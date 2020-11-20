Заходи з поліпшення умов ведення підприємництва для малого й середнього бізнесу обговорили через відеозв’язок Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Глава держави наголосив, що уряд має провадити тіснішу комунікацію з бізнесом щодо своїх дій, аби підприємці розуміли вектор руху держави: «Вам треба частіше говорити з бізнесом. Через те що їм бракує комунікації, вони багато речей не бачать, що ви робите, і не розуміють, куди дивиться держава і куди йде».

Розповідаючи про програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО), Денис Шмигаль зауважив, що податківці вже створили якісні програмні продукти. На сайті податкової служби їх можна знайти й без проблем завантажити. Це зменшує документообіг, обсяг паперів і бухгалтерії для підприємців.

Уряд напрацював законодавчі зміни з полегшення ведення бізнесу. Ідеться про перегляд переліку порушень, за які підприємців штрафуватимуть, а також про розмір таких санкцій.

«Напруження сьогодні стосується й необґрунтовано високих штрафів — там насправді мільйонні штрафи, які фактично призводять до банкрутства підприємців. А штрафи мають стимулювати відбілювання економіки, малого та середнього бізнесу», — вважає Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зазначив, що бізнес просить переглянути ліміти, за яких використовують РРО і які впливають на розміри оподаткування, й перевести їх у мінімальні заробітні плати. Так зі зростанням мінімальної зарплати зростатиме й відповідний ліміт, у якому працює той чи інший ФОП.

Підприємці наполягають на скасуванні вимоги про видачу чеків під час безготівкового розрахунку, а також на дефіскалізації продажу товарів, крім ліків, платниками єдиного податку за безготівковим розрахунком.

«Уся готівка, крім платників податків першої групи, має дефіскалізуватися. Більшість бізнесу з цим погоджується й сприймає. Бо якщо йде розрахунок готівковими коштами, має бути відповідний фіскальний чек. Усі інші моменти ми опрацювали. Зокрема, в інтернет-торгівлі фіскалізація лише за готівку. Усі електронні РРО сьогодні доступні», — запевнив Денис Шмигаль.

Кабмін говоритиме з бізнесом про можливі законодавчі стимули у разі запровадження карантину — чи вихідного дня, чи жорсткого. До кінця тижня уряд напрацює драфт законопроєкту з відповідними змінами щодо полегшення ведення бізнесу. А наступного тижня після консультацій з підприємцями його можна буде подавати на розгляд Верховної Ради.

«До п’ятниці слід підготувати драфт цього законопроєкту. І можемо його подавати як невідкладний від Президента. Формат, у якому подавати, передбачає, щоб законопроєкт було узгоджено і було однакове розуміння і в парламентському комітеті, і в Міністерстві фінансів, і найголовніше, — у людей. Саме у людей, яким зараз дуже складно», — цитує прес­служба Президента слова Володимира Зеленського.

«Згоден з позицією бізнесу про високі штрафи. Я в принципі нічого в цьому поганого не бачу. Бачу тільки нормальні, комфортні умови», — сказав він.

Окремо Президент підтримав ідею вже зараз напрацювати стимули у разі запровадження у державі жорстких карантинних заходів.

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«Урядового кур’єра»