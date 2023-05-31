Учора російські терористи здійснили черговий удар дронами. Це була вже 17-та атака ворога на столицю України від початку місяця. Тож саме із цієї теми Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав промову перед черговим засіданням уряду.

«Травень став місяцем справжнього терору проти українських міст і насамперед Києва. Наші найкращі у світі сили протиповітряної оборони знову відбили атаку, знову врятували сотні життів. Це неймовірна робота. Дякуємо. Водночас українські Сили безпеки та оборони на передовій знищують ворога та готуються до визволення наших територій. Ми вистоїмо та переможемо. Усе відбудуємо та відновимо», — заявив очільник уряду.

Допомога на ремонт і будівництво

Прем’єр-міністр сказав, що уряд продовжує програму допомоги на ремонт пошкодженого майна «єВідновлення». Нині вже подано понад 15 тисяч заяв, регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об’єктів нерухомості.

«Допрацьовуємо деталі, щоб програма була максимально ефективною та зрозумілою для наших громадян. Зокрема, тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, у кого немає «Дії» або смартфона. Потрібно звернутися в ЦНАП або до органу соціального захисту у своїй громаді, і там допоможуть заповнити заявку. Ми деталізуємо питання оскарження дій чи бездіяльності комісій, які займаються обстеженням пошкодженого майна. Також для консультацій щодо програми «єВідновлення» можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15-45», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Старт масштабної програми «єВідновлення» дав змогу громадянам, помешкання яких частково ушкоджено і ще не відремонтовано, отримати допомогу від держави на будівельні матеріали чи замовлення ремонтних послуг. І уряд обіцяв, що допомога до 200 тисяч гривень на ремонт пошкодженого майна стане лише першим кроком у великій програмі відновлення житла.

Тисячі українських родин повністю втратили домівки. Часто немає чого ремонтувати. Тому Кабмін започатковує другий етап програми «єВідновлення» — компенсацію за зруйноване житло. Уряд затвердив постанову та формулу, за якою виплачуватимуть відповідну компенсацію.

«На що можна буде витратити кошти? По-перше, на будівництво будинку. У такому разі виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. По-друге, на придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифіката. Розмір компенсації розраховуватиме комісія за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу об’єкта тощо. Передбачаємо принцип, що розмір компенсації встановлюється на рівні не нижчому від вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням. Усі деталі про коефіцієнти та виплати Міністерство інфраструктури найближчим часом прокомунікує та роз’яснить», — повідомив Прем’єр-міністр.

Щодо джерел компенсації, то, за словами Дениса Шмигаля, приблизно 62 мільярди гривень уряд уже зібрав у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: допомоги на ремонти і видачу житлових сертифікатів. Адже за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно 1,9 мільярда доларів. Уряд і далі працює з міжнародними партнерами, щоб мобілізувати всю необхідну суму.

«Робитимемо все, щоб кожен, хто втратив домівку, отримав компенсацію якнайшвидше», — акцентував очільник уряду.

До слова, на одному з попередніх засідань Кабінету Міністрів Денис Шмигаль говорив про допомогу і тим родинам, які зробили ремонт житла власними силами. Прем’єр-міністр запевнив, що триває робота над рішенням про надання таких компенсацій.

«Є відповідне доручення віцепрем’єр-міністру з питань відновлення, Мінінфраструктури та Агентству відновлення. Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання: забезпечити рівність у допомозі», — наголошував Денис Шмигаль.

Підтримка захисників

Уряд затвердив розподіл субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і визнані учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи, обсягом 3 264 682,4 тисячі гривень.

«Кабмін підтримав проєкт розпорядження, який розробило Міністерство у справах ветеранів. Він передбачає розподіл субвенції обсягом 2 003 487,383 тисячі гривень на виплату грошової компенсації для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. За рахунок розподілених коштів грошову компенсацію орієнтовно отримають 860 осіб цієї категорії, які перебувають у черзі на її виплату, відповідно до поданої потреби на 01.03.2023 року.

Розподіл залишку субвенції обсягом 1 261 195,017 тисячі гривень буде здійснено Мінветеранів на підставі інформації про потребу в наданні грошової компенсації тим одержувачам, яким її було призначено на територіях, де тривають бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, та не виплачено, і які перемістилися із цих територій, станом на 01.06.2023 року», — повідомив директор департаменту соціального захисту Мінветеранів Руслан Приходько.