатова та адвокатів рідних жертв надійшли прохання.

Захист Пулатова попросив час, щоб бути готовим до повноцінної участі у процесі із другої сесії, запланованої на 8 червня. З огляду на те що нідерландські адвокати лише в січні заявили про свою участь у судовому процесі, в них було мало часу, щоб ознайомитися зі справою й повноцінно представляти інтереси підзахисного.

Адвокати рідних поскаржилися, що в них не було повноцінної змоги брати участь у першому судовому засіданні, у зв’язку з чим вони не висловили позиції своїх клієнтів. Крім того, вони заявили про необхідність отримати повний доступ до матеріалів справи.