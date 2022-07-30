У промові перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив: «Ми всі впевнені, що переможемо. Що збудуємо сильну і заможну країну в колі вільних європейських народів». І повторив слова Президента Володимира Зеленського про те, що європейська інтеграція нашої держави перейшла від зовнішньополітичного вектора до сфери нашої внутрішньої політики. Це він говорив під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності, яке ми відзначали вперше цього року.

«Це свято, яке слугує нам усім нагадуванням, хто ми є, яка наша історія і як героїчні покоління українців віками боролися за власну державу. Так само, як сьогодні за неї бореться наше покоління українців», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що українська влада не відкладає впровадження європейських директив та правил на завершення війни. «Робимо це зараз. Найближчим часом очікуємо, що Верховна Рада розгляне 50 поданих і узгоджених євроінтеграційних законопроєктів. Також незабаром міністерства завершать підготовку всіх законопроєктів, які стосуються виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль додав, що укладено й працює енергетичний безвіз із Євросоюзом, транспортний безвіз, скасовано мита і квоти на українські товари.

«Із 30 липня цього року можливості для продажу української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза. Ми експортуємо 100 МВт, а постачатимемо вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще увосьмеро. Потенціал нашої країни в експорті електроенергії — мільярди євро.

Як і енергетичну галузь, продовжуємо посилювати нашу економіку. Уряд підтримує ухвалення в парламенті закону, який дасть змогу активізувати процес малої приватизації. Менше бюрократії, більше прозорості та зручності. Тож приватизаційні процедури тепер займатимуть не 100 днів, а лише 25. Документи можна підписувати в електронному вигляді. Дозволи та ліцензії не потрібно буде переоформлювати», — зазначив Прем’єр-міністр.

Ухвалені рішення

Уряд ухвалив рішення, що сприятиме відновленню економічної активності, — це зміни в положення щодо програм цільового кредитування.

«Після підвищення облікової ставки Національного банку такі програми загальмували. Про це говорить бізнес. Тому Кабінет Міністрів вніс зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за програмою «5—7—9», фінансового лізингу і програмою державних портфельних гарантій. На період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів. Акцент також робиться на інвестиційних кредитах. Основна мета змін — активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу», — прокоментував Денис Шмигаль.

Ще одне важливе рішення стосується формування професійної антикорупційної інфраструктури.

«Голову Спеціальної антикорупційної прокуратури призначено. Тож вносимо зміни в положення про комісію з добору керівника Національного антикорупційного бюро. Ці зміни дадуть змогу всім членам комісії брати участь у такому доборі. Установче засідання вже відбулося на цьому тижні», — зазначив Прем’єр-міністр і від імені уряду закликав комісію невідкладно зібратися та якнайшвидше розпочати роботу з добору кандидатів на посаду директора НАБУ.

Уряд підтримав законопроєкт «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про критичну інфраструктуру» щодо поводження з побутовими відходами». Документ спрямовано на розширення об’єктів, що належать до критичної інфраструктури.

Як прокоментувала заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, завдяки законопроєкту об’єкти поводження з побутовими відходами буде зараховано до переліку життєво важливих послуг, порушення яких призведе до негативних наслідків для національної безпеки України.

«Зарахування об’єктів поводження з побутовими відходами до переліку життєво важливих послуг — це крок до захисту критичної інфраструктури. Такі об’єкти — це сміттєсортувальні станції, сміттєпереробні заводи і сміттєспалювальні установки. На них буде проведено паспортизацію, встановлено ідентифікацію, визначено критерії. Адже від стану захищеності таких об’єктів залежить безперервність їхньої роботи, функціональність та відновлюваність, що впливає на охорону довкілля, збереження ресурсів та здоров’я населення», — цитує слова Наталії Хоцянівської пресслужба міністерства.

Для евакуації жителів Донеччини

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою підтримав ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій створити координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

Мінреінтеграції інформує, що Донеччина нині на межі гуманітарної катастрофи. Там тривають активні бойові дії, інфраструктуру зруйновано. Люди ризикують не лише щосекунди потрапити під обстріли — без світла, тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто. Вихід — евакуація. Щоб вона пройшла злагоджено та безпечно, необхідна чітка координація дій органів влади, військових, волонтерів. Важливо не лише вивезти людей з небезпечного місця, а й знайти їм прихисток, надати допомогу, розселити.

Усе це — робота штабу, який очолила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. До його складу увійшли представники міністерств, силових відомств та обласних військових адміністрацій.

До слова, раніше Ірина Верещук закликала жителів Донеччини виявити мудрість та евакуюватися. Переселенців збираються приймати області в центрі та на заході України.