Дорогі українці!
Вітаю всіх зі святом нашої держави — з Днем Незалежності України.
Століттями наш народ боровся за свободу, за право існування Української держави, за право успішного життя в майбутньому в нашій рідній, вільній, процвітаючій Україні.
32 роки тому українці відновили втрачене. Відновили власну незалежну державу. Сьогодні, у війні з російським окупантом ми знову боремося за існування України, за незалежність, за територіальну цілісність, за майбутнє!
Відновлюємо зруйновану інфраструктуру — будинки, мости, лікарні, школи, садочки.
Відновлюємо світло й життя в деокупованих містах і селищах, де росіяни намагалися знищити все живе.
Відновлюємо впевненість бізнесу в перспективність інвестицій та запуску власної справи тут, в Україні.
Разом ми вистоїмо, переможемо та відбудуємо нашу країну. Заможну, сильну, вільну, європейську. І кожен українець щодня на своєму місці своєю працею долучається до цієї мети.
Дякую за це кожному!
Нехай кожен день буде сповнений наснаги та рішучості діяти. А всі здобутки стануть міцними цеглинками в будівництві великої Держави, якою зможуть пишатися майбутні покоління.
Зі святом Незалежності!
Слава Україні!
Прем’єр-міністр України Денис ШМИГАЛЬ