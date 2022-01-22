Європейський Союз продовжує активну дипломатичну підтримку нашої країни на тлі ймовірного військового вторгнення Росії. Наступного тижня Київ відвідає єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї. Про це журналістів повідомив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось під час онлайн брифінгу у Брюсселі. Заплановано, що єврокомісар візьме участь у засіданні уряду, присвяченому питанню реформ.

Анджей Садось зазначив, що програма візиту Олівера Варгеї та порядок денний його зустрічей формують у Єврокомісії. Проте відповідаючи на запитання, які, на його погляд, українські реформи можуть викликати найбільше зауважень єврокомісара, посол припустив: це може бути боротьба з корупцією. Анджей Садось розповів, що саме антикорупційна боротьба стала в основі всіх реформ у Польщі, коли вона готувалася до вступу в ЄС.

«Саме корупція послаблює уряд, і вона залишається спільною проблемою для тих країн, які свого часу входили до складу СРСР», — зазначив польський дипломат. За його словами, свого часу польський уряд зрозумів, що впровадження ефективних антикорупційних заходів «абсолютно важливо і необхідно. Питання боротьби з корупцією завжди стоїть одним із перших у порядку денному всіх високих самітів між Україною та ЄС».

Останніми тижнями російська агресія проти України — питання номер один у Брюсселі, «оскільки воно стосується європейської безпеки». У Єврокомісії визначають обсяги та форму допомоги нашій країні у протистоянні кіберзагрозам. «Згідно з нашою інформацією, до кібератак на українські урядові сайти, яка сталася в ніч на 14 січня, причетна група білоруських хакерів, пов’язаних з російськими серверами. Ця сама група відповідальна за хакерську атаку на сайти польського уряду й німецького Бундестагу перед парламентськими виборами у ФРН торік у вересні», — розповів Анджей Садось.

Постійний представник Польщі при ЄС розповів, що ще одним із засобів гібридної війни, яку веде Росія проти України та Європи, слугує російський газ. «Вони використовують газ як зброю. Тому Єврокомісія виступає проти «Північного потоку-2», монопольної ролі Газпрому, оскільки Кремль користується цим для підвищення цін на енергоносії», — сказав дипломат.

Одним із потужних засобів стримування російської агресії залишаються західні санкції, які США та ЄС пообіцяли запровадити проти Кремля, якщо він вирішить розпочати військове вторгнення в Україну. Проте немає чіткого переліку таких санкцій. Масмедіа стверджують, що серед країн-членів ЄС нема єдності щодо запровадження антиросійських санкцій навіть у разі відкритого воєнного нападу Росії на Україну. Серед цих країн називають Італію та Австрію.

За словами Анджея Садося, санкції болючі для економіки та бізнесу країни. Усе, що пов’язано із санкційною процедурою, — питання конфіденційне. Одна із причин цього — у разі персональних санкцій не дати змоги особам, проти яких готують обмеження, вивести чи переховати капітали, пояснив посол. Він запевнив, що ЄС «виконує домашню роботу» щодо нових санкцій проти Росії, які потребуватимуть консенсусу всіх країн-членів ЄС для ухвалення. «Ми дуже багато працюємо, щоб підготувати певні санкції», — запевнив дипломат, наголосивши, що у разі нападу Росії в ЄС «вже є певний сценарій».

Польща — близький сусід України і перебуває у першому фланзі її підтримки не лише на словах, а й у конкретних діях. «Міжнародна підтримка дуже важлива, і Польща серед тих країн, які завжди вас підтримуватимуть», — запевнив українців Анджей Садось.