Як один судовий позов може перекреслити позитивні зрушення у війську, що припали до душі воїнам

Про нову систему харчування у Збройних силах ідеться вже давно. Вона прийшла на зміну тій, що залишилася у спадок від армії радянської, де про повноцінний раціон солдати могли хіба мріяти. А нещодавно запроваджена схема за каталогом продуктів містить очевидні переваги. Скажімо, ви бачили, щоб у підрозділах бодай кілька років тому були дні національних кухонь? Фантастика. А тепер це стає реальністю.

З огляду на наявний перелік продуктів командир підрозділу за бажанням підлеглих може урізноманітнювати раціони, враховуючи визначену добову вартість харчування на особу та необхідну кількість калорій залежно від умов виконання поставлених завдань. У цьому під час відомчого брифінгу запевнив заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил підполковник Олександр Хмиз.

Удосконалюють харчування військовослужбовців шляхом упровадження різноманітних раціонів, використання широкого асортименту, гнучкого механізму замовлення продуктів, що урізноманітнює й поліпшує його якість.

Розробляють продуктовий пайок, призначений для харчування особового складу під час бойових дій, коли неможливо приготувати гарячу їжу.

Адже харчування військовослужбовців різних військових спеціальностей за старою системою далеко не повною мірою відповідало фізіологічним потребам воїнів та унеможливлювало раціональне і збалансоване харчування бійців різних спеціальностей. Одна з основних причин нераціональності цієї системи — застосування старих підходів у забезпеченні харчування й кількісне нормування визначеного асортименту продуктів.

Тому під час запровадження нової системи продовольчого забезпечення використали досвід організації харчування миротворчих контингентів, зокрема армій країн НАТО, які використовують різноманітні групи продуктів для формування раціону і відновлення енергозатрат солдатів.

Застосування каталога продуктів, їх замовлення, інформацію про кількість особового складу за категоріями, які перебувають на продовольчому забезпеченні, а також місця розташування військової частини у відкритих джерелах не висвітлюють, що також позитивно впливає на життєдіяльність частин.

«Аутсорсинг такої переваги не має, що неприпустимо в зоні ведення бойових дій, в умовах особливого періоду або в разі запровадження правового режиму воєнного стану чи надзвичайних ситуацій», — зазначив Олександр Хмиз, додавши, з початком збройної агресії проти України компанії-підрядники не надавали послуг із харчування в зонах ведення бойових дій, тому військовослужбовці харчуються у військових частинах.

Проте як часто в нас трапляється, будь-який суб’єкт господарювання чи особа може оскаржити в суді будь-яке позитивне зрушення. Так сталося й цього разу. До сумнозвісного Окружного апеляційного суду Києва надійшло звернення з позовом про визнання нечинним та протиправним наказу Міністерства оборони «Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування в 2019 році».

16 липня цього року суд відкрив провадження у справі, чим задовольнив клопотання позивача, а також призупинив чинність цього наказу до винесення остаточного рішення. На жаль, ухвала мало чим відрізняється від попередніх одіозних рішень цього ж таки суду, які перекреслювали постанови уряду та інших органів влади.

Варто хоча б згадати урядову постанову про зниження норм споживання газу, яку ця судова установа скасувала на догоду облгазів, керованих олігархом Дмитром Фірташем. Згадайте, саме через це торік у грудні українці були шоковані цифрами в платіжках і змушені були сплатити за газ утричі більше.

Звичайно, Міноборони оскаржило це далеке від здорового глузду й військової реформи рішення. Юридична служба оборонного відомства невідкладно вжила передбачених процесуальним законодавством заходів, спрямованих на захист інтересів Міноборони й воїнів.

«29 липня 2019 року на розгляд Окружного адміністративного суду внесено вмотивоване клопотання Міністерства оборони про скасування зазначеного заходу забезпечення адміністративного позову», — поінформував на брифінгу начальник відділу юридичного забезпечення матеріально-технічного постачання юридичного департаменту Міноборони Вадим Гордієнко.

Відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, клопотання суд має розглянути не пізніше ніж через п’ять днів з дня його надходження. Але дату розгляду клопотання Міністерства оборони поки що не визначено.

«Якщо суд не задовольнить поданого прохання, юридична служба військового відомства вживатиме заходів апеляційного оскарження ухвали Окружного адміністративного суду й захисту інтересів Міноборони у цій судовій справі», — підкреслив Вадим Гордієнко, додавши, що підготовче засідання призначено на 13 серпня 2019 року в Окружному адміністративному суді міста Києва.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»