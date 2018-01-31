Про загрозу зростання захворюваності на кір фахівці попереджали ще рік тому. Відразу треба наголосити: епідемії в Україні немає. Є спалах захворювання, спричинений передовсім низьким рівнем вакцинації. Тож «УК» вирішив з’ясувати, якою є ситуація у регіонах.

Бити на сполох фахівці почали ще рік тому, попереджаючи про двох найнебезпечніших ворогів на інфекційному фронті. Перший — кір, що тоді лютував у сусідній Румунії, другий, ще серйозніший, — дифтерія. Її не було вже близько двадцяти років, отже, є ймовірність, що ось-ось стоятиме на порозі. За торішньою статистикою, від цієї хвороби, що може забрати життя, в Україні було щеплено менше половини дітей.

Кір — циклічна хвороба, й у разі низького рівня вакцинації її спалахи повторюються раз на п’ять-шість років. Час «Ч» для наступного мав статися якраз 2018-го. Для запобігання спалаху хвороби в країні має бути щеплено 95% дітей — тоді виникне колективний імунітет. Проте в Україні позаторік вакцинацію мали 45% дітей, а потрібне повторне щеплення — лише третина.

Натомість уже торік рівень планової вакцинації проти кору зріс більш ніж удвічі. Протягом року у всій Україні згідно з календарем щеплень вакцинували 93,3% дітей першою дозою вакцини (в 1 рік) і 90,7% — другою дозою (в шестирічному віці).

Попит на вакцини зростає, кажуть у МОЗ: за тиждень у січні використовують в середньому на 35% доз вакцин більше, ніж за такий самий період у серпні, і на чверть більше, ніж на початку заходів із посиленої імунізації.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, за четвертий тиждень 2018 року на кір захворіло 866 людей, з них 574 дитини, повідомив учора журналістам переможець на посаду генерального директора центру Володимир Курпіта: «Це на 7% більше, ніж попереднього тижня. Всього від початку цього року зареєстровано 2 933 випадки кору, з них 1937 — у дітей. 1966 людей госпіталізовано, серед яких 1230 — діти». За останній тиждень нових летальних випадків не зареєстровано (нагадаємо, з початку року кір забрав життя трьох людей).

Найбільша кількість хворих в Івано-Франківській, Одеській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Жодного випадку на сьогодні не зареєстровано лише в Чернігівській області, а найменше кір уразив жителів Харківщини, Рівненщини, Луганщини й Сумщини (по два випадки). Нині найвищий рівень щеплення в Донецькій і Дніпропетровській областях (99%), найменший — у Рівненській (81%) та на Закарпатті (71%).

Залишок вакцини на початок минулого тижня становив близько 300 тисяч доз. Наступна планова партія вакцини має бути у квітні 2018 року. «МОЗ вживає заходів для прискорення постачання вакцини цієї партії. Коли отримаємо підтвердження від логістів, обов’язково повідомимо», — пообіцяв Володимир Курпіта.

За його словами, до тих областей, де внаслідок активної кампанії зі щеплення виникла потреба в додаткових дозах препарату, МОЗ перерозподілив вакцини. Минулого тижня розпочато перерозподіл препаратів для Закарпаття, Київської, Одеської, Миколаївської, Чернівецької, Івано-Франківської та Кіровоградської областей.

Спалах кору, окрім підвищеного попиту на щеплення, став детонатором для неабиякої паніки. Те, про що напишу далі, стосується не тільки й не стільки кору та вакцинації. Дослухайтеся до порад лікаря, якому довіряєте, самотужки системно й ретельно дослідіть проблему й ухваліть рішення. Але не робіть цього під впливом штучного нагнітання емоцій та неперевірених даних.

КОМПЕТЕНТНО

«Треба подбати про те, щоб не допустити спалаху дифтерії»

Федір ЛАПІЙ,

експерт МОЗ за напрямами «Інфекційні хвороби,

дитячі інфекційні хвороби. Паразитологія»:

— Нині маємо досить — понад 6 мільйонів доз — вакцини від правця та дифтерії. Уперше за останні роки є можливість забезпечити імунітет кожному дорослому. Ревакцинацію проти дифтерії та правця кожна доросла людина має проходити раз на 10 років.

Крім того, останнім часом почастішали випадки правця, про що ми також неодноразово говорили. На превеликий жаль, якщо раніше правець був хворобою дорослих, котрі не проходили ревакцинацію, то тепер він трапляється й серед дітей. Україна на сьогодні має протиправцеву й протидифтерійну сироватку, лікувати є чим. Але краще запобігти хворобі, ніж потім лікувати.

Чому дифтерія небезпечніша за кір? Вірус останнього не має носійства. Людина або хвора й розносить вірус, або здорова й нікого не інфікує. Так чи інакше, кір має певну клініку, і хоча на початку симптоми схожі на застуду, однак батьки встановлюють якісь обмеження для дитини.

У разі дифтерії є таке явище, як носійство її збудника. Тобто людина не має симптомів, вона відвідує дитячі колективи, ходить на роботу, їздить у громадському транспорті. Крім того, збудник дифтерії стійкіший.

Якщо з кором ми мали можливість спрогнозувати, коли за такого рівня охоплення станеться його спалах, то щодо дифтерії не можемо наперед говорити про підйоми захворювання, оскільки цей збудник продовжує циркуляцію і все залежить від нашого колективного імунітету.

ДОСВІД

Вакцинація у світі: без щеплення до школи зась

Більшість європейських країн підтримують політику добровільної вакцинації, хоча є країни, де вакцинація обов’язкова.

У всіх штатах Америки діє обов’язкова вимога, згідно з якою діти не можуть відвідувати школи й дошкільні навчальні заклади, якщо їм не зробили щеплення за календарем. У деяких штатах є винятки: людям дозволяють відмовитися від щеплень з медичних, релігійних або світоглядних причин, інформує МОЗ.

В Італії вакцинація дітей — обов’язкова умова, щоб дитина ходила до школи чи дитсадка. Італійським батькам не можна свідомо відмовлятися від вакцинації дітей. Якщо ж дитя не було щеплене вчасно, батьки мусять сплатити штраф.

Німеччина торік у червні внесла зміни до законодавства, згідно з якими всі дитячі садки мають повідомляти органи охорони здоров’я, якщо батьки не подали довідку про консультацію щодо вакцинації своїх дітей.

У Франції, згідно з новим законом, усім дітям, які народилися 1 січня цього року та пізніше, необхідно робити 11 обов’язкових щеплень згідно з календарем вакцинації. Вакцини від дифтерії, правця та поліомієліту завжди були обов’язковими у Франції, тоді як вісім інших — щеплення від кашлюку, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи — були лише рекомендованими. З 1 січня цього року додаткові вісім вакцин набули статусу обов’язкових.

Так само як і в Італії, Німеччині й США, якщо батьки відмовляться вакцинувати дітей, діти не зможуть відвідувати садочки і школи.

В Австралії діє політика «Без вакцинації немає соціальної допомоги на дитину», що передбачає як позитивні фінансові стимули, так і негативні.

Люди з низьким рівнем доходу отримують додаткові податкові пільги на сім’ю за умови, що дитина отримала усі планові вакцини за календарем щеплень. Дитсадки, певна річ, також можуть відвідувати лише діти, яким зробили усі планові щеплення.

«Дитяча» хвороба з недитячими проблемами

Наталя ШЕВЧУК

для «Урядового кур’єра»

ОДЕЩИНА. Область і досі — один із лідерів сумного антирейтингу за захворюваністю та смертністю внаслідок кору. Перші ластівки майбутньої епідемії зафіксовано в регіоні ще навесні 2017-го, перший смертельний випадок припав на червень. Загалом торік від цієї інфекції постраждали 1293 жителі області (з них 864 дитини). Летальною хвороба стала для п’яти пацієнтів: двох дорослих та трьох неповнолітніх. З 1 по 29 січня зафіксовано вже 468 випадків кору, померло троє: 30-річна жінка з Одеси та двоє дітлахів (півтора і п’яти років з Березівського району й Білгорода-Дністровського). Втім, керівництво обласного департаменту охорони здоров’я переконує, що найближчими місяцями ці показники підуть на спад.

— Два тижні тому ми отримали додатково 8 тисяч доз вакцини і вже розподілили їх між медичними закладами, — розповіла заступник начальника департаменту Оксана Рокунець-Сорочан. — А також написали лист в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун з проханням про ще 12 тисяч доз. Коли спалах захворювання тільки розпочинався, щеплення в категорії 1 та 6 років (де їх проводять за календарем) становили 60—70%, а в інших охоплення було ще нижчим — на рівні 30—40%. Завдяки багатомісячній роботі нам вдалося підняти ці показники до 85—95% у різних районах. У регіоні діє гаряча телефонна лінія, наш департамент активно співпрацює зі ЗМІ, ми активно намагаємося донести свою позицію до населення. Люди занепокоєні здоров’ям дітей (хворіють особи різного віку, але малюки найбільш вразливі), тому в деякі дні проводили до тисячі щеплень.

Ускладнення і смертельні випадки від кору часто пояснюються пізнім зверненням до лікаря. Адже перші симптоми кору (підвищення температури, нежить, кашель, головний біль) збігаються з ознаками традиційного грипу. Характерний висип на шкірі та слизових оболонках зазвичай з’являється через кілька днів. Це може означати не лише втрачений час, а й попереднє неправильне лікування (наприклад аспірин у разі захворювання на кір категорично протипоказано).

До епідемії не дійшло

Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

ПРОТИДІЯ. Закарпаття торік найбільше постраждало від кору: в області було зареєстровано 640 випадків захворювань — 51 на кожні 100 тисяч населення. Протягом січня 2018-го уже зареєстровано 460 випадків захворювання на кір, майже 80% з яких — діти віком до 17 років. Найбільше хворіють в Ужгородському, Тячівському, Іршавському, Рахівському, Свалявському районах та в обласному центрі. У двох районах вдалися до обмежувальних заходів, продовжили канікули в школах ще на два тижні.

У департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації повідомляють: з початку року в області щеплено проти кору вже 19410 осіб; це приблизно лише наполовину менше, ніж за весь 2017-й. Нарощувати обсяги щеплень можна було б і надалі, однак до 19 січня всі запаси вакцини в закладах охорони здоров’я було вичерпано.

— Загострення ситуації із захворюванням на кір закарпатські медики прогнозували ще з минулого літа. Саме тоді з Румунії розпочався наступ хвороби в бік України, і Закарпатська область з Івано-Франківською першими потрапили під цю «косу», — каже начальник управління організації лікувально-профілактичної роботи департаменту охорони здоров’я Ольга Чемет.

Брак вакцини фахівці визначають як одну з головних причин різкого сплеску захворюваності на кір. Нею лікувальні заклади області в 2017 році були забезпечені менш ніж на третину — на 29,3%. Було отримано 26 тисяч доз за потреби 88760. Дефіцит вакцин в області сформувався не сьогодні і не вчора, а триває впродовж 5— 7 останніх років.

Водночас ніхто не скасовував відповідальності самих українців за те, щоб убезпечитися і від цієї, і від інших недуг.

— Ми не навчені здійснювати профілактичні заходи щодо захворювань. По допомогу до медиків зверталися лише тоді, коли з’являлися інсульт, онкологія чи якась інша хвороба. Це ж саме й щодо кору, — зазначила начальник управління департаменту охорони здоров’я Ольга Чемет. — Мусимо навчити людей обирати собі лікаря, і щоб він інформував про всі необхідні щеплення. Те, що пропонує МОЗ стосовно можливостей вільного вибору лікаря першого контакту, веде нас у правильному напрямку.

У цій ситуації допомогли угорці, передали 8000 доз вакцини від кору, паротиту та краснухи на загальну суму 330 тисяч євро. Препарати як гуманітарну допомогу отримала Закарпатська обласна організація Червоного Хреста України й передала інфекційному відділенню обласної клінічної лікарні для щеплень дітей. Допомогу було надано у відповідь на звернення Закарпатської облдержадміністрації до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді.

PS За минулий тиждень кількість хворих порівняно з попереднім зменшилася на 5%, проте це сталося загалом за рахунок дорослого населення. А ось кількість хворих серед дітей старших вікових категорій 10—17 років дещо зросла. За минулий тиждень зареєстровано 129 випадків кору, зокрема 103 — серед дітей. Рівень госпіталізації становить 85%.