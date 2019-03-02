З розвитком інтернету деякі аналітики прогнозували швидку стагнацію ринку поштових послуг, проте цього не сталося. У конкурентній боротьбі переможуть ті оператори поштового зв’язку, які будуть спроможні не тільки надавати виключно поштові послуги, а й позиціонуватимуть себе як учасники ринку доставки інформації й надання послуг споживачам.

Показовими виявилися підсумки прогнозних досліджень з проблемних питань державної політики, які регулярно проводить Урядовий контактний центр шляхом опитування громадян, що звертаються на урядову «гарячу лінію». Запитання, яке найчастіше вносять в анкету для опитування, стосується оцінки респондентами достатності інформування щодо послуг і способів звернення до надавачів цих послуг. Наприклад, у прогнозному дослідженні, проведеному наприкінці 2018 року, «Якість обслуговування населення в управліннях соціального захисту» на запитання, якому способу звернення до управлінь соціального захисту надаєте перевагу, поряд з телефоном, особистим відвідуванням, інтернетом 6,4% опитаних відповіли: паперовим листом, поштою.

В анкеті для прогнозного дослідження «Забезпечення права на пільговий проїзд окремим категоріям громадян (компенсація, монетизація)» (початок 2019 року) на запитання щодо способу отримання інформації про зміни у системі забезпечення права на пільговий проїзд відповідь «розсилання поштою інформаційних листів» виявилася найзручнішою для 17,2% респондентів, випередивши відповідь «телефоном».

Ці висновки варто взяти до уваги органам виконавчої влади і операторам поштового зв’язку.

За інформацією АТ «Укр­пошта», Всесвітній поштовий союз оприлюднив дослідження, здійснене Королівською поштою Великобританії. Воно засвідчило, що реклама, отримана через домашню поштову скриньку, зокрема у вигляді паперового поштового відправлення, набагато сильніше активізує мозкову діяльність і запам’ятовується на 72% краще, ніж переглянута по телевізору, і на 32% — за електронний лист. Це не залежно від віку, статі, освіти, соціального становища чи психологічних установок людини.

Те саме стосується й інформаційних листів, які певна частина населення хоче отримувати поштою.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 5 тисяч звернень щодо роботи поштового зв’язку, з яких майже 4 тисячі надіслано на розгляд АТ «Укр­пошта». Найбільше зверталися жителі Києва, Дніпропетровської, Харківської та Чернігівської областей.

Заявники скаржилися на загублені листи та відправлення, несвоєчасну доставку пенсій і грошової допомоги, а також періодичних видань або нестачу доставки взагалі.

Актуальними для громадян були питання скорочення кількості працівників поштового зв’язку, переведення їх в інші відділення на умовах неповної зайнятості. Особливо це стосується звільнення працівників поштових відділень у сільській місцевості, де непросто знайти іншу роботу. Начальники відділень, листоноші та інші працівники були занепокоєні подальшим працевлаштуванням, оскільки під час припинення діяльності відділень поштового зв’язку їм або не пропонували інші посади, або пропонували працевлаштування на неповну ставку заробітної плати, зокрема в інших відділеннях, без урахування транспортної доступності до них.

Завдяки втручанню керівництва держави ситуацію, спричинену скороченням стаціонарних відділень у сільській місцевості, вдалося владнати.

У державному бюджеті на 2019 рік передбачено відшкодування витрат АТ «Укрпошта» за надання послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. №69 затверджено порядок їх використання.

АТ «Укрпошта» запроваджує пілотний проект, у межах реалізації якого впродовж березня — травня цього року доставлятиме отримувачам монетизовані субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для інформування про нарахування субсидії та механізм виплати компанія доставлятиме кожному отримувачу, а це майже 4 мільйони громадян, персональне повідомлення з роз’ясненнями, як зазначено на сайті АТ «Укр­пошта».

Ось деякі приклади звернень, що надійшли на урядову «гарячу лінію».

Заявниця з Оріхівського району Запорізької області поскаржилася на відсутність листоноші та начальника поштового відділення в селі, внаслідок чого жителі не мають змоги сплатити за послуги ЖКГ та передплатити періодичні видання.

У Запорізькій дирекції АТ «Укрпошта» повідомили, що станом на 14 січня 2019 року штат сільського відділення поштового зв’язку села Новотроїцьке укомплектовано та повністю відновлено роботу з надання послуг поштового зв’язку та обслуговування споживачів.

Жителька Чернігівського району Чернігівської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» стосовно незадовільної роботи пересувного відділення Чернігівського району, яке станом на 17 січня 2019 року не здійснило виплату пенсії. Громадянка наголосила, що зазвичай щомісяця пенсії виплачують 4 числа. За підсумками розгляду звернення в Чернігівській дирекції АТ «Укрпошта» поінформували, що пенсію виплачено заявниці 21 січня 2019 року, а також перепросили за спричинені незручності.

Заявниця — особа з інвалідністю І групи по зору з Чугуївського району Харківської області звернулася з питання роботи поштового відділення Укрпошти населеного пункту, де проживає. На початку січня 2019 року вона намагалася отримати переказ коштів і сплатити за комунальні послуги, однак через перебої з інтернетом не змогла здійснити ці операції. Тому просила посприяти у відновленні роботи інтернету.

У відповіді Харківської облдержадміністрації зазначено, що, за інформацією Харківської дирекції АТ «Укрпошта», станом на 1 лютого цього року інтернет-зв’язок (провайдер Київстар) поновлено.

За період з 20 по 26 лютого 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 25 568 звернень, з них телефоном — 23 983, через інтернет — 1585.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

► Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

► Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

► Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

► Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044)284-19-15.

► Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua