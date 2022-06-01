Лідери ЄС погодили шостий пакет санкцій проти росії. У ньому також відключення п’яти банків від системи SWIFT та нові персональні санкції проти прибічників кремлівського режиму

У Брюсселі завершився саміт Європейської ради, в якому взяли участь лідери країн-членів ЄС. Головним питанням зустрічі була війна в Україні та ухвалення шостого пакета санкцій проти росії. До останніх хвилин, що передували початку саміту, дипломати продовжували обговорення питання, яке загрожувало розбити європейську єдність: ембарго на російську нафту. Деякі країни, чиї економіки найбільше залежать від російських енергоносіїв, а саме Угорщина, Чехія і Словаччина, виступали за подовження перехідного періоду та виведення з-під ембарго окремих видів нафти. Проте ввести заборону на російську нафту було для Брюсселя питанням принципу і наміром показати москві, що ЄС залишається непорушним у своїй підтримці України і процес відмови від російських енергоносіїв незворотний.

Енергоносії, пропаганда та воєнні злочинці — під санкціями

Після довгих переговорів, які тривали до пізньої ночі понеділка, президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що лідери погодили нафтове ембарго, яке до кінця року зупинить експорт 90% російської нафти до країн ЄС і позбавить кремль істотних засобів для фінансування війни в Україні. Відмова від російської нафти відбуватиметься поетапно, щоб дати змогу економікам країн ЄС пристосуватися до нових обставин. Відмова від сирої нафти має відбутися протягом шести місяців, а від нафтопродуктів — до кінця року. Як повідомило агентство Bloomberg, навіть часткове нафтове ембарго може позбавити рф мільярдів доларів. За підрахунками агентства, коли заборона набуде чинності, «вона коштуватиме путіну до 10 мільярдів доларів на рік».

Шостий пакет санкцій міститиме відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT найбільшого російського банку «сбєрбанк». А також персональні санкції проти глави російської православної церкви кіріла — близького соратника путіна, що особисто благословив загарбницьку війну проти України, і російських військових, відповідальних за жорстокі злочини, скоєні в українських містах і селах, які окупувала російська армія. Санкції заборонять компаніям ЄС проводити страхування російських суден, а також зупинять мовлення на території країн-членів трьох кремлівських телеканалів.

Домовленість ціною поступок для Будапешта

Як відомо, майже дві третини російської нафти надходить до ЄС танкерами, а третина — нафтопроводом «Дружба». У шостому пакеті санкцій ідеться про те, що ЄС тимчасово продовжить експорт російської нафти, яка надходить трубопроводом, і до кінця року відмовиться від нафти, яку постачають танкерами. На такому підході наполягає передовсім Угорщина, де на російську сировину припадають дві третини ринку нафтопродуктів і яка не має доступу до морських портів, щоб імпортувати нафту танкерами з інших країн. Брюссель пообіцяв Угорщині інвестувати в реконструкцію нафтотранспортної системи країни, яка дасть змогу Будапешту отримувати більше нафти з альтернативного нафтопроводу з Хорватії, після чого виняток з нафтового ембарго для Угорщини поступово скасовуватимуть.

Скидається на те, ніби одна із країн ЄС фактично не приєдналася до ембарго. Однак у керівництві ЄС вважають, що Угорщина особливо вразлива, оскільки не має власних морських портів, отже не може приймати нафту, яку транспортують танкерами, а також тому, що південна гілка газопроводу «Дружба» проходить через Україну і може бути пошкодженою внаслідок бойових дій. З огляду на це у рішенні Європейської ради окремими реченням згадано, «що у разі несподіваної зупинки постачання нафти буде введено надзвичайні заходи для забезпечення постачання». Це означає, що Угорщина зможе закуповувати додаткові обсяги нафти, якщо постачання трубопроводом припиниться через непередбачувані обставини.

До речі, хоч технічно виняток з нафтового ембарго стосується всієї російської нафти, яку постачають трубопроводом, Німеччина та Польща добровільно погодилися припинити всі закупівлі російської нафти до кінця року. Фактично вони відмовилися від постачання нафти, яка надходить на їхню територію з північної гілки нафтопроводу «Дружба».

Під час спілкування з журналістами президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що рішення про шостий пакет санкцій було важким, «але це потужний сигнал, тому що в останні години і дні було чимало спекуляцій щодо того, що Європейському Союзу бракує єдності».

«Європейський дім не був завершеним без України»

До того, як лідери ЄС розпочали дискусію про нафтове ембарго, перед ними відеозв’язком виступив Президент України Володимир Зеленський. Він закликав саміт ухвалити це складне, але необхідне рішення: «Вважаю, що Європі у будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти, нафтопродуктів. Бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї».

Президент нагадав візит до Одеси Шарля Мішеля, під час якого президент Європейської ради разом з українським Прем’єром Денисом Шмигалем був змушений ховатися у бомбосховищі від російських ракет.

«Пан Мішель був змушений відчути це на собі. А якщо це відчувалося навіть на такому рівні, то чому Росію досі не визнано державою-терористом, державою — спонсором тероризму?» — звернувся український Президент до саміту. Він закликав європейських лідерів затвердити на стратегічному рівні статус України як кандидата у члени ЄС під час наступного саміту наприкінці червня.

«Ніколи європейський дім не був завершеним без України. Ніколи не буде повноцінної європейської сили без України. Те, що Україна залишалась уламком Європи десь там, за кордонами ваших держав, сприяло тому, що у росії розвинувся агресивний апетит до захоплення сусідів», — наголосив Володимир Зеленський.