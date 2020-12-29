У Європі настав день В. Так європейські журналісти називають початок масової вакцинації від коронавірусу. Її, як і планували, розпочали у країнах Євросоюзу майже водночас. У неділю, 27 грудня, ЄС офіційно оголосив про те, що розпочав координацію вакцинування 450-мільйонного населення. За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, вакцина фірми Biontech/Pfizer єдина, яку на сьогодні офіційно схвалено в ЄС, надійшла до всіх країн-членів.

Щодо стратегії вакцинації, то майже у всіх країнах першими, кого прищеплюватимуть, стануть мешканці та персонал будинків для догляду за літніми людьми і працівники інфекційних відділень медичних закладів.

Серед країн, які розпочали вакцинацію навіть раніше, ніж оголосив Брюссель, — Угорщина і Словаччина. У Чехії першим громадянином, який вакцинувався і подав співвітчизникам приклад, став прем’єр-міністр Андрій Бабіш. Процес вакцинації очільника уряду у прямому ефірі транслювало чеське телебачення.

У Німеччині ще до офіційного початку масової вакцинації зробили щеплення мешканцям та персоналу одного з будинків для людей похилого віку у місті Гальберштадт у землі Саксонія-Ангальт. Першою була 101-річна Едіт Квойцалла. Директор закладу пояснив своє рішення розпочати вакцинацію негайно тим, що не хотів гаяти часу на очікування символічного синхронного початку, бо кожен день очікування може виявитися для когось фатальним. Масову вакцинацію в Берліні розпочато 27 грудня у центрі, облаштованому в концертному комплексі «Арена Берлін», де встановили 80 кабінок для вакцинації. Запрошення на щеплення ті, хто належить до пріоритетної категорії, отримують поштою.

В Іспанії першою щепленою також стала мешканка будинку для літніх людей 96-річна Арселі Розаріо Ідальго Санчес. Сюжет про це транслювало національне телебачення. Усміхаючись, пані сказала, що не мала жодних неприємних відчуттів від щеплення.

Франція почала кампанію в будинках для літніх у передмісті Парижа Сен-Сент-Дені — бідному районі, де показники смертності внаслідок COVID-19 дуже високі. Під аплодисменти медичного персоналу прищепили 78-річну пані на ім’я Морісетт.

Коментуючи початок національної кампанії з вакцинації, президент Франції Еммануель Макрон завив: «Ми отримали зброю проти вірусу — вакцину». Проте опитування, опубліковані у французькому виданні Journal du Dimanche, свідчать, що 56% громадян Франції поки що не планують вакцинуватися.

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Лофен назвав антикоронавірусну вакцину «променем сонця в темряві». Першим шведом, який отримав щеплення, став 89-річний Стіг Ларсон. Він заявив, що не вагався жодної миті щодо вакцинації.

Італія, в якій найвищий рівень смертності внаслідок коронавірусної хвороби в Європі, розпочала вакцинацію з медиків, що працюють у римському госпіталі Spallanzani. «Цей вірус змінив наше життя. Вакцина — найефективніший засіб боротьби з пандемією», — заявив лікар Марі Розаріа Капобіанчі, який був серед п’ятьох лікарів, котрих щепили першими.

«Італія прокидається. Настав #VaccineDay. Цю дату запам’ятаємо назавжди», — написав 27 грудня у твітері прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте. За повідомленнями міністерства охорони здоров’я Італії, у країну надійшло 9750 доз вакцини й очікують, що наступного тижня надійде ще 470 тисяч. Щеплення буде безплатним для всіх громадян.

Бельгія розпочала вакцинацію у понеділок, 28 грудня. Перша партія вакцини — 9750 доз надійшла у три будинки для літніх трьох регіонів країни. Бельгійська влада планує вакцинувати мільйон громадян до березня. Щеплення буде безплатним і стане добровільним рішенням кожного. Згідно з опитуваннями, 60% бельгійців мають намір вакцинуватися від коронавірусу, щойно матимуть змогу.

ОФІЦІЙНО

Денис Шмигаль,

Прем’єр-міністр України:

«Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19. Уряд та Офіс Президента активно працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцини, крім запланованих 8 мільйонів доз у межах глобальної ініціативи COVAX.

Майже 3 мільярди гривень на ці потреби вже закладено у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини й доплати лікарям. Уряд уже цього року надав 1,3 мільярда гривень для МОЗ на вакцини. Це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради.

Закупівлю вакцин від COVID-19 обговорив із послами G7 та ЄС. Також це питання опрацьовуємо спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком. Відповідна робота триває і на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцини з ЄС».