Сильна армія — запорука суверенності та права на самостійний розвиток країни

Дорогі українці!

Вітаю всіх зі святом нашої держави — з Днем Незалежності України.

Століттями наш народ боровся за свободу, за право існування Української держави, за право успішного життя в майбутньому в нашій рідній, вільній, процвітаючій Україні.

32 роки тому українці відновили втрачене. Відновили власну незалежну державу. Сьогодні, у війні з російським окупантом ми знову боремося за існування України, за незалежність, за територіальну цілісність, за майбутнє!

Відновлюємо зруйновану інфраструктуру ­— будинки, мости, лікарні, школи, садочки.

Відновлюємо світло й життя в деокупованих містах і селищах, де росіяни намагалися знищити все живе.

Відновлюємо впевненість бізнесу в перспективність інвестицій та запуску власної справи тут, в Україні.

Разом ми вистоїмо, переможемо та відбудуємо нашу країну. Заможну, сильну, вільну, європейську. І кожен українець щодня на своєму місці своєю працею долучається до цієї мети.

Дякую за це кожному!

Нехай кожен день буде сповнений наснаги та рішучості діяти. А всі здобутки стануть міцними цеглинками в будівництві великої Держави, якою зможуть пишатися майбутні покоління.

Зі святом Незалежності!

Слава Україні!

Прем’єр-міністр України Денис ШМИГАЛЬ