Наприкінці минулого тижня у Львові на конференцію United for Justice — «Об’єднані заради справедливості» зібралися політики, судді, прокурори, адвокати і правозахисники, щоб обговорити правові шляхи притягнення до відповідальності вищого керівництва росії за злочин агресії проти України. Конференцію United for Justice відкрив Президент України Володимир Зеленський. Захід відвідали Президент Латвії Егілс Левітс, міністр закордонних справ Вопке Гукстра, генеральний прокурор США Меррік Гарланд, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан та інші. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до учасників конференції онлайн. З огляду на таку широку участь найкращих правових експертів з усього світу для вирішення питання притягнення до відповідальності російського керівництва журналісти назвали конференцію United for Justice «юридичним Рамштайном».

Жодна помста не замінить правових рішень

«Світ має потужно відповісти на російську агресію й терор усією міцністю спільної спадщини наших народів. Право — це один із ключових елементів міцності людської культури. Будь-яка помста не здатна зробити того, що може зробити право. Право спроможне забезпечити не лише притягнення до відповідальності винуватців конкретних злочинів, а й зокрема винуватців найтяжчого злочину, який породжує всі інші злочини війни та геноциду, — злочину агресії», — заявив Володимир Зеленський, відкриваючи захід.

Він наголосив, що створення спецтрибуналу — обов’язок світу перед кожним воїном, який у бою захищає свободу.

«У Львові сьогодні присутні генеральні прокурори і міністри юстиції різних країн. Ключове питання львівської конференції — відповідальність росії та її керівництва, саме персональна. Буде їхня відповідальність — буде відновлено і справедливість», — наголосив Президент, повідомляє пресслужба ОПУ.

Із першого дня повномасштабного вторгнення рф і станом на 4 березня 2023 року українські правоохоронці зафіксували вже понад 72 600 воєнних злочинів.

«Утім, ми не можемо наразі достовірно спрогнозувати, яку кількість виявимо після вигнання окупантів з усіх територій», — зазначив Володимир Зеленський.

Таким чином, основний злочин — факт агресії росії проти України — очевидний, але не має механізмів покарання. У цьому зв’язку він закликав до ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН українського проєкту резолюції на підтримку створення спецтрибуналу.

«Перше, чого ми маємо досягти, — наше об’єднання заради справедливості. Це має стати потужним імпульсом для прийняття Генеральною Асамблеєю ООН українського проєкту резолюції, що сприятиме створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України», — сказав Володимир Зеленський.

Покарання винних і компенсація для відновлення країни

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на конференції окреслив два основні завдання, що стоять на шляху досягнення правосуддя та справедливості: створення міжнародного спецтрибуналу і розроблення механізму конфіскації російських активів, які можна буде спрямувати на відновлення України, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«Із перших днів війни ми почали документувати всі злочини, руйнування і збитки. Маємо достовірний, прозорий і якісний інструмент для того, аби оцінити, скільки Україна потребуватиме коштів для відновлення. Вже зараз розуміємо, що ця сума перевищить 700 мільярдів доларів», — відзначив Денис Шмигаль. За його словами, спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій базуватиметься на міжнародному договорі, який Україна розробляє разом із країнами-партнерами.

Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність з Україною та розслідуванням Міжнародного кримінального суду жахливих злочинів проти людства та воєнних злочинів, які скоїли російські загарбники проти населення України. «російські війська скоїли в Україні численні воєнні злочини, не жаліючи навіть дітей. росію необхідно притягнути до відповідальності за ці жахливі злочини, путін має відповісти. Ми маємо зробити все, що в наших можливостях, щоб привести злочинців до правосуддя», — заявила очільниця Єврокомісії у відеозверненні.

Гібридний трибунал неприйнятний

У питанні забезпечення повної та всеосяжної відповідальності за злочин агресії не може бути компромісів, заявив у виступі у Львові Генеральний прокурор України Андрій Костін. Він зазначив, що не існує механізмів притягнення до відповідальності саме керівництва російської держави за вторгнення в Україну і почати їх розробляти — одне із завдань конференції. Андрій Костін повідомив, що влітку цього року в Гаазі розпочне роботу Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії, повідомляє Укрінформ.

Серед варіантів створення спецтрибуналу розглядають так званий гібридний трибунал, який розслідуватиме міжнародний злочин агресії в межах української правової системи. Українська сторона вважає цю ідею неприпустимою, оскільки гібридний трибунал не передбачає зняття імунітету з вищого керівництва рф. Про це під час конференції заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Україна не може погодитися на цю пропозицію. Цей варіант для нас повністю неприпустимий. Тому що не маємо гарантії, що це дозволить зняти недоторканність із керівництва країни-терориста. І це головна проблема цього гібридного трибуналу», — наголосив Андрій Єрмак.

Попри позицію української сторони обговорення варіанта гібридного спецтрибуналу триває. Про це журналістам повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Він зазначив, що у групі із 29 країн, які обговорюють формат майбутнього трибуналу, є чітке зобов’язання притягнути до відповідальності винуватців злочину агресії.

«На цей момент немає згоди, яким буде точне рішення. Чи це спеціальний, чи гібридний трибунал, чи інше рішення — на столі багато можливостей», — зауважив Дідьє Рейндерс. Він сказав, що вперше в історії ведуть обговорення розслідування злочину воєнної агресії, доки війна ще триває.

Проте український Генпрокурор назвав це спільним досягненням. «Рік тому світ дискутував про те, чи Україна вистоїть. Сьогодні ми тут, у Львові, дискутуємо над форматом трибуналу для путіна. Вважаю це беззаперечним прогресом», — заявив Андрій Костін.