Єврокомісар із питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган, який відвідав Київ у межах ХІХ саміту Україна — ЄС, мав у столиці власну програму зустрічей, під час яких обговорив з українськими урядовцями реформу державної служби. Європейські чиновники не раз наголошували, що українська влада зробила великий поступ в ухваленні нового прогресивного закон одавства, проте тепер настав час втілювати його в реальність. Але щоб правильно інтерпретувати закони й трансформувати їх у конкретні зміни, які позитивно впливають на життя пересічних громадян, державній службі потрібні професійні, освічені, незаангажовані, некорумповані, чиновники які володіють англійською мовою. Чим нині може зацікавити таких людей державна служба?
Щоб обговорити цю проблему, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе і Єврокомісар Йоганнес Ган зустрілися з молодими українськими фахівцями, які вже працюють разом з урядом над реформуванням та інституційними перетвореннями, повідомляє прес-служба віце-прем’єра. Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала їм за активну участь у підтримці життєво важливих реформ, які реалізують уряд і міністерства.
Віце-прем’єр констатувала, що українські міністерства й відомства відчувають гостру потребу в професійних амбітних кадрах. Саме тому відбувається масштабна реформа державної служби в Україні. Вона складається з шести основних напрямів і 159 дій. До цих напрямів входять стратегічне планування й середньострокове бюджетування, наявність ефективного центру уряду й дієвих міністерств, набір майже півтисячі держслужбовців на конкурсній основі, ефективний менеджмент кадрів і поліпшення якості адміністративних послуг й електронного урядування. Усі ці дії спрямовано на посилення спроможності міністерств виробляти стратегію, впроваджувати політику й успішно проводити реформи. Віце-прем’єр висловила надію, що нові фахівці активно братимуть участь у конкурсах, що відбудуться у вересні цього року.
За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, вже можна говорити про перші успіхи реформи. Це ухвалення нового закону про державну службу і набір держсекретарів за конкурсом, розроблення всеосяжної стратегії реформи держслужби спільно з експертами ЄС та громадянським суспільством, надання бюджетних коштів на ці цілі, підтримка реформи Прем’єр-міністром України та реструктуризація десяти міністерств задля створення сильного та дієвого ядра уряду.
Йоганнес Ган привітав Україну із запровадженням безвізового режиму з країнами ЄС та ратифікацією Угоди про асоціацію. Він відзначив прогрес реформ у країні й додав, що треба зосередитися на всеосяжних змінах, які стосуються не лише державної служби. Життєво важливі антикорупційні ініціативи, сектор енергетики, судова реформа, безпекова та оборонна сфери. «Багато всього зроблено, але ще більше чекає на вас попереду», — звернувся до присутніх Єврокомісар.
Серед учасників зустрічі були представники Офісу реформ, робочої групи підтримки Національної ради реформ, проекту Представництва ЄС в Україні Association4U, програми U-Lead, Офісу ефективного регулювання (BRDO), ініціативи «Професійний уряд» та інших організацій, що працюють за підтримки Європейського Союзу, ЄБРР, інших світових організацій-донорів.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»