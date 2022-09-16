Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо, сонце. А тепер ми, особливо люди на тимчасово окупованих територіях, дивлячись угору, шукаємо лише одне — прапор нашої держави. Це значить, що герої тут. Це значить, що ворога немає, він утік. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив на церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі (Харківщина), яке українські військові звільнили від російських окупантів.

Церемонія відбулася на центральній площі деокупованого міста у присутності захисників. Під час підняття прапора пролунав Державний гімн. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто віддав життя за Україну.

Володимир Зеленський подякував військовослужбовцям, які очищують українську територію від ворога: «Хочу подякувати вам за те, що зберігаєте наших людей, дітей і майбутнє. Хочу подякувати вам за службу, за звільнення тимчасово окупованих територій. Дякую за захист нашого суверенітету й територіальної цілісності. Бажаю вам і вашим сім’ям здоров’я та успіхів. Останні місяці вам надзвичайно складно. Тому дуже вас прошу: бережіть себе, бо ви найцінніше, що в нас є. Бережіть народ України. Ви героїчні люди. Діти й онуки ніколи не забудуть ваш подвиг!»

Глава держави вручив державні нагороди українським захисникам.

Президент поспілкувався із журналістами. Він наголосив, що жителі всіх тимчасово окупованих територій України, зокрема й Криму, мають знати: з Україною туди повернеться повноцінне життя.

«Ми маємо надсилати сигнали нашим людям, які поки що, на жаль, перебувають в окупації. І мій сигнал людям у Криму: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації понад вісім років. Ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме. Але в нас є плани, і ми обов’язково повернемося туди, тому що це наша земля і наші люди. Правда на нашому боці. Жителі тимчасово окупованого Криму всі ці роки перебувають під тиском пропаганди росії, але коли Україна повернеться на півострів, кримчани побачать неправдивість російського телебачення та пропаганди», — цитує слова глави держави його Офіс.

Володимир Зеленський зазначив, з якою теплотою на звільнених територіях зустрічають українських військових: «Це дуже чуттєвий момент. Це означає, що разом зі Збройними силами України повертається життя».

Він поділився враженнями від побаченого в деокупованому Ізюмі: «Побачене шокує, хоч ми вже бачили таке в Бучі, на перших деокупованих територіях. Так само зруйновані будівлі, вбиті люди. На жаль, це частина нашої сьогоднішньої історії. І частина сучасної російської нації — те, що вони зробили».

Глава держави подякував міжнародним партнерам за направлення в Україну слідчих та прокурорів, які допомагають у збиранні матеріалів про злочини рф на деокупованих територіях.

«Ми всі розуміємо, що цей процес нешвидкий. Наш Офіс Генерального прокурора працює, виконує важливі завдання. Журналісти та слідчі приїжджають у ці місця, знаходять важливі деталі. Головне для України — залишатися максимально відкритою в цих питаннях. І тоді за все це будуть вироки, буде трибунал», — переконаний Президент.

Під час робочої поїздки на Харківщину Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної ситуації на ділянці фронту та на деокупованих територіях. Заслухав доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського — командувача оперативного стратегічного угруповання військ «Хортиця», яке здійснює контрнаступальну операцію на харківському та луганському напрямках.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов доповів, що під окупацією залишається приблизно 6% території області, тоді як до контрнаступу українських військ було окуповано 32% Харківщини. Нині на визволеній території триває відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури, ліній електропостачання, мобільного зв’язку, відновлюється робота медичних установ.

Оскільки робота ремонтних бригад з поновлення електропостачання дуже залежить від темпів розмінування територій, Президент закликав забезпечити роботу більшої кількості бригад енергетиків та працівників ДСНС задля пришвидшення процесу відновлення. Він закликав розробити план заходів із забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»