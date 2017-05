Гадаєте, хто головний на пісенному дійстві, яке вже майже дві третини століття об’єднує Європу? Не конкурсанти і не журі й навіть не численна глядацька аудиторія, а… телевізор.

У 1950-х роках, коли зруйнована Другою світовою війною Європа все ще відбудовувалася, в Європейській мовній спілці з’явилась ідея організувати міжнародний пісенний конкурс, у якому б усі країни брали участь у єдиній телевізійній програмі, що транслювали б одночасно в усіх країнах — членах спілки. За модель змагання було взято пісенний фестиваль у Санремо в Італії. Ця ідея була також сміливим технологічним експериментом: у ті дні це було дуже амбітним проектом — з’єднати разом багато країн у велику мережу для трансляції на широкій території. Супутникового телебачення ще не існувало, й Євробачення користувалося наземною мікрохвильовою мережею.

Сучасні технології дають змогу творити дива, та всі вони, як і раніше, працюють на телевізійну складову конкурсу. А вершиною майже двотижневого змагання-фестивалення стане фінал, який цьогоріч відбудеться 13 травня. За його підсумками й буде нагода сказати: «Україна зробила ЦЕ!»

Як зазначив у ніч на п’ятницю по закінченні другого півфіналу один зі щасливців — володарів перепустки до фінального шоу хорватський виконавець Жак Худек, який свого часу пережив війну на Балканах: в Україні теж війна, та попри це, Україна «did it!»

Неординарний виконавець показав у другому півфіналі оригінальний номер — він так поєднав оперний спів італійською з поп-вокалом англійською у пісні My Friend, що баритон і тенор, які звучали один за одним, справляли враження дуету із самим собою.

На прес-конференції Жак подякував своїм фанатам. «Пісня каже: мрійте і втілюйте це в реальність. Ми пішли на великий ризик, я знав, що це буде ризик, та я вірив з першого дня, — сказав співак і додав: — Дуже гордий, що співаю її тут, у Києві, в час, не дуже сприятливий для України. Це найкраще місце в усьому світі, щоб виконати цю пісню».

Виконавці з 10 країн, що перемогли у другому півфіналі Євробачення-2017, провели в ніч на 12 травня прес-конференцію. Кожен з них кілька хвилин побув головним героєм, однак усі добре розуміють, що попереду найголовніше — фінал. Після 26 історій, які розкажуть з екрана виконавці, настане найцікавіший момент: підрахунок голосів журі й телеглядачів. А хто не засне й дочекається, зможе побачити, до чиїх рук потрапить головний приз — кришталевий мікрофон. Букмекери ж прогнозують перемогу в пісенному конкурсі Євробачення-2017 представникові Італії Франческо Габбані з композицією Occidentali’s Karmа.

Повний список учасників фіналу Євробачення-2017

1. Великобританія — Люсі Джонс, Never Give Up On You

2. Німеччина — Levina, Perfect Life

3. Іспанія — Мануель Наварро, Do It for Your Lover

4. Італія — Франческо Габбани, Occidentali’s Karma

5. Франція — Alma, Requiem

6. Україна — O. Torvald, Time

7. Австралія — Ісайя Фаербрейс, don’t Come Easy

8. Вірменія — Арцвик, Fly With Me

9. Азербайджан — Dihaj, Skeletons

10. Бельгія — Бланш, City Lights

11. Греція — Демі, This is Love

12. Кіпр — Ховіг, Gravity

13. Молдова — Sunstroke Project, Hey Mamma

14. Польща — Кася Мось, Flashlight

15. Португалія — Сальвадор Собрал, Amar pelos dois

16. Швеція — Робін Бенгтссон, I can’t Go On

17. Австрія — Натан Трент, Running On Air

18. Болгарія — Крістіан Костов, Beautiful Mess

19. Білорусь — NAVIBAND, Гістория майго жыцця

20. Данія — Аня Ніссен, Where I Am

21. Хорватія — Жак Худек, My Friend

22. Норвегія — JOWST, Grab The Moment

23. Нідерланди — OG3NE, Lights and Shadows

24. Угорщина — Йоци Папай, Origo

25. Румунія — Ілінка і Алекс Флоря, Yodel It!

26. Ізраїль — Імрі Зів, I Feel Alive.

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»