Зміцнення міжнародного медичного партнерства між провідними українськими та світовими клініками — основа сталої взаємодії та масштабного обміну досвідом для розвитку медичної галузі на всіх рівнях. За дев’ять місяців чинності програми було підписано 34 меморандуми та досягнуто ще десяти домовленостей про співпрацю між країнами. Про це йшлося на конференції з міжнародного медпартнерства за участі першої леді України Олени Зеленської та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.