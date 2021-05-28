Відбувся перший із шести запланованих урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) заходів, спрямованих на популяризацію інвестпотенціалу регіонів України, — конференція «UkraineInvest Talks: Dnipro». На ній механізми залучення інвестицій обговорювали представники влади Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, інвестори, експерти.

Так започатковано інтерактивну платформу для інформування міжнародної та української інвестспільноти щодо прогресу реформ і розвитку інвестиційного клімату в областях. Серед ключових тем заходів — інвестполітика, інвестстимули для інфраструктурних проєктів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, які вже працюють у регіонах, побудова інвестмостів між українськими регіонами і світом. Заходи транслюють на 40 країн світу.

П’ять із них будуть регіональними, останній пройде в жовтні цього року. А в грудні в столиці відбудеться підсумковий захід, де буде окреслено зроблене за рік та заплановано перспективні етапи розвитку інвестполітики.

Масштабувати позитивний досвід

Відкрив «UkraineInvest Talks: Dnipro» Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який перебував на Дніпропетровщині з робочою поїздкою.

«Серія інвестзаходів не випадково стартувала в Дніпрі. Дніпропетровщина — лідер за кількістю вкладених іноземних інвестицій, основні з них зосереджено в обласному центрі. Дніпро може ділитися досвідом залучення інвестицій», — зауважив очільник уряду.

І заявив, що поліпшенню інвестиційного клімату в державі сприятимуть реформа фіскальних органів, супровід інвесторів зі значними інвестиціями (йдеться про «інвестиційних нянь»), діджиталізація, державно-приватне партнерство, приватизація, ринок землі, доступний фінансовий ресурс.

Прем’єр нагадав про реорганізацію роботи податкової та митниці у формат двох юросіб. «Податкова почала демонструвати результати. Хочу відзначити досягнення Олексія Любченка на посаді голови Державної податкової служби, якого нещодавно призначено першим віцепрем’єр-міністром — міністром економіки. Це людина, яка змогла вибудувати діалог з бізнесом, будучи керівником фіскального органу. Ми бачили виконання бюджету, але не чули скарг від бізнесу на неповернений ПДВ, тиск, інші неприпустимі речі. Їх не було протягом попереднього року. Новий урядовець — вагоме посилення уряду. На часі реформа митниці. Далі вибудовуємо ризикоорієнтовану систему, щоб «білий» бізнес проходив митницю за лічені хвилини», — зазначив Денис Шмигаль.

І наскрізною лінією реформи фіскальних органів слугує діджиталізація, яка нині залишається одним із найбільших інструментів боротьби з корупцією.

«Максимально усуваємо людський чинник, чиновників і контролерів. Маємо «Дію», що демонструє, як цифрові послуги можуть поліпшити роботу державних сервісів і усунути корупцію. Комп’ютер не може вимагати хабаря. Україна стає світовим лідером у цифровізації», — наголосив Прем’єр.

Щодо «інвестиційних нянь» очільник уряду розповів: нині розробляються всі необхідні підзаконні акти до відповідного Закону: «Але вже UkraineInvest напрацював відносини з 15-ма інвесткомпаніями на суму понад мільярд доларів. Ці компанії хочуть отримати інвестиційний супровід в Україні. Інвестняні — легка назва, але за нею стоїть дуже серйозний безпрецедентний державний механізм».

Говорив він і про те, що підписання Президентом цього тижня закону, який даватиме змогу з 1 липня повноцінно запустити ринок землі, вже слугує бізнесу індикатором руху країни вперед.

Торкнувшись теми державно-приватного партнерства, Прем’єр зазначив: це те, що розширює інвестиційні й фінансові можливості розвитку держави, галузей і секторів. Маємо позитивні приклади концесії портів, уряд працює над першими концесійними автобанами, над іншими державно-приватними напрямами, зокрема в медичній галузі (будівництво лікарень).

Однією з проблем України в інвестгалузі була відсутність довгих, дешевих гарантованих грошей.

«Працюємо над розвитком інфраструктури фондового ринку. Наступного тижня підпишемо меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку, Американською торговельною палатою та USAID про розвиток фондового ринку в Україні. Становленню фондового ринку сприятимуть, зокрема, ресурси, накопичені в недержавних пенсійних фондах завдяки запровадженню накопичувальної пенсійної системи. Протягом 10—15 років це має дати інвестресурс в майже 50 мільярдів доларів.

Законопроєкт про впровадження обов’язкового рівня накопичувальної пенсійної системи узгоджено з парламентським комітетом з питань соціальної політики, з Офісом Президента. Є вже консенсус. Далі проситимемо комітет і залу Верховної Ради підтримати цей документ», — повідомив Прем’єр.

За його словами, під час спілкування з бізнесом підприємці завжди наголошують на важливості судової реформи. Денис Шмигаль запевнив, що уряд над цим працює з Офісом Президента, міжнародним партнерами. І додав, що на це потрібен час, адже йдеться про глобальну реформу.

Будівництво триває

У межах програми «Велике будівництво» в Україні нині відбувається зведення та реконструкція шести аеропортів.

«Лише на аеропорт у Дніпрі держава на поточний рік спрямувала з бюджету майже півтора мільярда гривень. Проведено прозорий тендер, і найближчими місяцями має активізуватися робота з будівництва злітно-посадкової смуги. Доведемо до завершення всі ці роботи протягом наступних двох років, і нарешті в місті-мільйоннику Дніпрі з’явиться сучасний великий аеропорт», — заявив Денис Шмигаль на пресбрифінгу.

Прем’єр поінформував, що новий очільник Міністерства інфраструктури отримав завдання прискорити перемовини і роботу для створення національного авіаперевізника.

«Найближчим часом має бути укладено відповідні меморандуми. «Створення власної національної авіакомпанії сприятиме виконанню одразу двох завдань: розвитку авіабудування й здешевленню квитків на внутрішні рейси. Внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, але ведуться перемовини й про закупівлю літаків міжнародних виробників. Зокрема такі переговори ведуть з трьома найбільшими світовими компаніями в цій галузі.

Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти й розвитку авіабудівництва. Держава вперше за 30 років почала активно замовляти літаки в українських заводів. Зокрема, досягнуто домовленості та підписано контракти на постачання трьох літаків серії Ан для Збройних сил, а також двох літаків Ан для Міністерства внутрішніх справ», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Під час робочої поїздки очільник уряду ознайомився і з перебігом будівництва басейну спортивного комплексу «Слобожанський» в Слобожанській об’єднаній територіальній громаді. Сам комплекс багатофункціональний і має змогу одночасно надавати послуги сотням представників десятків видів спорту. До кінця року тут має запрацювати і басейн, який зможуть використовувати й для реабілітації осіб з інвалідністю.

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«Урядового кур’єра»