Верховна Рада закликала інституції ЄС сприяти максимальному використанню можливостей інтеграції України у внутрішній європейський ринок та розробити нову стратегію підтримки Києва. Відповідну постанову підтримали 233 нардепи, повідомляє УНІАН. У документі також йдеться про те, що Київ очікує від ЄС підтвердження «стратегічної ролі України як держави-партнера для постачання газу до Європейського Союзу». У цьому зв’язку українські депутати закликали Брюссель не допустити спорудження газопроводу «Північний потік-2», який, за планами Москви, транспортуватиме російський газ в обхід території України.
Парламентарі також наголосили на необхідності подальшого тиску на РФ, щоб Москва надала згоду в Раді Безпеки ООН на розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, насамперед уздовж українсько-російського державного кордону. А також для того, щоб Кремль звільнив із тюрем усіх українських політичних в’язнів.
Верховна Рада приурочила ухвалення цієї постанови до ХХ саміту Україна—ЄС, який пройде 9 липня у Брюсселі, щоб таким чином окреслити найважливіші для нашої країни завдання євроінтеграції. Як стало відомо від офіційних представників Єврокомісії, на яких посилається Інтерфакс, під час саміту обговорюватимуть хід імплементації Угоди про асоціацію, виконання мінських домовленостей та підтримку нашої держави в умовах російської агресії. Найважливішими на порядку денному саміту Україна—ЄС залишаються реформи з децентралізації та державного управління, боротьба з корупцією, верховенство права, економічний розвиток та енергетична безпека.
Тим часом у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту депутати розглянули нові правила контролю на кордонах ЄС. Про це повідомила прес-служба парламенту.
Євросоюз збирається змінити систему контролю на своїх кордонах. І навіть громадяни з безвізових країн для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну авторизацію — надсилати свої дані через Європейську систему авторизації та інформації щодо подорожі (ETIAS).
Як запевнила угорська євродепутат Кінґа Ґаль, яка є доповідачем ЄП з цього питання, така авторизація не створюватиме проблем для постійних мандрівників. «Це буде просто онлайн-перевірка, яку вони зможуть пройти перед поїздкою до ЄС», — запевнила вона.
Планується, що обробка заявки на авторизацію коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки і подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою не буде потрібно. Авторизація буде безкоштовною для людей віком до 18 років та старшими за 70 років. У заявці, серед іншого, будуть запитання про наявність кримінальних справ або відвідування заявниками зон конфлікту. Це дасть можливість представникам влади визначити, чи може хтось із мандрівників становити загрозу для безпеки країни, ще до його прибуття на територію ЄС. Якщо такі підозри виникнуть, людині можуть відмовити у в’їзді. Систему планують запустити з 2021 року, але лише частково, тільки в аеропортах та морських портах.