У Брюсселі оголосили про програму макрофінансової допомоги Україні на суму 9 мільярдів євро і план повоєнного відновлення країни

Про надання безпрецедентної суми макрофінансової допомоги обсягом 9 мільярдів євро для нагальних фінансових потреб України оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У заяві для преси вона нагадала, що через війну податкові та експортні надходження України стрімко скоротилися, а витрати зросли. Тож ЄК вирішила надати Києву додаткові кошти. Це буде кредит на тривалий термін з пільговими відсотковими ставками, який виплачуватимуть траншами до кінця 2022 року. Рішення про надання цього макрофіну для України має затвердити Європарламент та Рада ЄС.

Очільниця ЄК заявила, що Євросоюз несе відповідальність за підтримку і координацію відновлення повоєнної України. Вона наголосила, що допомогу з відбудови та інвестиції повинні пов’язувати із реформами, які проводить українська влада.

«Ця комбінація інвестицій і реформ підтримає Україну у просуванні її європейським шляхом», — заявила Урсула фон дер Ляєн, наголосивши, що це дуже важливо для процесу вступу нашої країни до ЄС. Вона уточнила, що йдеться про ключові реформи у таких галузях, як боротьба з корупцією, адміністративна спроможність, верховенство права та незалежність судової системи. Чиновниця висловила впевненість, що міжнародні інвестиції допоможуть Україні стати сильнішою та стійкішою після спустошення, яке спричинили путінські солдати.

Спеціальний механізм фінансування

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зауважив на пресконференції: хоч нині важко передбачити, скільки триватиме війна і якими будуть загальна сума збитків та обсяги руйнувань, можна вже зараз стверджувати, що відбудова України потребуватиме значних міжнародних зусиль. Тому «основу для неї треба готувати вже зараз, навіть поки ще триває російська агресія».

План з повоєнного відновлення України вже має назву — Rebuild Ukraine («Відбудуймо Україну»). Для його реалізації буде створено спеціальну платформу за участі представників Єврокомісії, українського уряду та урядів країн-членів ЄС, міжнародних фінансових організацій, таких ключових партнерів, як G7 та G20, та міжнародних донорів. Фінансування плану відбуватиметься за допомогою спеціального механізму Rebuild Ukraine Facility, який наповнюватиметься за рахунок грантів та кредитів. Цей механізм буде внесено до бюджету ЄС, і це гарантуватиме його прозорість, підзвітність та надійне фінансове управління.

Механізм ґрунтуватиметься на досвіді ЄС у створенні Фонду відновлення та стійкості, який було засновано у 2020 році як один зі шляхів реагування на економічну кризу ЄС, спричинену пандемією. Проте Rebuild Ukraine Facility буде адаптовано до безпрецедентних викликів реконструкції України і сформовано як супровід нашої держави на шляху інтеграції в ЄС. Механізм матиме особливу структуру управління, яка забезпечуватиме повну власність України.

Потрібна глобальна підтримка

За підрахунками експертів МВФ, щоб покрити фінансові збитки, Україні щомісяця необхідно від 5 до 7 мільярдів доларів. У Єврокомісії не хочуть поки що обговорювати скільки, на що і як надовго Україні потрібні гроші, а натомість вирішили сфокусуватися на тому, звідки можна отримати фінансування. «Ми не знаємо, які будуть грошові потреби України, але хочемо акумулювати зусилля і консолідувати готовність надавати підтримку Україні», — сказав Валдіс Домбровскіс.

За його словами, в Єврокомісії добре усвідомлюють, що обсяг коштів на повоєнну відбудову України перевищить ті фінансові спроможності, які Євросоюз готовий надати.

«Щоб відбудувати Україну, нам потрібна глобальна підтримка і глобальні кошти, додаткові гранти можна профінансувати за рахунок внесків держав-членів ЄС чи третіх кран. Це можуть бути і приватні інвестиції», — зауважив Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні теж переконаний, що ЄС має допомогти новій Україні піднятися з попелища війни. «Це зробила Європа після Другої світової, тепер ми це зробимо разом з українською владою у співпраці з міжнародними партнерами», — пообіцяв єврокомісар. Він визнав, що відбудова України буде довгим і складним завданням, можливо, на десятиліття.

На запитання, хто долучиться до проєктів з відбудови, Паоло Джентілоні відповів, що роботи вистачить для всіх, бо нам треба якомога швидше нормалізувати життя людей в Україні.

«Ми хочемо окреслити те, як бачимо відбудову України, як працюватиме цей механізм, як вести дискусію з міжнародними донорами. Адже протягом минулих тижнів ми витратили багато часу і зусиль на дискусію, але конкретних домовленостей щодо того, як, хто і що робитиме, поки що немає. Тому ми хотіли б очолити і координувати ці зусилля», — пояснив єврокомісар.

Агресор має платити за руйнування

Значним джерелом для відбудови України можуть стати заморожені активи російських банків та олігархів. «Ми повинні змусити Росію заплатити за її агресію і за страждання людей, які вона спричинила», — наголосив віцепрезидент ЄК. Він повідомив, що Єврокомісія вивчає та оцінює всі можливі юридичні аспекти конфіскації російських активів на користь України.

«Трансакції Центробанку всі заморожені. Ми хочемо провести детальну юридичну оцінку і вже після цього ухвалювати рішення про подальші кроки», — сказав чиновник.

Щодо особистих капіталів російських олігархів, то при Єврокомісії діє спеціальна аналітична експертна група, яка працює над пошуком та заморожуванням активів підсанкційних росіян.

«Дуже важливо, щоб це робилося чітко, на підставі кримінального законодавства країни, в якій виявлено ці активи», — пояснив Валдіс Домбровскіс. Він ще раз наголосив, що ЄС має намір безкомпромісно втілити в життя норми міжнародного права, згідно з якими агресор має платити за руйнування та шкоду, яких завдав своїми діями.

З ПЕРШИХ УСТ

Президент

Володимир Зеленський у твіттері:

–– Вдячний за оголошений сьогодні @vonderleyen пакет підтримки України. Він містить нову програму макрофінансової допомоги в сумі €9 млрд і Платформу відновлення. Така підтримка допоможе Україні перемогти у війні, подолати наслідки агресії РФ та прискорити рух до членства в #ЄС.

Прем’єр-міністр

Денис Шмигаль у фейсбуці:

–– Європейська комісія затвердила План відбудови України!

Уже зараз пропонується надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Це стане дуже суттєвою допомогою для нашої держави. В умовах, коли росія хоче затягнути війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно не залишимося сам на сам з агресором.

Проте головне в цьому плані не гроші. Головне — це офіційно оформлений меседж, що ЄС стане ключовим гравцем у майбутній відбудові України. Ми разом будемо не просто відновлювати те, що зруйнували росіяни, а будемо будувати Нову Україну. За новими європейськими правилами.

Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє наша Нацрада з питань повоєнного відновлення. Україна буде «власницею» процесу, але для максимальної прозорості та ефективності ми залучимо наших європейських партнерів. Наш спільний план спиратиметься на чотири стовпи:

–– відбудова всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою;

–– модернізація української держави та наших інституцій;

–– максимальна інтеграція України з ЄС в усіх сферах і напрямах;

–– економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу.

Ми вдячні Єврокомісії за прийняття цього документа, який демонструє надзвичайний рівень солідарності з нашою країною. Ми впевнені у перемозі й так само впевнені, що відбудуємо нашу прекрасну Україну, яка буде сильним та рівноправним членом Європейського Союзу!