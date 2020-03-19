Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Майже всі країни роблять картинні заходи дедалі жорсткішими. Наразі епіцентр захворюваності знаходиться в Європі, яка останніми днями перейшла в режим самоізоляції. Європейці з розуміння поставилися до карантинних заходів. І вулиці міст, вулиці яких ще кілька тижнів тому були заповнені туристами, спорожніли. У Німеччині, Франції, Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі з’явилася нова традиція – о 20.00 вечора жителі міст виходять на балкони і аплодують лікарям та медсестрам, які опинилися на передньому фланзі боротьби зі смертельно небезпечною хворобою.

Безпрецедентні заходи

Найураженіша вірусом серед країн ЄС – Італія. Наразі кількість хворих там становить близько 37 тисяч. Останніми днями там різко зросла і кількість загиблих від цієї хвороби. Загалом від коронавірусу померло понад 3 тисячі італійців.

Найбільше страждають північні регіони країни, зокрема Ломбардія і Венето. На суворому карантині в країні перебувають більш як 60 мільйонів людей, тобто майже все населення. Громадянам дозволено виходити з домівок лише для нагальних потреб – купити продукти, господарчі товари та ліки. У разі порушення – штраф у 206 євро або ув'язнення на три місяці. У країні призупинено комерційну активність, закрито навчальні заклади, адміністративні установи, заклади громадського харчування, повідомляє Укрінформ.

В Іспанії, де наразі налічується понад 14 тисяч хворих, режим підвищеної готовності через поширення корона вірусу діє з 14 березня. Він також передбачає обмеження пересування громадян країною і дозвіл залишати свої домівки лише у разі крайньої потреби. Влада порекомендувала роботодавцям за змогою перевести співробітників на дистанційний режим роботи. Крім того, поліція заборонила доступ на пляжі країни. Запроваджено заборону і на прогулянки в парках.

Німеччина з її 84 мільйонним населенням стала країною, де темпи нових інфікувань одні з найшвидших. На сьогодні в країні зафіксовано понад 12 тисяч хворих. Тому там призупинили роботу бари, клуби, музеї, казино, спортивні заклади. Дозволено працювати супермаркетам, аптекам, банкам, пошті, АЗС. Ресторани працюють до 18 години вечора, але їхні власники мають гарантувати безпечну відстань між відвідувачами. Окрім цього, церквам всіх конфесій заборонили проводити служби за участі великої кількості людей. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що такі жорсткі заходи в країні – вимушений, але необхідний крок.

Франція, де зареєстровано понад 8 тисяч випадків захворювання на Covid-19, живе нині в умовах третього, найвищого рівня епідеміологічної загрози. Найголовніший засіб боротьби з поширення пандемії коронавірусу – домашня ізоляція. Громадянам дозволено виходити з дому лише в разі неможливості працювати дистанційно, за потребами здоров'я та здійснення нагальних покупок, зокрема, продуктів і ліків. За порушення такого режиму, який поки що запроваджено на 15 днів, передбачені санкції. Для контролю ситуації та надання допомоги мобілізовано 100 тисяч поліцейських і військових. Президент Франції Еммануель Макрон, звертаючись до нації, заявив, що країна перебуває у стані санітарної війни.

Демобілізацію військових зупинено

У зв'язку з поширенням коронавірусу Федеральна рада Швейцарії, де налічується понад 3 тисячі хворих, також ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл і заборону заходів за участю понад 100 осіб. Крім того, обмежено доступ до ресторанів, нічних клубів і барів, де має перебувати не більш як 50 осіб. Кантон Женева, де знаходяться штаб-квартири багатьох міжнародних організацій, запровадив надзвичайні заходи, включаючи заборону зібрань понад п’яти осіб у приміщенні й на вулиці.

Через спалах коронавірусу в Нідерландах, де зареєстровано близько 3 тисяч хворих, не працюють школи, садочки, вищі навчальні заклади та заклади харчування. Ресторани та кафе готують їжу для своїх клієнтів лише на винос. Лікарі відкладають нетермінові операції та обстеження, щоб забезпечити невідкладну допомогу хворим на коронавірус. У Австрії (майже 2 тисячі хворих) також діє режим карантину. У країні припинили роботу всі торговельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків і центрів мобільного зв’язку. Від громадян вимагають перебувати в домашній самоізоляції. Прогулянки вулицями дозволено, однак лише наодинці або з членами родини. В Австрії призупинено демобілізацію військовослужбовців строкової та альтернативної цивільної служби. На подолання наслідків кризи, пов’язаної з поширенням коронавірусу, австрійська влада вже спрямувала 4 мільярди євро.