Дорогі українці та українки!
Найбільшим національним cвятом, що символізує силу духу та велич українського народу.
Свято, що є можливим завдяки героїзму та відважності українських захисників і захисниць.
Завдяки їм Україна залишається вільною, демократичною, незалежною державою. Залишається країною, майбутнє якої тісно пов’язане з Європейським Союзом та цивілізованим світом.
Це свято можливе також завдяки усім, хто працює в тилу.
Людям, які виробляють зброю, волонтерам, які допомагають армії, працівникам критичної інфраструктури, рятувальникам, енергетикам, медикам та учителям.
Усім, хто наближає звільнення української землі від окупантів. Усім, хто наближає нашу перемогу.
Вірю, що український прапор знову майорітиме над визволеними українськими містами та селами.
Синьо-жовтий стяг неодмінно повернеться до Криму, на Донбас, на Запоріжжя та Херсонщину.
Знаю, що тисячі людей, які зараз в окупації, знову будуть вільними. Що українці, які виїхали за кордон, повернуться додому, аби будувати успішну державу.
Будьмо єдиними, будьмо незламними, будьмо цілеспрямованими у своєму прагненні до волі та справедливості.
Сил та витримки кожному та кожній, хто обороняє державу.
Разом ми обов’язково вистоїмо, переможемо та відбудуємо нашу Україну!
Слава Україні!