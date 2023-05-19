На підсумковій пресконференції Саміту Ради Європи в Рейк’явіку Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував усім друзям України за створення Реєстру збитків та зусилля з організації спеціального трибуналу

Глави держав та урядів 46 країн-членів Ради Європи висловили підтримку формулі миру Президента України Володимира Зеленського і запевнили, що підтримуватимуть «Україну та її народ стільки, скільки це буде потрібно». Про це йдеться в підсумковій декларації четвертого Саміту РЄ, який пройшов у Рейк’явіку за участі української делегації, очолюваної Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

У документі також ідеться, що функціонування Реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської агресії, який було створено під егідою РЄ в межах відкритої часткової угоди, підписаної на саміті, стане першою складовою майбутнього комплексного механізму компенсації. Учасники саміту схвалили міжнародні зусилля «щодо притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва російської федерації за її агресивну війну проти України та прогрес у створенні спеціального трибуналу для злочинів агресії».

Рада Європи пообіцяла брати участь у консультаціях і переговорах, спрямованих на створення спецтрибуналу. В окремому пункті декларації міститься заклик до російської влади з вимогою «негайно звільнити всіх цивільних осіб, примусово переміщених або незаконно депортованих на територію рф або території, тимчасово контрольовані чи окуповані російською федерацією, зокрема дітей».

Пріоритет латвійського головування

«Нині Європа стикається з надзвичайними викликами в умовах повномасштабної варварської та жорстокої агресії росії проти України. Ця агресія суперечить усім нашим цінностям і принципам, а також основам європейської архітектури, яку було сформовано, щоб запобігти повторенню звірств Другої світової війни. Переконаний, що в ці темні для нашого континенту часи непохитна підтримка Ради Європи цих цінностей і принципів важливіша, ніж будь-коли», — за­явив на підсумковій пресконференції саміту Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив на важливості реалізації формули миру Президента Володимира Зеленського й назвав історичним рішення про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України.

Глава українського уряду наголосив, що чіткі послання Саміту РЄ на підтримку подальших зусиль щодо створення спеціального трибуналу для покарання російського політичного та військового керівництва за злочин агресії надзвичайно важливі.

Під час пресконференції глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс (країна із травня розпочинає шестимісячне головування в Раді Європи) заявив, що питання притягнення росії до відповідальності буде одним з головних пріоритетів латвійського головування.

«Розуміємо, що такі рішення, як створення Реєстру збитків, потрібно імплементувати, і ми працюватимемо над цим з усіма нашими партнерами й українськими друзями», — сказав він.

Латвійський міністр наголосив, що «росія повинна заплатити за збитки від агресії, проте найвище керівництво рф також має відповісти за те, що росіяни зробили з Україною».

Денис Шмигаль висловив сподівання, що під час головування Латвії в Комітеті міністрів РЄ «буде вирішено питання створення спецтрибуналу» для притягнення до відповідальності вищого керівництва рф за злочин агресії проти України. Латвійський міністр уточнив, що Рада Європи не буде тим органом, який створить спецтрибунал, проте, за його словами, вона має хорошу експертну базу, яка може допомогти процесу створення.

Саміт — важливий формат комунікації

У межах Саміту Ради Європи Прем’єр-міністр України зустрівся із главами держав і урядів. Із главою уряду Ісландії Катрін Якобсдоттір, як повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ, обговорено створення спеціального міжнародного трибуналу та механізму компенсації збитків, завданих агресією росії проти України.

«Механізм компенсації збитків має стати одним із кроків на шляху до встановлення справедливості. Також маємо напрацювати інструмент конфіскації або використання в інший спосіб заморожених російських активів для фінансування майбутнього відновлення України», — зазначив Денис Шмигаль. Він подякував Ісландії за політичну та гуманітарну підтримку, зокрема за зусилля в наданні Україні мобільних госпіталів. Очільник українського уряду висловив сподівання, що Рейк’явік підтримає вступ України в НАТО.

Спілкуючись із генеральним секретарем РЄ Марією Пейчинович-Бурич, Денис Шмигаль подякував за важливі рішення, ухвалені на саміті в Рейк’явіку. Зокрема за створення міжнародного Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією, який є важливим етапом на шляху до справедливості. «Ми цінуємо принципову позицію Ради Європи у протидії російській федерації», — наголосив глава українського уряду.

На зустрічі обговорили подальші кроки, які потрібно зробити для перемоги нашої держави. «Розраховуємо на Раду Європи як на важливий майданчик комунікації європейських держав для наближення справедливого миру та покарання агресора», — підсумував Денис Шмигаль.

Марія Пейчинович-Бурич запевнила, що Рада Європи й надалі демонструватиме солідарність з Україною та докладатиме зусиль, щоб притягнути росію до відповідальності.

Участь у Саміті РЄ взяли не лише представники країн-членів РЄ, а й ті держави, які мають статус спостерігача в організації. Сполучені Штати Америки в цьому статусі в Рейк’явіку представляла Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, яка теж провела зустріч із Денисом Шмигалем. «Кінцевою точкою наших зусиль має стати створення міжнародного спеціального трибуналу. Це буде спільний внесок у встановлення справедливості та формування нової системи світової безпеки», — наголосив Прем’єр.

Глава уряду наголосив на важливості невід’ємної складової світової системи безпеки — продовольчої та необхідності продовження ініціативи Президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine — «Зерно з України». Денис Шмигаль висловив вдячність США за надання систем ППО для захисту українського неба.

«Розраховуємо на подальшу тісну взаємодію задля посилення безпеки та нашої майбутньої перемоги», — зазначив Прем’єр-міністр.