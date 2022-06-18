Висновок передбачає, що Україна після отримання статусу виконає певні вимоги у сфері боротьби з корупцією та судової реформи

Європейська комісія оголосила висновок щодо заявки України на вступ до ЄС. У ньому вона рекомендує надати Києву статус країни-кандидата. Про це журналістам у Брюсселі офіційно оголосила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

«Комісія рекомендує Європейській раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і, по-друге, надати статус кандидата. Звичайно, з очікуванням того, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Висновок ЄК було зроблено на підставі оцінок трьох блоків критеріїв, необхідних для вступу держави до Євросоюзу: політичного, економічного та юридичного (законодавча спроможність країни брати на себе зобов’язання щодо членства в ЄС). Висновок враховував зусилля України щодо імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

У Єврокомісії дійшли висновку, що загалом Україна просунулася у забезпеченні стабільного функціонування інститутів, які гарантують демократію, правовладдя, права людини та захист меншин. Київ показав хороші макроекономічні результати, демонструючи достатню стійкість і макроекономічну та фінансову стабільність, і поступово наблизився до суттєвих елементів застосування європейського законодавства у багатьох сферах.

«На цій підставі Єврокомісія рекомендує надати Україні перспективу стати членом Європейського Союзу. Проте цей статус надається за умови, що країна й надалі робитиме необхідні кроки у певних важливих галузях», — ідеться у пресрелізі ЄК.

У переліку умов, над якими Україна працюватиме вже у статусі кандидата на вступ до ЄС, — розбудова незалежної судової системи та антикорупційних органів. А саме: імплементація процедури з підбору суддів ВКСУ, завершення підбору кандидатів до Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Окрім цього, українська влада має посилити боротьбу з корупцією, особливо у верхах, а також призначити голову САП і нового керівника НАБУ, вдосконалити законодавство в галузі боротьби з відмиванням коштів та імплементувати антиолігархічний закон. Київ повинен завершити роботу над законодавством, яке стосується захисту прав національних менших відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

Учора Єврокомісія оприлюднила висновок і щодо заявок на членство в ЄС Молдови та Грузії. ЄК дала зелене світло Кишиневу теж з умовою паралельного виконання певних вимог. Формулювання щодо Грузії звучить трохи інакше. Єврокомісія рекомендувала надати Тбілісі статус кандидата на вступ лише після того, як грузинська влада поліпшить умови для демократичних реформ у країні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Єврокомісії за позитивний висновок щодо кандидатського статусу. «Як країна-кандидат і майбутній член Євросоюзу Україна готова робити істотний внесок у стратегічний розвиток і зміцнення ЄС шляхом взаємодії в межах Європейського зеленого курсу, енергетичної безпеки, продовольчої стабільності та кращої сполученості. Статус кандидата й рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективній відбудові та відновленні відповідно до європейських практик і стандартів», — переконаний він.

Напередодні оголошення висновку Єврокомісії про рекомендацію надати Україні статус країни-кандидата заявив також Європейський економічний і соціальний комітет (ЄЕСК). Про це йдеться у резолюції, яку було ухвалено під час пленарного засідання комітету у Брюсселі майже одноголосно.

ЄЕСК — дорадчий орган ЄС, який забезпечує представництво інтересів різних економічних і соціальних груп. До його складу входять 350 представників громадянського суспільства і об’єднань профспілкових діячів із 27 країн-членів ЄС. Їхня роль полягає в тому, щоб надавати рекомендації Єврокомісії та Європейській раді щодо соціальних та економічних питань і слугувати ланкою між органами ЄС та громадянами.

У резолюції щодо України ЄЕСК закликав ЄС надати Україні статус кандидата. У документі наголошено, що це має бути зроблено так, щоб не нашкодити процесу входження в ЄС країн Західних Балкан. «ЄЕСК виступає за створення системи поетапних інтеграційних кроків на основі законодавства ЄС», — ідеться в документі.

Наступного тижня заявки України, Грузії та Молдови на членство в ЄС обговорять лідери країн-членів ЄС у Брюсселі, які й ухвалять остаточне офіційне рішення щодо статусу кандидата для Києва, Кишинева та Тбілісі.