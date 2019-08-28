Щороку наприкінці літа до Красенівки Чорнобаївського району з усіх усюд з’їжджаються найсильніші борці, щоб відзначити чергову річницю з дня народження славетного українського богатиря Івана Піддубного. Ось і цього року на його батьківщині зібралися спортсмени з Черкас, Дніпра, Вінниці, Харкова, Запорізької, Полтавської, Донецької, Київської, Закарпатської та інших областей.
На борцівському килимі — найсильніші майстри з греко-римської боротьби. Чи не найнапруженішим видався фінальний поєдинок між заслуженим майстром спорту із Краматорська Донецької області Олександром Чернецьким у вазі до 130 кілограмів і на 30 кілограмів легшим борцем-кавказцем із Кременчука Зеленханом Бергароїним. Фінал був коротким, але гарячим. Спочатку жодному із борців не вдавалося досягти переваги. Але зібравши всі сили, Олександр вирвався з цупких обіймів суперника, і вже за мить той лежав унизу, притиснутий донеччанином. Ось так Олександр Чернецький став абсолютним чемпіоном цьогорічного турніру.
Є чим пишатися і його землякові із Краматорська учневі профтехучилища Іванові Дубровіну, який у нелегкому поєдинку з Олександром виборов друге місце у їхній ваговій категорії.
У категорії до 87 кілограмів перше місце завоював майстер спорту міжнародного класу Ярослав Фільчаков із Харкова. У вазі до 97 кілограмів переможцем став майстер спорту Микола Крисов з Одеси.
Однак свято богатирської сили цікаве не тільки борцівськими поєдинками. Виявляється, перекинути 350-кілограмову шину українському силачеві неважко. Як і маніпулювати з 54-кілограмовими гантелями і навіть зрушити з місця автомобіль ЗіЛ!
Оплесками нагородили присутні найсильнішого на святі Богдана Копила з Черкас. Другим був Роман Науменко із Красенівки, який довів, що в Івана Піддубного в його рідному селі підростає надійна зміна.
Гості свята відвідали музей історії села Красенівка імені Івана Піддубного, садибу і напилися з криниці відомого борця, якого знав увесь світ. Європейська преса нагородила його почесним званням «чемпіон чемпіонів» і «король чемпіонів».
Славетний український богатир шестиразовий чемпіон світу з боротьби Іван Піддубний помер 8 серпня 1949-го у Єйську Краснодарського краю. Великого патріота України у 1930-х намагалися вкрасти. Його прізвище записали «Поддубный», а в графі національність — «русский». Жодні протести не допомогли. Тоді Піддубний попросив краєзнавця Гнатенка, і той виправив у паспорті «о» на «і», а «русский» закреслив і вгорі написав: «українець». Згодом про це хтось доніс в НКВС. У тюрмі Івана катували, а звільнили тільки під тиском закордонної спортивної громадськості.