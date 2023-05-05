Президент України Володимир Зеленський закликав під час виступу в Гаазі створити повноцінний, не гібридний трибунал для повноти правосуддя над російським злом

«Немає миру без справедливості для України». Таку назву має промова, з якою Президент України Володимир Зеленський виступив під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди. Звертаючись до представників громадськості, політичних і експертних кіл Нідерландів, суддівської спільноти та міжнародних інституцій, розміщених у Гаазі, глава Української держави насамперед акцентував на тому, що всім цивілізованим людям хочеться побачити в Гаазі іншого володимира, який заслуговує, щоб саме тут, у столиці міжнародного права, прозвучав вирок щодо його злочинних дій.

«Упевнений: побачимо, коли переможемо. Нині країни світу об’єднуються, щоб допомогти українцям захищатися. І в основі цього прагнення допомогти — відчуття того, що вирішується більше, ніж доля однієї країни. Відчуття, що можна досягти більшого, ніж поразка одного агресора. Зараз можемо припинити загарбницькі війни як такі. Можемо перемогти агресію як злочинну ідею, що зароджується в голові того, хто звик до безкарності. Безкарність — це ключ, що відчиняє двері для агресії. Можна поглянути на будь-яку загарбницьку війну в історії — усі вони мають одну спільну рису: винуватці війни не вірили, що їм доведеться відповідати за скоєне. Вони повинні відповісти за війну! Хто приносить війну, має отримати суд.

Перемогти безкарність агресора — це знищити джерело агресії. Перемога у війні здобувається силою зброї. І я вдячний Нідерландам за кожну надану Україні одиницю зброї, за все, що дає нам змогу тримати оборону й поступово готувати наші активні дії. Але ж знаємо, що сталість миру після перемоги здобувається не чим іншим, як силою цінностей. Передусім силою свободи й силою права, які мають працювати на повну, щоб була справедливість. Не гібриди безкарності й символічних формальностей, а повноцінне правосуддя. Не гібриди миру й постійні спалахи насильства на лінії фронту, а сталий мир. Один російський злочин призвів до інших. Це злочин агресії. Початок зла. Первісний злочин. За цей злочин має бути відповідальність! Її може забезпечити лише трибунал», — підкреслив Президент.

І додав: «Треба перетворити досвід Нюрнберзького процесу на дієве правило! Саме тому Україна наполягає на створенні трибуналу, адже коли буде традиція неминучого покарання за агресію, тоді буде й традиція гарантованої відсутності повторення агресії. Було б слабкістю для всіх залишити повну справедливість тільки історії. Було б нечесно щодо дітей і онуків передати їм проблеми, які можна подолати. Ось навіщо трибунал. Сталість миру випливає з повноти правосуддя щодо агресора».

Очікуємо на справедливість

Володимир Зеленський подякував лідерам Нідерландів за підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу. За те, що в Гаазі працюватиме Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії, буде розміщено реєстр збитків від агресії.

«І це крок для створення компенсаційного механізму: збитки від агресії мають бути відшкодовані коштом активів самого агресора. І це теж покарання за війну, теж справедливість», — резюмував він.

У межах візиту Володимир Зеленський зустрівся з очільниками нідерландського парламенту. Він високо оцінив лідерство країни у міжнародному переслідуванні за злочини росії в Україні та заснування в Гаазі спецтрибуналу.

Під час зустрічі з президентом Міжнародного кримінального суду Пьотром Хофманскі глава нашої держави наголосив, що притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах проти людяності та геноциді українського народу принципове для України. Результат для України — це конкретні вироки всім російським воєнним злочинцям включно з вищим керівництвом країни-агресора.

«Також маємо посилити тиск на росію, щоб припинити масові депортації, й створити універсальний механізм для захисту дітей. Україна робила й робитиме все необхідне для розслідування та переслідування в межах національної юрисдикції за масові звірства, скоєні рф під час цієї війни, і для налагодження дієвої співпраці з МКС», — зазначив він.

Зняти всі табу щодо зброї

Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

«Ми зустрічаємося тут, у Гаазі, щоб наблизити мир і повернути справедливість. Нам потрібна справедливість», — заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції за підсумками переговорів.

Він подякував Нідерландам за велику допомогу в посиленні української обороноздатності, а Бельгії — за солідарність у захисті спільних європейських цінностей, підтримку санкцій проти росії та пакети допомоги.

«Нині головне — швидкість у постачанні обіцяного озброєння, щоб максимально швидко реалізувати такі домовленості. Розраховуємо, що Нідерланди та Бельгія разом із країнами Північної Європи та всіма партнерами дієво підтримають нашу ініціативу щодо започаткування коаліції бронемашин. Також настав час ухвалювати позитивні для України рішення щодо сучасних літаків. Немає жодних раціональних причин відкладати такі рішення. Підготувати наших пілотів і зміцнити крила для України означає пришвидшити мир, якого ми всі прагнемо», — цитує слова Володимира Зеленського його Офіс.

Президент підкреслив: що довше зберігаються табу щодо зброї, то більше українських воїнів віддають життя.

«Що потужніша зброя й далекобійніший вогонь, то більше життів рятується від щоденних ворожих ударів. Цінувати життя та зберігати оборонні табу між союзниками, які повинні захищати життя, — це очевидна суперечність», — наголосив він.

Щодо майбутнього України в НАТО та ЄС Володимир Зеленський наголосив, що Україна юридично має стати частиною Альянсу і хоче бачити алгоритм кроків від партнерів, які мають затвердити політичним рішенням на саміті у Вільнюсі. Що паралельно Україна робить усе під час війни для імплементації необхідних реформ для вступу до ЄС.