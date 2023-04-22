З ініціативи МОЗ та Міненерго у країні розпочали втілювати проєкт із встановлення сонячних панелей на медичних закладах. У міністерствах порахували, що кожна така сонячна електростанція дасть змогу закладам економити до 70% витрат на енергоресурси і допоможе забезпечити роботу в разі аварійних відключень. Сонячні електростанції буде доповнено установками для зберігання енергії, які забезпечать енергоживлення медзакладів щонайменше на чотири години. Нині формують список об’єктів, на яких буде встановлено сонячні панелі. Пріоритет надаватимуть тим регіонам, які постраждали внаслідок бойових дій.

Проєкт на мільйони доларів

Полтавщина до цієї ініціативи долучилася однією з перших. Найближчим часом сонячні панелі з’являться на дахах будівель першої міської лікарні, пологового будинку та дитячої лікарні в мікрорайоні Левада в Полтаві. Депутати Полтавської міської ради спрямували на цей проєкт 3 мільйони бюджетних гривень. Кошти взяли з невикористаних залишків з 2022 року.

Панелі та супутнє обладнання Полтава отримає від природоохоронної громадської організації «Екоклуб» з міста Рівного. Заявку на відповідний грант подав департамент економіки та інвестицій. Загальна вартість трьох станцій становитиме понад 14 мільйонів гривень, кожна має потужність до 180 кВт. Згенеровану електроенергію використовуватимуть постійно, а не тільки як резервне живлення. Станції забезпечать лікарням 30—50% потреби в електроенергії й зроблять незалежними від загальної ситуації.

Монтаж сонячних електростанцій розпочнуть, щойно управління капітального будівництва знайде проєктувальника і підрядника на виконання цих робіт — саме на це й надали кошти з міського бюджету. Встановлення має тривати не більше ніж два місяця.

Елементи СЕС потужністю 50 кВт встановлять і на покрівлі головного корпусу Кременчуцької міської лікарні «Правобережна». Орієнтовна вартість проєкту — понад 1,8 мільйона гривень. Для його реалізації планують залучити кошти міжнародних інвесторів (грант) обсягом майже 1,5 мільйона гривень і 400 тисяч гривень з бюджету міської громади. У майбутньому сонячні станції встановлять на всіх медзакладах області.

На базі ПрАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» відкрили першу сонячну електростанцію на промислових об’єктах гірничодобувної галузі України. Вартість проєкту становила кілька мільйонів доларів США. Фінансування здійснила компанія Ferrexpo. Сонячна електростанція не користується жодними державними програмами компенсацій, субсидій, дотацій, зеленого тарифу.

«Добре, що є люди, які допомагають Україні інвестиціями. І важливо, що вона не забере із платників податків коштів за зеленим тарифом. Так забезпечать коштами інші напрями — дороги, будівництво, довкілля. Тому їх спорудження — дуже важливий крок для області», — наголосив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

Нині СЕС Полтавського гірничозбагачувального вже працює. Після підтвердження ефективності проєкту компанія повністю перейде на використання в роботі поновлюваної енергії. «Переконаний, це лише початок. Надалі розширюватимемо наші можливості», — зауважив голова правління ПрАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» Віктор Лотоус.

Розумний лічильник для школи

Керівник проєкту Олександр Смолянінов розповів, що використано майже 10 тисяч сонячних батарей компанії JinKo Solar — одного зі світових лідерів у виробництві такого обладнання. Для раціонального використання площ сонячні панелі встановили на відвалах кар’єрів. Потужність комплексу — 5 МВт на рік. Орієнтовно СЕС виробляє 6—7 мільйонів кВт/год.

«Цей проєкт реалізовано за три місяці. Станція максимально ефективна й економічно доцільна на території України», — сказав консультант із впровадження альтернативних джерел енергії Денис Корінєнко.

У планах Ferrexpo — будівництво електростанції для виробництва поновлюваної енергії потужністю 250—1000 МВт.

Освітні заклади Полтавщини теж активно встановлюють СЕС. Наприклад, у межах програми «Громадський бюджет» енергонезалежною стала кременчуцька школа №2. Там встановили дві сонячні станції — автономну і мережеву. Загальна потужність станцій — 35 кВт. Її вистачає для нормальної одночасної роботи всіх електричних приладів, які тут є, ще й для освітлення шкільного подвір’я. У майбутньому за рахунок сонячних панелей освітлюватимуть і розташовані поблизу школи зупинки громадського транспорту.

У школі встановили розумний лічильник. Він розподіляє енергію залежно від часу доби та погодних умов.

Білицька школа №2 розташована на території колишнього Кобеляцького району. Завдяки ініціативі місцевої екоактивістки Лідії Черниги й директора школи Івана Данька школа безкоштовно отримала сонячні панелі та зможе не тільки економити на електроенергії, а й продавати її. Білицька школа №3 також отримала енергопаспорт і подала заявку на встановлення сонячних панелей.

Недавно на запрошення екоактивістів у Полтаву приїжджав експерт з енергоаудиту Томас Мюллер. Він провів енергоаудит будівель шкіл №2 і №5 і видав енергопаспорти.

Експерти енергоринку впевнені: найближчими роками на Полтавщині СЕС побільшає. Аналіз показав, що тут доцільно використовувати сонячні електростанції. Один квадратний метр колектора виробляє щодоби 630 кВт/год, а для забезпечення потреб (електрика, підігрівання води, опалення) індивідуального господарства достатньо 10—15м2.

Нині в області панелі сонячних електростанцій можна побачити на багатьох будинках у приватному секторі. У Полтаві їх ще більше. На цей час в області зареєстровано майже сотню приватних сонячних електростанцій. Більшість мають потужність 10—30 кВт.