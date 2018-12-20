Після Дніпропетровщини Президент Петро Порошенко відвідав Тернопільщину. Перший його маршрут проліг до давньої церкви Воздвиження Чесного Хреста в обласному центрі. Молебень тут провів патріарх Філарет. Тримаючи слово перед вірянами, Президент наголосив, що відтепер 15 грудня назавжди закарбується в історії незалежної України: «Не казатиму, наскільки важким був процес, скільки разів, здавалося, ситуація заходила у глухий кут, і лише мудрість та Божа воля сприяли нам отримати це. Навіть під час Собору Господь постійно вів нас», — поділився думками Петро Порошенко. І немає жодного сумніву, що кожен українець прийме цю подію, бо це дуже простий вибір. Це не вибір між патріархатами, а вибір між Україною та Росією.

Глава держави висловив вдячність патріархові Філарету за жертовність, зусилля й молитви, без яких не могло статися такої знаменної історичної події для України. Тим часом святійший Філарет закликав усіх подякувати Богові за свою Церкву. «Ми боролися, нас перемагали, ми досягали, і нашу перемогу відкидали, — згадав патріарх. — А сьогодні маємо визнану Українську автокефальну церкву».

Після богослужіння та зустрічі з вірянами Президент у палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса відвідав доброчинну виставу «Десять сходинок любові до Бога», яку організували для дітей і тих, чиї батьки боронять Україну від російської агресії, хто через окупацію змушений був залишити Крим і окуповані території Донбасу.

У насиченій програмі перебування була зустріч Президента зі студентським активом і професорсько-викладацьким складом області в актовій залі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Там глава держави не зміг не висловити міркувань щодо створення помісної автокефальної православної церкви: «Ми зробили надзвичайно важливий крок до єдності нашого народу. Ми утвердили нарешті нашу незалежність у духовному вимірі. Це означає остаточну деколонізацію України, її демосквонізацію, ми розірвали пута, які понад три сотні років поневолювали нас, прив’язували до Москви й не давали нам повернутися до самих себе, до спадку Володимирового хрещення, отриманого від Константинопольської церкви-матері».

Президент повідомив ще одну приємну новину: він підпише закон, який надає статус учасників бойових дій борцям за незалежність України в ХХ ст.: «Із забороною комуністичної партії, яка вин­на в Голодоморі та у великому терорі, в денаціоналізації та інших злочинах, кілька років тому на державному рівні за нашої з вами ініціативи нарешті визнали Армію УНР та УПА учасниками національно-визвольних змагань, — наголосив глава держави. — Це стосується і вояків УПА. Чому? Бо це справедливо. І це ставлення України до своїх героїв — героїв УПА, героїв Червоної армії, героїв і воїнів АТО та операції Об’єднаних сил».

Глава держави відповів на запитання студентів та викладачів. Один із студентів цікавився, чи направляють призовників строкової служби в зону операції Об’єднаних сил на Донбасі. І почув у відповідь: не направляють, вони займаються бойовою підготовкою та навчанням. Але якщо хтось із них висловить бажання укласти контракт, пройти відповідне навчання, лише так добровільно може взяти участь в ООС.

Президент наголосив, що нинішня ситуація у країні цілком контрольована, не потребує оголошення мобілізації. Проте в разі відкритої масштабної наземної агресії РФ мобілізацію оголосять негайно.

Згодом Петро Порошенко відвідав акцію «Подарунок Святого Миколая». Він допоміг дітям плести маскувальну сітку для воїнів Об’єднаних сил і складати пакунки їм від святого Миколая.

Президента України тернопільці зустрічали в передноворічно-різдвяному «Файному зимовому містечку» в середмісті Тернополя. Вітали й на освяченні шопки. Цього року Божу стаєнку, яку виставляють на центральному Театральному майдані, обладнали новим освітленням, поряд встановили двометрову фігуру святого Миколая. На почесне місце в шопці Петро Порошенко поставив дідух — давній символ Різдвяних свят. Потім піднявся на сцену й звернувся із привітанням до тернопільців. Він молиться, щоб на Святвечір перед Різдвом його Всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій передав томос про автокефалію новообраному предстоятелеві Православної церкви України владиці Епифанію. «Це буде справжнє духовне свято для всіх українців», — підкреслив він.

Тим часом тривала церемонія запалення вогнів на головній ялинці Тернопілля. Уперше в історії міста в дійстві взяв участь Президент. «Гадаю, це дуже добра традиція Тернополя, коли ми від Вифлеємського вогню, переданого скаутами, запалюємо вогні на ялинці, — зауважив Петро Порошенко. — Коли все місто зібралося на Театральному майдані, щоб бути разом. Разом святкувати. Разом працювати. Разом боронити. Бо коли українці єдині, то непереможні»