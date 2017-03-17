У третю річницю анексії Криму Європарламент вирішив висловити свою підтримку Україні, ухваливши резолюцію «Політичні в’язні в тюрмах Росії та ситуація в Криму», яку було проголосовано під час пленарного засідання у Страсбурзі.

У ході дебатів, які відбулися перед голосуванням, майже всі промовці наголошували: позиція ЄП щодо невизнання анексії Криму принципова. «Кримські татари, які віддавна населяли Кримський півострів, потерпали від переслідувань російського царського режиму, сталінських репресій, тепер їх переслідує влада Путіна за те, що вони відмовилися перетворитися на маріонеток і підтримати анексію Криму Росією», — заявила під час дебатів польський депутат Анна Фотіга. Її колега з Чехії Яромир Штетина додав, що російська влада «вважає, що депортувати кримських татар у вагонах, як це робив Сталін, вже немодно», тому створила на півострові атмосферу страху, і «татари самі виїжджають із Криму».

За три роки анексії «привабливий курорт Крим» перетворився на мілітаризовану зону, заявив з трибуни ЄП литовський депутат Пятрас Ауштрявічюс. За його даними, до окупації в Криму дислокувалося «12 тисяч російських військових, нині ця кількість подвоїлася, а в найближчому майбутньому там перебуватиме 43 тисячі російських військовиків.«Ось такий вигляд має новий світ у Криму, збудований Росією за рахунок кримських татар і українських громадян», — навів красномовний приклад євродепутат.

У той час, коли Україна й цивілізований світ згадують «сумну річницю анексії Криму», влада та мас-медіа Росії «цинічно святкують окупацію як перемогу». Тому, переконана естонський депутат Марі Лаурістін, Європа має продемонструвати, «що це була анексія, і вона незаконна. Ми повинні нагадати Путіну, що наші цінності не забуто, що анексію Криму, війну проти України не забуто, і доки вони тривають, нормалізації відносин з Росією бути не може», — категорично заявила латвійський депутат Сандра Калнієте.

У тексті резолюції євродепутати наголошують, що рішення Російської Федерації від 21 березня 2014 року «анексувати Крим залишається незаконним» і засуджують рішення Кремля «видати всім жителям Криму російські паспорти».

Ситуація із захистом прав людини на Кримському півострові за останні три роки «стрімко погіршилася, а порушення свободи слова, преси та примусове нав’язування російського громадянства стали систематичними», констатують у Європарламенті. У тексті резолюції міститься перелік із тридцяти прізвищ громадян України, серед них Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Алі Асанов, Роман Сущенко, яких «незаконно утримують» в ув’язненні на території Росії. Європарламент закликає негайно звільнити цих людей і сприяти їхньому поверненню на батьківщину.

Кримські татари — корінний народ Кримського півострова, йдеться у тексті резолюції, «тим часом їхня культурна спадщина є головною мішенню для репресій». Євродепутати ще раз засудили рішення російської влади заборонити діяльність Меджлісу, що стало «грубим порушенням прав кримських татар».

За політичні переслідування, незаконні арешти, тортури кримськотатарських і українських активістів, за порушення свободи слова та преси в Криму повинна відповідати окупаційна влада, яка де-факто має контроль над ситуацією на півострові, нагадують Кремлю євродепутати. «Незважаючи на нелегальність анексії Криму, Росія повністю відповідальна за підтримання законного порядку в Криму та захист громадян, що його населяють», — ідеться в тексті.

У Європарламенті вважають, що уряди країн Євросоюзу мають продовжувати санкції проти російської влади за її політику щодо Криму. Зокрема євродепутати «закликають до запровадження подальших обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за кричущі порушення прав людини включно із заморожуванням їхніх активів у банках ЄС».

«Це чіткий сигнал, що попри маніпуляції, окупаційна влада не приховає три роки беззаконності в Криму, брутальне порушення прав і свобод людини, зокрема кримськотатарського народу, захоплення українських громадян у заручники для досягнення своїх політичних цілей», — так на своїй сторінці у Фейсбуці висловився про резолюцію Президент Петро Порошенко.