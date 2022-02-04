Захищати Батьківщину зі зброєю в руках — почесний обов’язок військових, який вони гідно виконують. Війна, яку агресор Росія веде проти України, триває вже восьмий рік. Та минає час, проходять ротації, мужні чоловіки і жінки повертаються до мирного життя. Нині вже понад 400 тисяч ветеранів і ветеранок, і їхня кількість дедалі зростатиме. Та не всі вони знаходять себе у мирному житті.

Понад 40% демобілізованих не можуть або й не мають бажання повертатися на попереднє місце роботи. Але треба жити далі, дбати про себе і близьких. Отже, шукати нове місце, де можна докласти працю рук чи голови і бажано отримувати за це гідну платню. Але де і як?

За даними ГО «Центр зайнятості вільних людей», понад 80% ветеранів не вказують військовий досвід у резюме під час пошуку роботи. А 32% відчували неприховане небажання роботодавців наймати їх саме через їхній статус і досвід. І хоч, за даними єдиної бази ініціатив для ветеранів «Без броні», нині існує понад 700 організацій та проєктів, що допомагають ветеранам у пошуку роботи й перекваліфікації, проблему не можна назвати повністю розв’язаною.

Ветеран розповість ветеранові

Тому громадська організація «Зелена Смуга» в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством у справах ветеранів, компанією Indigo Tech Recruiters та Work.ua за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні вирішили посприяти пришвидшенню розв’язання проблеми і створили освітній серіал для ветеранів і ветеранок «Як знайти бажану роботу після військової служби».

Змістовна й корисна інформація, яку можна отримати з нього, дасть змогу учасникам бойових дій та ветеранам АТО/ООС на початку працевлаштування визначитися з напрямами, де можна реалізувати свої професійні навички, підвищити розуміння важливого ставлення до ментального здоров’я та віри у власні сили. Освітній курс стане дороговказом у працевлаштуванні колишніх військовослужбовців, а в перспективі допоможе розкрити їхній потенціал для роботодавців.

Складається серіал із семи блоків, кожен з яких докладно розповідає: що таке профорієнтація та як знайти професію, якою буде цікаво займатися; як правильно скласти резюме, аби воно напевно зацікавило потенційного роботодавця; окреслює головні етапи пошуку роботи, зокрема, де найкраще розмістити резюме: використання соцмереж та інших ефективних інструментів на шляху до професії мрії. Із нього можна дізнатися про важливі аспекти підготовки до співбесіди і як поводитися та що роботи й казати, аби успішно її пройти.

Приділено увагу особливостям працевлаштування на державну службу, ідеться про її переваги і критерії добору на таку роботу. Адже для колишніх військових це передусім можливість продовжувати зміни у країні на краще.

Та головною, напевне, слугує розповідь про те, як віднайти в собі сили для облаштування життя, пошуку нової роботи й досягнення успіху. Розповідають про це реальні люди, ветерани з різних регіонів країни, які вже пройшли цей шлях, здобули досвід і охоче діляться ним з побратимами.

Після кожної тематичної серії можна пройти тестування, яке виявить, наскільки отримана інформація була зрозумілою та корисною.

Переглянути серіал можуть усі охочі з доступом до інтернету на порталі «Дія» за посиланням https://osvita.diia.gov.ua/courses/find-a-job-after-military-service. Щоб переглянути всі серії та отримати сертифікат, слід авторизуватися в системі. Це безплатно, просто і швидко, адже саме так «Дія» і працює. Розміщення серіалу саме на цьому порталі захищає персональні дані тих, хто його переглядатиме, і дає змогу за потреби розміщувати його на ресурсах спеціалізованих закладів — реабілітаційних центрів і хабів для ветеранів.

Громадська організація «Зелена Смуга» — це спільнота, команда якої набула злагодженості після Революції Гідності у процесі спільної реалізації реформ в оборонному секторі. Практичне досягнення — діяльність, спрямована на медичну допомогу й реабілітацію ветеранів АТО/ООС.

Її голова Олександр Куклишин розповів, що для реалізації проєкту знадобився рівно рік. А долучилися до нього понад 100 ветеранів, які надали свої рекомендації та розповіли про власний досвід повернення до мирного життя після військової служби.

«Коли Росія розпочала війну на сході України, всі небайдужі громадяни й держава говорили нашим захисникам: «Повертайтеся тільки живими!» А що робити далі, після військової служби? Особливо тим, кого було поранено, хто частково втратив здоров’я або кваліфікацію для роботи, якою займався раніше? Про це тоді не йшлося.

Тому мета курсу «Як знайти бажану роботу після військової служби» полягає в наданні або нагадуванні головних інструментів успішного працевлаштування нашим сильним і мужнім, які інколи можуть розгубитися чи навіть впасти в розпач.

Окреме завдання серіалу — донести до глядачів важливість збереження й розвитку ментального, психічного здоров’я. Це досить складне питання. Нині держава докладає чимало зусиль, щоб допомогти колишнім воїнам у цьому — створюють реабілітаційні центри, де висококласні фахівці, психологи, реабілітологи надають якісну допомогу. І все-таки найбільше тут допомагає небайдужа громадськість», — наголосив очільник «Зеленої Смуги». Усі, хто долучився до створення освітнього серіалу, робили це щиро, позаполітично й соціально спрямовано.

Почати наново

Співвласниця Indigo Tech Recruiters Катерина Осадчук розповіла, що вона переселенка з Донецька: «Коли 2014-го почалася АТО, я вимушена була переїхати до Києва. Тож дуже добре розумію, як починати життя наново. Тому охоче долучилася до тих, хто допомагає ветеранам почати нове цивільне життя. Вважаю, що людина стає справжньою завдяки справі, якій себе присвячує. І мені дуже хочеться, аби ветерани мали такий вибір — обрати справу до душі та за здібностями».

Під час зйомок серіалу вона розмістила інформацію в інтернеті. Їй написала дівчина, яка дуже чекала на кінцевий продукт. Адже її чоловік-ветеран пройшов курс підготовки за обраним фахом, але не наважується піти на співбесіду за вакансією, хоч його вже неодноразово запрошували, — не впевнений, як поводитися і що саме говорити, аби справити належне враження на роботодавця. Тож вони дуже чекають на серіал, з якого планують дізнатися, як правильно підготуватися до співбесіди, скласти резюме тощо.

«І я впевнена, що така родина не одна. Дуже сподіваюся, що наша робота буде затребуваною і корисною», — зазначила фахівець.

Серед пріоритетів — ментальне здоров’я

Учасник проєкту ветеран АТО, психолог Олександр Алієв зауважив, що питання ментального здоров’я для ветеранів дуже чутливе. Адже навіть маючи кричущу потребу звернутися до психолога, більшість із них цього не робить, бо й досі вірить у стереотип: той, хто ходить до мозкоправа, визнає, що в нього не все гаразд із головою, а таких бояться, стороняться й не беруть на роботу.

Олександр теж має власний практичний досвід пошуку роботи після закінчення служби і не приховуючи розповідає про це. «Після повернення із зони бойових дій та лікування поранень я повернувся на колишнє місце роботи — завідувачем відділу із соціальної роботи. До війни працювати там мені подобалося. Та після повернення заявилося відчуття, що не можу продовжувати. Умови праці залишалися комфортними, колектив — приємним і дружнім, проте я відчував, що змінився сам. І звільнився фактично в нікуди, став на облік у центрі зайнятості. Знадобився час, щоб я оговтався, адаптувався і почав спрямовано шукати, де задіяти себе нового. Тож мені зрозумілі пошуки ветеранів, я відчув це на власному досвіді. Тому й охоче долучився до проєкту, коли мене запросили», — розповів він.

Із 2015 року працює як психолог із ветеранами, а до того — соціальним працівником і держслужбовцем. Знайшов себе саме у роботі психолога, нині він частина команди проєкту СЕТА, який фінансує Агенція США з міжнародного розвитку USАID.

«Ми розробляємо програму, яка допомагає адаптуватися людям, що пережили певні психотравматичні події. Із 2015 року цей проєкт впроваджують в Україні — адаптують саме до наших реалій, фізичного й ментального стану українських ветеранів, їхніх рідних і близьких. Адже часто трапляється, що ветеран фізично абсолютно здоровий, та через ментальні проблеми не може знайти себе, реалізуватися, бути корисним. Те, що було на війні, змінює багатьох. І ми допомагаємо їм опрацювати цей досвід, щоб він перестав бути деструктивним чинником. Напрацювали багато корисних порад, про які йдеться в окремому блоці серіалу.

Сподіваюся, він буде корисним ветеранам. Адже той, хто вчасно дбає про своє ментальне здоров’я, неодмінно буде продуктивним і успішним. А той, хто цього не робить, приречений бути низьковмотивованим, конфліктним, йому важко спілкуватися з людьми і співпрацювати з ними. Хочемо, аби ветерани зрозуміли це, а ми їм допоможемо», — наголосив фахівець.

Зорієнтує «Матриця професій»

Спеціаліст із профорієнтації Ганна Різніченко додає: дуже добре, коли людина, яка повернулася з війни, може вибудувати своє подальше життя самостійно чи за допомогою друзів і близьких. А тим, кому самотужки це зробити складно, вона готова допомогти.

«Є роботодавці, які потенційно не проти взяти на роботу колишнього військового. Але не всі вони розуміють, що для такої людини надважливо не просто заробляти гроші, а робити те, що насправді до душі і мотивує. Якщо ж ні, можливо, що протягом короткого часу ветеран залишить цю роботу і навіть без пояснень. Запорукою того, що цього не станеться, слугує правильна профорієнтація», — зазначила вона.

Роботодавцеві слід розуміти сильні сторони пошукача, його справжні інтереси. Допоможе у цьому «Матриця професій» — поширений профорієнтаційний інструмент, який визначить, чим людині цікаво займатися і з чим працювати.

«Ми адаптували її до сучасних професій, щоб після тестування ветерани зрозуміли, куди хочуть рухатися. Матрицю постійно доповнюватимуть новими професіями й напрямами.

Ми підготували й перелік компаній, готових вже зараз працевлаштувати ветеранів, які пройдуть тестування і курс підготовки. Профорієнтаційна серія допоможе колишньому військовому зрозуміти, де він хоче працювати і що для цього, наприклад, слід підвищити кваліфікацію або знайти кошти на навчання. Та головне, що вони вже зараз отримують мету і напрямок подальшого руху», — пояснила вона.

Чекають на нові історії успіху

Олександр Куклишин розповів про внесок інших партнерів, як-от фахівців компанії Work.ua: «Нещодавно на їхньому сайті у розділі вакансій з’явився додатковий інтерактивний інструмент (спеціальна позначка), який допоможе ветеранові, пошукачеві роботи, відрізнити від інших саме ті компанії, які насправді готові і хочуть брати на роботу таких людей — дуже зручно й істотно мотивує».

Серіал доступний до перегляду для всіх охочих. За часом він доволі компактний — не більше години доступної, цікавої та корисної інформації, яка, за сподіваннями його творців, допоможе колишнім воїнам віднайти себе в мирному житті, обрати мету і вмотивовано рухатися до неї.

«Ми дуже сподіваємося, що люди, які його подивляться, згодом зможуть самі розповісти нам свої історії успіху», — наголосили фахівці.

У планах — перекласти серіал грузинською та англійською, адже на це є запити міжнародних партнерів.