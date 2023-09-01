Брюссель надає безпрецедентну військову підтримку нашій країні. Проте деякі країни-члени вважають: ЄС повинен і може робити для українців більше

Країни-члени ЄС можуть до кінця року ухвалити рішення про створення окремого Фонду допомоги Україні, з якого відбуватиметься фінансування військової допомоги Києву на найближчі роки. Про це повідомив високий представник ЄС із питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель після завершення неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС, яка відбулася в Толедо.

«Довгостроковий внесок у безпеку України»

«Попри глобальні зусилля путін не показує жодних ознак того, що він збирається відмовитися від агресії проти українського народу. Він продовжує війну, тому Україна потребує довгострокової істотної та передбачуваної військової допомоги», — сказав Жозеп Боррель на пресконференції, яка відбулася по завершенні зустрічі. На його думку, гарантувати таку підтримку може Фонд допомоги Україні, який діятиме в межах Європейського фонду миру. Боррель пропонує встановити річний бюджет фонду обсягом 5 мільярдів євро на період з 2024-го по 2027 рік. Такий формат дасть змогу ЄС передбачувано програмувати на найближчі роки військову допомогу Києву і стане «головним елементом нашого довгострокового внеску в безпеку України».

«Гадаю, домовленості із цього приводу можна досягти якомога швидше. Сподіваюся, до кінця року», — заявив Жозеп Боррель.

Окрім фінансування проєктів військової допомоги українцям Брюссель продовжує концентрувати увагу на роботі Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), започаткованої в жовтні 2022 року. За оцінками Борреля, її було запроваджено з «безпрецедентною швидкістю», вона показала «реальний ефект». Її метою було провести тренінг для 30 тисяч українських військових.

«Місія вже підготувала 25 тисяч українських солдатів, і ми досягнемо запланованого показника 30 тисяч до кінця жовтня», — пообіцяв головний європейський дипломат, додавши, що запропонував міністрам оборони збільшити мету місії до 40 тисяч військовослужбовців до кінця року.

Жозеп Боррель зазначив, що українська армія потребує «більше спеціалізованого тренінгу» своїх солдатів. У цьому зв’язку він схвалив рішення Нідерландів і Данії почати підготовку українських льотчиків для винищувачів F-16 і заявив, що до цього завдання може долучитися і EUMAM. «Ми розглянемо можливість того, як можна інтегрувати модуль навчання українських пілотів на F-16 у нашу місію ЄС», — повідомив Боррель.

Триетапний план з постачання боєприпасів

Спілкуючись у неформальній обстановці в Толедо, міністри оборони ЄС мали змогу відверто обговорити перебіг реалізації ще одного важливого для України напряму допомоги — надання боєприпасів. Як відомо, в березні цього року ЄС оголосив про план надати Україні мільйон боєприпасів протягом наступних 12 місяців, який мали реалізовувати за трьома треками.

Перший трек — передача українській армії снарядів і ракет зі складів країн-членів ЄС — завершився наприкінці травня.

«Ми надали значну кількість боєприпасів на загальну суму 1,1 мільярда євро, що відповідає 224 тисячам снарядів і 2300 ракет», — повідомив Боррель.

Другий трек, «який європейська оборонна промисловість та Європейське оборонне агентство обговорювали протягом літа», полягав у закупівлі для України снарядів калібру 155 мм.

«Уже підписано рамкові контракти, і тепер справа країн-членів ЄС — подавати конкретні замовлення оборонній промисловості в межах цих угод», — зазначив верховний представник ЄС.

Щодо третього треку надання боєприпасів Україні, то він має довгостроковий вимір, бо його суть полягає в нарощуванні виробничих спроможностей оборонної індустрії ЄС.

«Промисловість може виробляти тільки тоді, коли має замовлення», — констатував Боррель. Він наголосив, що сприяти нарощуванню потужностей військової промисловості ЄС має Акт з підтримки виробництва боєприпасів (ASAP), який Європарламент ухвалив у липні «в дуже стислі терміни».

ЄС може робити більше

Попри те що на пресконференції Жозеп Боррель оперував значними сумами, які ЄС витрачає на військову допомогу Україні, деякі європейські столиці вважають, що ця допомога може бути істотно більшою. Міністр оброни Латвії Інара Мурнієце повідомила, що військова допомога Риги для України перевищила 1% ВВП країни.

«Ми сконцентрувалися на тренуванні українських військових. Хочемо провести тренінг для 3 тисяч українців. Для Латвії це чимала кількість з огляду на її розмір, — зазначила Інара Мурнієце, зауваживши: — Ми були б раді, якби інші країни-члени приєдналися до нас у цьому».

ЄС може робити більше для підтримки України, сказав журналістам перед початком зустрічі в Толедо і міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За інформацією міністра, в межах Європейського фонду миру Україні було надано допомоги на 4,6 мільярда євро, що становить лише 0,03% сукупного річного ВВП країн ЄС, який обчислюється 16 трильйонами євро. За словами Ханно Певкура, ці цифри свідчать про те, що країни ЄС «мають спільну спроможність підтримувати Україну до її перемоги і гарантувати безпеку власних громадян».

ТИМ ЧАСОМ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками транснаціональної компанії BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні, яка веде діяльність у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері. Глава держави подякував генеральному директору компанії Чарльзу Вудберну та команді BAE Systems за візит і рішення відкрити своє представництво в Україні.

Президент відзначив, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, вже активно діє в Україні, допомагає наближати перемогу в протистоянні з російським агресором та отримує надзвичайно схвальні відгуки українських військових. За його словами, Україна прагне бути співтворцем нової дієвої системи європейської та світової безпеки, що неможливо без потужного оборонно-промислового комплексу. Для його побудови наша держава хоче залучати провідні оборонні компанії з країн-союзників.

За підсумками зустрічі в присутності Президента України та гендиректора BAE Systems було підписано Угоду про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь BAE Systems між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та BAE Systems.

Також було підписано Рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міністерством оборони України та BAE Systems.