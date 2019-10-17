Однією з найбільш важливих для громадян України є галузь охорони здоров’я. Реформа охорони здоров’я увійшла до переліку найактуальніших.

«Здоров’я настільки важливіше за всі інші блага життя, що здоровий жебрак набагато щасливіший за хворого короля», — зазначав німецький філософ А. Шопенгауер.

В основу трансформації системи охорони здоров’я покладено право на індивідуальний підхід до лікування, кінцева мета якої — поставити в центр уваги пацієнта і його здоров’я. А чи знають пацієнти про свої права? Згідно з Конституцією України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та Цивільним кодексом України пацієнти мають широкий обсяг прав, зокрема:

- право на медичні профілактичні заходи;

- право на доступність у галузі охорони здоров’я;

- право на вільний вибір та заміну лікаря;

- право на якісну та безпечну медичну допомогу;

- право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю;

- право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги.

Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я, обираючи індивідуальну схему діагностики та лікування для пацієнта, лікар повинен отримати згоду пацієнта на такі втручання. Пацієнт також має право відмовитися від медичного втручання — крім станів, що загрожують життю. У випадку відмови від медичної допомоги лікар має пояснити пацієнту наслідки такої відмови. Якщо відмова може мати тяжкі наслідки для здоров’я пацієнта і лікар пояснив це, але пацієнт наполягає на своєму, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження відмови. Наприклад, якщо пацієнт відмовляється від госпіталізації, вакцинації, планової операції тощо.

Водночас, згідно із Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» пацієнти мають обов’язки, з-поміж них:піклуватися про своє здоров’я та дітей; не шкодити здоров’ю інших громадян; проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення; надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в небезпечному для життя і здоров’я стані.

Перешкоди, з якими стикаються громадяни при реалізації своїх медичних прав, обумовлюють надходження великої кількості звернень на урядову «гарячу лінію».

Як повідомили «Урядовому кур’єрові» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2019 року зареєстровано понад 6000 звернень стосовно реалізації прав пацієнтів у сфері охорони здоров’я. Переважно зверталися жителі Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Одеської, Київської областей та м. Києва. Зокрема, громадяни скаржилися стосовно:ненадання медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, проблем з оформленням медичних документів, насамперед рецептів на лікарські засоби, некоректну поведінку медичних працівників, проблем із укладенням декларацій про вибір лікаря, відмов у наданні медичної допомоги за місцем проживання пацієнтів, неналежного лікування, що не призвело до одужання хворих.

Ось деякі приклади звернень.

Жителька м. Кривий Ріг Дніпропетровської області повідомила, що 11 липня цього року її мати, в стані епілептичного загострення, потрапила в реанімаційне відділення лікарні міста. Наступного дня її перевели з реанімаційного до неврологічного відділення, де хвора перебувала прив’язаною до ліжка, оскільки її тіло стрясали тривалі конвульсії. Мати нікого не впізнавала. Заявниця за власні кошти придбала ліки за списком, наданим лікарем, проте жодних з них не було введено хворій, зокрема основний медичний препарат «Карбамазепін». Жінка була занепокоєна погіршенням стану здоров’я матері і тому просила посприяти у терміновому наданні необхідної медичної допомоги.

У відповіді Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради від 13.07.2019 р. зазначається, що згідно з медичною документацією та поясненнями медичних працівників обстеження та лікування у лікарні матері заявниці здійснюється відповідно до стану здоров’я та протоколів надання медичної допомоги, в межах бюджетного фінансування,

Адміністрацією міської лікарні з нею проведено бесіду, надано роз’яснення на поставлені питання.

Під час зворотного зв’язку заявниця повідомила, що після звернення на урядову «гарячу лінію» 13.07.2019 р. її матері почали надавати кваліфіковану медичну допомогу та вводити всі необхідні медичні препарати. Станом на 15.07.2019 р. стан здоров’я хворої покращився.

На урядову «гарячу лінію» зі скаргою звернувся житель Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області. Він був обурений тим, що у терапевтичному відділенні Кам’янсько-Дніпровської центральної районної лікарні 10.08.2019 року відмовили проводити лікування його родичу, пенсіонеру, який переніс інсульт,має параліч частини тіла. До лікарні його доставила бригада швидкої допомоги, проте через відсутність чергового лікаря медична допомога не надавалась. Заявник просив допомогти організувати необхідне лікування.

Кам’янсько-Дніпровська районна державна адміністрація повідомила, що згідно з інформацією Кам’янсько-Дніпровської центральної районної лікарні родич заявника був доставлений у лікарню з ознаками гострого порушення мозкового кровообігу. Оглянутий черговим лікарем — терапевтом відділення невідкладної екстреної медичної допомоги та завідуючим відділенням анестезіології та інтенсивної терапії. Хворому було призначене та розпочате необхідне обстеження і лікування відповідно до протоколу, затвердженого наказом МОЗ від 03.08.2012 р. №602. Протягом 10-11 серпня лікування продовжувалося. Хворий у свідомості, претензій та скарг до медичних працівників у нього немає.

Житель м. Покровськ Донецької області — особа з інвалідністю ІІ групи, просив посприяти у призначенні сімейного лікаря в поліклініці міста, оскільки станом на 16.08.2019 р. лікар, з яким була укладена декларація, звільнився.

За результатами розгляду звернення у Покровській міській раді Донецької області повідомили, що того ж дня, коли було зареєстровано звернення на урядовій «гарячій лінії», до місця проживання заявника керівництво КП «ЦПМСД» Покровської міської ради направило лікаря— терапевта для огляду та оцінки стану його здоров’я. Були надані роз’яснення щодо документації, необхідної для заключення декларації. Під час зворотного зв’язку заявник підтвердив позитивне вирішення питання.

ДОВІДКОВО:

За період з 9 по 15 жовтня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 22 318 звернень, з них телефоном – 20 746, через інтернет 1572.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:

(044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38 (044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».