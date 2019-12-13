Звістка про досягнення Юлії Глущенко спричинила прощу журналістів до загальноосвітньої школи №21, де навчається дівчина. Після оголошення підсумків ХІХ Всеукраїнського диктанту школярка застудилася, що вберегло її від надмірної уваги. Саме тому власкору «УК» не вдалося зустрітися з Юлею Глущенко. Але про неї нам розповіли вчителі.
Завдання вчителя — розвинути приховані таланти вихованців, давши змогу кожному стати особистістю, здобути необхідний мінімум знань і знайти покликання в житті. Тут важко переоцінити роль першої шкільної наставниці. За словами Інни Сапожко, яка була першою учителькою юної призерки диктанту, не останню роль у вихованні дітей відіграє бібліотека.
Уже в першому класі всі учні стали читачами Житомирської обласної бібліотеки для дітей, куди їх спочатку в прямому значенні слова завели за руку. На переконання вчителів, у формуванні характеру і здібностей Юлії Глущенко любов до книжки не менш важлива, ніж роль родини, у якій є любов і повага.
На запитання, чому саме шкільна бібліотека поступається спеціалізованій дитячій книгозбірні, прозвучала відповідь, що через недостатнє фінансування бібліотечні фонди шкіл зорієнтовані на поповнення книжками для освоєння навчальної програми. А цікаві періодичні видання, твори сучасних українських дитячих письменників і розкішно ілюстровані довідникові книжки є у вільному доступі тільки у великих спеціалізованих бібліотеках.
Прикро, що в селах немає ні гідної альтернативи шкільним бібліотекам, ні фінансових можливостей для їх поповнення.
Уже в початкових класах Юля Глущенко стала незмінною ведучою учнівських свят, бо чудово запам’ятовує тексти. За словами вчителів, у зошиті дівчина пише каліграфічно, щоб не створювати труднощів тим, хто їх перевірятиме. Юлія, за одностайними відгуками вчителів і товаришів, зовсім не зубрила: крім відмінного навчання, вміє дружити і допомагати іншим, не цурається спорту, бере активну участь у житті класу і школи. Не дивно, що успіх учениці на Всеукраїнському диктанті став особистим досягненням дівчини і предметом гордості її друзів та педагогів — від учительки української мови Любові Кухарчук і класного керівника Людмили Фурман до директора ЗОШ №21 Світлани Ремінець.
Цікаво, що за наявності в Житомирі спеціалізованих гуманітарних гімназій і ліцеїв успіху добилась учениця рядового загальноосвітнього закладу. ЗОШ № 21 уже традиційно займає 4—5 місця у загальноміському освітянському рейтингу. У цій школі добросовісно та зі щирою душею виконують роботу. Доброю традицією стало шкільне свято «Зоряний дощ». Його проводять наприкінці навчального року, відзначаючи і нагороджуючи вихованців, які здобули призові місця у міських, обласних і всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, змаганнях. Їхня кількість щороку зростає, і нині понад півтори сотні.
Юлія Глущенко закохана у красу рідної мови і слова. Упродовж кількох років юна шанувальниця творчості Кобзаря посідає призові місця на міських і всеукраїнських етапах цього змагання знавців красного слова. Однокласники і вчителі знають, що Юля пише вірші — щирі й відверті. Одного разу навіть шкільний проєкт із фізики написала віршами.
Не відомо, ким буде Юлія Глущенко, коли закінчить школу, але беззаперечно, що любов до рідної мови буде з нею завжди.