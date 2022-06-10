Європарламент рекомендував Європейській раді надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з українським народом». Про це йдеться в Рекомендаціях щодо зовнішньої політики ЄС, безпеки та оборони після вторгнення росії в Україну, які було ухвалено на сесії ЄП, що відбулася у Страсбурзі. Рекомендації підготували доповідачі комітету Європарламенту з питань зовнішньої політики Девід Макалістер та Наталі Луазо.

Зброя, санкції й міжнародна ізоляція росії

У рекомендаціях ідеться про необхідність «без зволікань надати зброю відповідно до потреб, які висловила українська влада». А також визнати, що Україна, як і будь-яка інша держава, має суверенне право самостійно приймати рішення про свої політичні союзи та економічну інтеграцію без втручання третіх сторін. Євродепутати наполягають, щоб вище керівництво ЄС сприяло розслідуванню воєнних злочинів, які скоїли російські солдати в Україні, щоб гарантувати притягнення до відповідальності всіх винних.

Окремий блок рекомендацій присвячено санкціям. У ньому євродепутати радять ЄС проводити моніторинг виконання санкцій країнами-членами, а також запровадити вторинні санкції «проти тих суб’єктів та країн, які не є членами Євросоюзу, проте активно допомагають росії ухилятися і обходити санкційні обмеження».

Брюссель має працювати з міжнародними партнерами для детального вивчення впливу санкцій на росію, звертатися до країн — не членів ЄС, «особливо тих, які мають статус кандидата на вступ, і заохочувати їх тісніше узгоджувати свою політику з обмежувальними заходами, які Євросоюз ввів проти росії».

Європарламент рекомендує Єврокомісії щотижня публікувати статистичні дані про вплив запроваджених санкцій, «розглянути впровадження цілеспрямованих санкцій проти осіб, пов’язаних із кремлем у країнах-членах ЄС».

Європейські дипломати повинні активніше працювати на зовнішньополітичному фронті для просування ідеї ізоляції путінського режиму. Для цього запропоновано вести активну дипломатичну роботу із представниками держав, які утрималися або голосували проти резолюцій Генеральної Асамблеї ООН щодо України, і «пояснити серйозність російської агресії та необхідність одностайної відповіді на неї міжнародної спільноти».

Через напад росії на Україну Європарламент радить керівництву ЄС докорінно переглянути політику сусідства, зокрема «розробити пропозиції для подальшого зміцнення зв’язків із країнами «Східного партнерства» в контексті воєнної агресії та інших відчутних загроз безпеці, цілеспрямованих кампаній дезінформації та економічних і соціальних наслідків конфронтації з росією». На думку євродепутатів, ЄС має «терміново посилити стратегію розширення», оскільки це сприятиме зміцненню безпеки, утвердженню демократії та верховенства права в сусідніх країнах.

Особлива місія спікера Верховної Ради

У день, коли євродепутати голосували за доповідь комітету з питань зовнішньої політики, до Європарламенту звернувся Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який приїхав у Страсбург і взяв участь у пленарному засіданні. Він закликав євродепутатів зробити все можливе, щоб під час саміту лідерів ЄС наприкінці червня Україну визнали кандидатом на вступ до блоку.

«Не приховую: моя місія, яку зараз здійснюю, об’їжджаючи парламенти багатьох європейських країн і виступаючи тут, у Європарламенті, — переконати кожного з вас, що Україна гідна того, аби здобути статус кандидата на членство в Євросоюзі», — зазначив Руслан Стефанчук.

За його словами, у Києві усвідомлюють, що це лише статус кандидата. «Українському народу дуже важливо почути цей потужний меседж від Європи. Меседж, який полягає в тому, що те, що ви робите, не марно. Якщо 24 червня ми не отримаємо цей меседж, цей меседж отримає путін, і він зрозуміє, що тепер він може безкарно йти далі. Я прошу вас: зробімо все, щоб 24 червня стало переломним днем і нашою великою спільною перемогою», — заявив Голова Верховної Ради, слова якого євродепутати зустріли оплесками.

Руслан Стефанчук пообіцяв із трибуни Європарламенту, що, «отримавши цей імпульс і політичний посил, ми готові працювати далі, але готові це робити швидко та якісно».

Голова Верховної Ради подякував Євросоюзу за ухвалення шести пакетів санкцій проти росії. «Але якщо війна триває, то, мабуть, треба зробити ще щось більше, щоб вона стала для путіна неможливою. Щоб він зупинився, бо нема на що воювати», — додав він.

Представляючи Руслана Стефанчука, спікер Європарламенту Роберта Мецола заявила: «Європарламент й надалі активно підтримуватиме ваш намір подати заявку на статус кандидата до ЄС». Ці слова євродепутати також зустріли оплесками.

«Ми знаємо, наскільки важливо надіслати чіткий сигнал, що місце України — в європейській родині, і заявити всім, що Україна — це Європа», — запевнила Роберта Мецола.

Після промови Голови Верховної Ради спікер Європарламенту сказала: «Дорогий Руслане, як ви побачили з тривалих овацій, парламент підтримує вас, ми підтримуємо Україну. І ми не зупинимося доти, доки Україна не переможе».